За неделю до премьеры в сети появились рецензии второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас») от HBO и PlayStation Productions. Журналисты в целом тепло приняли сезон, отметив, что он получился все же слабее предыдущего.
Обозреватели рассказали, что второй сезон The Last of Us мастерски сделан, визуально великолепен и наполнен блестящими актерскими работами. Но повествовательные приемы, а также решения, касающиеся темпа и расположения ключевых событий, мешают истории раскрыться в полную силу.
Также журналисты добавили, что продолжение The Last of Us страдает от того, что авторы на протяжении семи эпизодов рассказали только половину истории.
IGN: Адаптировать масштабную, извилистую историю The Last of Us Part 2 в телеформат на несколько сезонов изначально было непростой задачей. И сейчас, на середине пути, еще не ясно, получится ли у создателей воплотить задуманное.
Collider: Если первый сезон The Last of Us доказал, что это лучшая экранизация игры в истории, то второй сезон не только подтверждает этот статус, но и становится одним из сильнейших телевизионных сезонов 2025 года.
Consequence: Если у сезона и есть один явный недостаток — это то, нарушенная хронология повествования в итоге снижает динамику сюжета.
Все остальные элементы остаются на прежнем высоком уровне: особенно выделяется работа художников, которые не просто воссоздают новое сообщество Джексона, но и тщательно передают останки погибшего прежнего мира.
Оценки второго сезона The Last of Us:
- Collider — 100/100;
- Empire — 5/5;
- IndieWire — 91/100;
- The AV Club — 83/100;
- Consequence — 83/100;
- IGN — 7/10;
- Slant Magazine — 75/100.
Главные роли во втором сезоне The Last of Us сыграли Педро Паскаль («Kingsman: Золотое кольцо»), Белла Рамзи («Игра престолов»), Гэбриэл Луна («Терминатор: Темные судьбы»), Джеффри Райт («Бэтмен»), Кэтрин О’Хара («Один дома») и другие.
Второй сезон The Last of Us стартует в стриминге Max уже 13 апреля.
Ранее СМИ рассказали, что HBO уже дал добро на производство третьего сезона The Last of Us. Сообщается, что шоу на этапе пре-продакшена, а съемки начнутся летом 2025-го.
Дегенераты лять. И дело даже не в том удался ли второй сезон или нет.
тридварасы с бутылки слезли и кнопочки нажали
ешкин кот ,если бы на земле не осталось ни одной девушки кроме нее,я б предпочел свою руку чем ее
куда ещё слабее то?
Клюшка в сезоне присутствует?
)
получился все же слабее предыдущего
ЛГБТ и либерализды и такое скушают за обе щеки, будут прыгать и добавки просить
Я первые три серии не осилил и простите меня все, но я реально жене так, и говорил, что Белла Рамзи нихнена не Элли, и вообще у нее лицо аутистки...
Как оказалось, так оно и есть.
Про всю дальнейшую дичь с повесткой в данном синемаЛГБТ/СЖВ повествовании я уже просто даже не стал углубляться.
Скучно, грустно, повесточно.
Лучше перепройти игру . Даже во второй части такого п@#÷×а не было, как в сериале.
Боюсь лаже представить себе, что там будет во втором сезоне...
Слабее первого ? Куда еще слабее ?
Выявилось есть куда
Педобиры в малине жамкаться будут?
А ты как думаешь ? ))
Разнесли? Мы под одной новостью комментарии оставляем?
Графика уровня 2000 года
После этого:
Как можно смотреть на это ?:
dog
Сериал года?
сериал очень интересный потужний жду 2 сезон ,а кто будет минуси ставить того тцк украдуть и комп сгорит