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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.3 4 053 оценки

ПК-версия The Last of Us Part 2 получила обновление 1.3

monk70 monk70

Nixxes выпустила обновление 1.3 для ПК-версии The Last of Us Part 2. Это обновление исправляет ошибку, из-за которой экранные эффекты брызг крови ненадолго исчезали при быстром перемещении камеры или уклонении. Оно также делает динамический эффект капель крови видимым на частях тела при выстреле или ранении в ближнем бою. На это жаловались многие игроки. На самом деле, некоторые люди использовали это, чтобы доказать, что PS5 Pro превосходит версию для ПК. Так что хорошо, что Nixxes исправил эту ошибку.

Теперь игра также должна быть более стабильной. Разработчики исправили сбой, который мог произойти у некоторых игроков при выполнении быстрого поворота после завершения взаимодействия. Более того, игроки больше не будут выпадать за пределы поля во время езды верхом по Сиэтлу.

Патч также содержит различные визуальные исправления ошибок, связанных с анимацией и освещением в сверхшироких заставках. Кроме того, он исправляет ошибку, которая приводила к появлению двоения при использовании FSR Frame Generation при низком разрешении. Теперь должно быть меньше шума и артефактов при прицеливании через прицел винтовки.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Размер патча составляет около 382 МБ.

Полный список изменений доступен по ссылке.

26
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
R01Adil

Игра шедевр

20
ShannenDoherty

геймплей и графика - 3****сь, сюжет и персонажи - сон собаки.

14
SoulsLake

и в чем ее шедевральность? тупой коридор с сюжетом, как по мне калл а не игра

16
Imnogamer ShannenDoherty

..сон бешеной собаки.. Но, в целом, сойдёт.

1
Stas776 SoulsLake
коридор с сюжетом

На фоне нынешних "миллион часов в открытом мире" это уже существенный плюс

5
Nasvaichik

Безумный фанат первой, но не понимаю восторга от второй.
Игра особо не привнесла ничего нового. Посредственный сюжет, практически такой же геймплей, графон не сильно отличающийся от ремастера первой части, затянута, что к концу игры уже ждешь когда наконец-то закончится.
Пройти стоит ради галочки, но не более.

Real Slim Shady

Заменили лицо Элли на каноничного Стаса Ярушина?

10
PuaJl4eJl

Тут не Элли ,а Эбби надо менять,ты с сериалом путаешь.

3
Real Slim Shady PuaJl4eJl

Я бы поиграл в игру с лицом Стаса Ярушина, вайбово было бы.

7
Stas776

"Класс" патч. Без него игра вылетала каждые 15-20 минут, теперь она вылетает сразу после главного меню

Зато втихаря обновили Nvidia SDK и Длсс до почти последней версии

Upd. Кек, походу это сейв просто умер во время очередного вылета на прошлой версии. Ещё лучше, теперь игру заново начинать

6
Vinden

Хз у меня на 5070ti ничего не вылетает

7
TheCalvariam Vinden

Ну конечно, у всех же твоя сборка и твои комплектующие, нах*й ты х*йню высрал? Гордись бл*ть.

7
Саня Ивашковец

Попробуй файл подкачки выставить на 12гб, после этого у меня все вылеты пропали

Stas776 Саня Ивашковец

Он у меня уже на 16 гигов

Евгений Кондратенко

Хз че ты жалуешься. Я играл на всех патчах - все супер работает. Может оперативы мало? У меня на 32 гигах оперативы игра забирает 17 Гб.

WerGC

кровушка это мы любим

1