ПК-версия The Last of Us Part 2 получила обновление 1.3

Nixxes выпустила обновление 1.3 для ПК-версии The Last of Us Part 2. Это обновление исправляет ошибку, из-за которой экранные эффекты брызг крови ненадолго исчезали при быстром перемещении камеры или уклонении. Оно также делает динамический эффект капель крови видимым на частях тела при выстреле или ранении в ближнем бою. На это жаловались многие игроки. На самом деле, некоторые люди использовали это, чтобы доказать, что PS5 Pro превосходит версию для ПК. Так что хорошо, что Nixxes исправил эту ошибку.
Теперь игра также должна быть более стабильной. Разработчики исправили сбой, который мог произойти у некоторых игроков при выполнении быстрого поворота после завершения взаимодействия. Более того, игроки больше не будут выпадать за пределы поля во время езды верхом по Сиэтлу.
Патч также содержит различные визуальные исправления ошибок, связанных с анимацией и освещением в сверхшироких заставках. Кроме того, он исправляет ошибку, которая приводила к появлению двоения при использовании FSR Frame Generation при низком разрешении. Теперь должно быть меньше шума и артефактов при прицеливании через прицел винтовки.
Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Размер патча составляет около 382 МБ.
Полный список изменений доступен по ссылке.
Игра шедевр
геймплей и графика - 3****сь, сюжет и персонажи - сон собаки.
и в чем ее шедевральность? тупой коридор с сюжетом, как по мне калл а не игра
..сон бешеной собаки.. Но, в целом, сойдёт.
На фоне нынешних "миллион часов в открытом мире" это уже существенный плюс
Безумный фанат первой, но не понимаю восторга от второй.
Игра особо не привнесла ничего нового. Посредственный сюжет, практически такой же геймплей, графон не сильно отличающийся от ремастера первой части, затянута, что к концу игры уже ждешь когда наконец-то закончится.
Пройти стоит ради галочки, но не более.
Заменили лицо Элли на каноничного Стаса Ярушина?
Тут не Элли ,а Эбби надо менять,ты с сериалом путаешь.
Я бы поиграл в игру с лицом Стаса Ярушина, вайбово было бы.
"Класс" патч. Без него игра вылетала каждые 15-20 минут, теперь она вылетает сразу после главного меню
Зато втихаря обновили Nvidia SDK и Длсс до почти последней версии
Upd. Кек, походу это сейв просто умер во время очередного вылета на прошлой версии. Ещё лучше, теперь игру заново начинать
Хз у меня на 5070ti ничего не вылетает
Ну конечно, у всех же твоя сборка и твои комплектующие, нах*й ты х*йню высрал? Гордись бл*ть.
Попробуй файл подкачки выставить на 12гб, после этого у меня все вылеты пропали
Он у меня уже на 16 гигов
Хз че ты жалуешься. Я играл на всех патчах - все супер работает. Может оперативы мало? У меня на 32 гигах оперативы игра забирает 17 Гб.
кровушка это мы любим