Американская актриса Лора Бейли, подарившая голос и внешность Эбби в экшене The Last of Us: Part 2, в эфире подкаста Mythical Kitchen рассказала, что именно любовь игроков помогла ей справиться с волной жесткой травли, развернувшейся после утечки ключевых кат-сцен в апреле 2020 года.

Спустя более шести лет после резонансного инцидента Бейли охарактеризовала ситуацию вокруг релиза так, словно игра была «проклята» с самого начала. Актриса признала, что смелые сценарные ходы студии Naughty Dog неизбежно вызвали бы споры в геймерском сообществе, однако публикация ключевых сцен за несколько месяцев до официального выхода проекта радикально ожесточила реакцию аудитории.

По словам Бейли, публикация шокирующих эпизодов — в частности, сцены жестокой расправы Эбби над Джоэлом — в отрыве от общего сюжета и на фоне дезинформации вокруг других второстепенных героев радикально ожесточила реакцию публики.

«Утечки превратили все в настоящий онлайн-кошмар», — поделилась актриса.

Агрессия хейтеров затронула не только саму Бейли, но и ее близких: угрозы расправой поступали в адрес ее родителей и маленького сына, из-за чего она была вынуждена резко сократить свое присутствие в соцсетях. Сама Бейли призналась, что любила персонажа Джоэла и ожидала негативной реакции на этот сюжетный поворот, но не могла предположить, до какого масштаба дойдет агрессия.

Вместе с тем Лора Бейли убеждена, что громкие хейтеры в сети не отражают реального отношения игроков к проекту. Она отметила, что на игровых фестивалях и конвентах регулярно встречает поклонников The Last of Us: Part 2 — в том числе косплееров в образе Эбби, которые благодарят ее за работу и говорят, что эта героиня изменила их жизнь. По словам актрисы, именно эта поддержка полностью перевесила пережитый негатив. Подытоживая разговор, Бейли назвала сиквел прекрасной игрой с глубоким и важным посылом.