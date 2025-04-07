ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.8 2 969 оценок

Оценки второго сезона The Last of Us

Simple Jack Simple Jack

За неделю до премьеры в сети появились рецензии второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас») от HBO и PlayStation Productions. Журналисты в целом тепло приняли сезон, отметив, что он получился все же слабее предыдущего.

Обозреватели рассказали, что второй сезон The Last of Us мастерски сделан, визуально великолепен и наполнен блестящими актерскими работами. Но повествовательные приемы, а также решения, касающиеся темпа и расположения ключевых событий, мешают истории раскрыться в полную силу.

Также журналисты добавили, что продолжение The Last of Us страдает от того, что авторы на протяжении семи эпизодов рассказали только половину истории.

IGN: Адаптировать масштабную, извилистую историю The Last of Us Part 2 в телеформат на несколько сезонов изначально было непростой задачей. И сейчас, на середине пути, еще не ясно, получится ли у создателей воплотить задуманное.
Collider: Если первый сезон The Last of Us доказал, что это лучшая экранизация игры в истории, то второй сезон не только подтверждает этот статус, но и становится одним из сильнейших телевизионных сезонов 2025 года.
Consequence: Если у сезона и есть один явный недостаток — это то, нарушенная хронология повествования в итоге снижает динамику сюжета.

Все остальные элементы остаются на прежнем высоком уровне: особенно выделяется работа художников, которые не просто воссоздают новое сообщество Джексона, но и тщательно передают останки погибшего прежнего мира.

Оценки второго сезона The Last of Us:

  • Collider — 100/100;
  • Empire — 5/5;
  • IndieWire — 91/100;
  • The AV Club — 83/100;
  • Consequence — 83/100;
  • IGN — 7/10;
  • Slant Magazine — 75/100.

Главные роли во втором сезоне The Last of Us сыграли Педро Паскаль («Kingsman: Золотое кольцо»), Белла Рамзи («Игра престолов»), Гэбриэл Луна («Терминатор: Темные судьбы»), Джеффри Райт («Бэтмен»), Кэтрин О’Хара («Один дома») и другие.

Второй сезон The Last of Us стартует в стриминге Max уже 13 апреля.

Ранее СМИ рассказали, что HBO уже дал добро на производство третьего сезона The Last of Us. Сообщается, что шоу на этапе пре-продакшена, а съемки начнутся летом 2025-го.

Источник  
-39
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Антон Патриарх Логвинов
Collider — 100/100

Дегенераты лять. И дело даже не в том удался ли второй сезон или нет.

12
Finni24

тридварасы с бутылки слезли и кнопочки нажали

4
KILLA06

ешкин кот ,если бы на земле не осталось ни одной девушки кроме нее,я б предпочел свою руку чем ее

11
Owyn
7
kowalli
он получился все же слабее предыдущего.

куда ещё слабее то?

5
Walkan90

Клюшка в сезоне присутствует?

3
MNM 777

)

1
Хаттаб жив

получился все же слабее предыдущего

ЛГБТ и либерализды и такое скушают за обе щеки, будут прыгать и добавки просить

2
Jayne Cobb
2
Black Iceberg

Я первые три серии не осилил и простите меня все, но я реально жене так, и говорил, что Белла Рамзи нихнена не Элли, и вообще у нее лицо аутистки...

Как оказалось, так оно и есть.

Про всю дальнейшую дичь с повесткой в данном синемаЛГБТ/СЖВ повествовании я уже просто даже не стал углубляться.

Скучно, грустно, повесточно.

Лучше перепройти игру . Даже во второй части такого п@#÷×а не было, как в сериале.

Боюсь лаже представить себе, что там будет во втором сезоне...

2
Bateaserii Batea

Слабее первого ? Куда еще слабее ?

1
K0t Felix

Выявилось есть куда

0
prorock

Педобиры в малине жамкаться будут?

1
MNM 777

А ты как думаешь ? ))

0
Комментарий удален
Spillik

Разнесли? Мы под одной новостью комментарии оставляем?

-1
Fatcannabis

Графика уровня 2000 года

0
Деиман

После этого:

Как можно смотреть на это ?:

0
1950s

dog

-2
answerx32

Сериал года?

-4
ЛАГАРИУМ

сериал очень интересный потужний жду 2 сезон ,а кто будет минуси ставить того тцк украдуть и комп сгорит

-4