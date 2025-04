За неделю до премьеры в сети появились рецензии второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас») от HBO и PlayStation Productions. Журналисты в целом тепло приняли сезон, отметив, что он получился все же слабее предыдущего.

Обозреватели рассказали, что второй сезон The Last of Us мастерски сделан, визуально великолепен и наполнен блестящими актерскими работами. Но повествовательные приемы, а также решения, касающиеся темпа и расположения ключевых событий, мешают истории раскрыться в полную силу.

Также журналисты добавили, что продолжение The Last of Us страдает от того, что авторы на протяжении семи эпизодов рассказали только половину истории.

IGN: Адаптировать масштабную, извилистую историю The Last of Us Part 2 в телеформат на несколько сезонов изначально было непростой задачей. И сейчас, на середине пути, еще не ясно, получится ли у создателей воплотить задуманное.

Collider: Если первый сезон The Last of Us доказал, что это лучшая экранизация игры в истории, то второй сезон не только подтверждает этот статус, но и становится одним из сильнейших телевизионных сезонов 2025 года.

Consequence: Если у сезона и есть один явный недостаток — это то, нарушенная хронология повествования в итоге снижает динамику сюжета.



Все остальные элементы остаются на прежнем высоком уровне: особенно выделяется работа художников, которые не просто воссоздают новое сообщество Джексона, но и тщательно передают останки погибшего прежнего мира.

Оценки второго сезона The Last of Us:

Collider — 100/100;

Empire — 5/5;

IndieWire — 91/100;

The AV Club — 83/100;

Consequence — 83/100;

IGN — 7/10;

Slant Magazine — 75/100.

Главные роли во втором сезоне The Last of Us сыграли Педро Паскаль («Kingsman: Золотое кольцо»), Белла Рамзи («Игра престолов»), Гэбриэл Луна («Терминатор: Темные судьбы»), Джеффри Райт («Бэтмен»), Кэтрин О’Хара («Один дома») и другие.

Второй сезон The Last of Us стартует в стриминге Max уже 13 апреля.

Ранее СМИ рассказали, что HBO уже дал добро на производство третьего сезона The Last of Us. Сообщается, что шоу на этапе пре-продакшена, а съемки начнутся летом 2025-го.