ПК-версия The Last of Us Part 2 получила обновление 1.3

Nixxes выпустила обновление 1.3 для ПК-версии The Last of Us Part 2. Это обновление исправляет ошибку, из-за которой экранные эффекты брызг крови ненадолго исчезали при быстром перемещении камеры или уклонении. Оно также делает динамический эффект капель крови видимым на частях тела при выстреле или ранении в ближнем бою. На это жаловались многие игроки. На самом деле, некоторые люди использовали это, чтобы доказать, что PS5 Pro превосходит версию для ПК. Так что хорошо, что Nixxes исправил эту ошибку.

Теперь игра также должна быть более стабильной. Разработчики исправили сбой, который мог произойти у некоторых игроков при выполнении быстрого поворота после завершения взаимодействия. Более того, игроки больше не будут выпадать за пределы поля во время езды верхом по Сиэтлу.

Патч также содержит различные визуальные исправления ошибок, связанных с анимацией и освещением в сверхшироких заставках. Кроме того, он исправляет ошибку, которая приводила к появлению двоения при использовании FSR Frame Generation при низком разрешении. Теперь должно быть меньше шума и артефактов при прицеливании через прицел винтовки.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Размер патча составляет около 382 МБ.

Полный список изменений доступен по ссылке.