ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.8 3 031 оценка

ПК-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила первый хотфикс

monk70 monk70

Команды Nixxes и Naughty Dog сегодня сообщили о выпуске первого хотфикса (версия 1.0.10407.714) для The Last of Us Part 2 Remastered на ПК. Это исправление повышает точность ввода мыши, добавляет больше контроля над резкостью и содержит различные исправления сбоев.

Это обновление может изменить внешний вид игры из-за изменений в значениях резкости. Вы можете использовать ползунок Upscale Sharpness, чтобы увеличить или уменьшить резкость изображения по своему усмотрению.

Примечания к выпуску патча 1.0.10407.714:

  • Изменения ввода мыши для улучшения обнаружения едва заметных движений прицеливания.
  • Ползунок Upscale Sharpness теперь обеспечивает улучшенный контроль над резкостью.
  • Исправлен сбой, который мог произойти при игре в разрешении 1440p с параметром Volumetric Quality, установленным на среднее.
  • Исправлен сбой, который мог произойти при хаотичном перемещении мыши в меню перед началом новой игры.
27
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
zSpartacuSz

Прошел и без фиксов, отличная оптимизация и ноль багов)

17
StrelitziaReg

ща прохожу , у меня 1 раз такое было

5
Spuner337

Ты наверное играл в 1080? Потому как у меня в 4к на 4070ti + 5700x3d есть статтеры.

Штука в том, что игра постоянно подгружает шейдеры, и этот процесс не дружит с генерацией кадров. А без генерации кадров на высоких/максимальных настройках в 4к мало в мире машин, которые это вывезут на приемлемом фреймрейте. Так вот, у игры есть объективные проблемы, их не испытывают лишь те, кто играет с убогой картинкой

2
Lex-one Spuner337

На 7950x3d вообще всегда 140 кадров в 3440х1440 без статерров.

1
Spuner337 Lex-one

3440х1440 это не 4к разрешение) Я не понимаю это сравнение, в разрешении 2160 нагрузка на систему выше

0
Палыч Роков Spuner337
А без генерации кадров на высоких/максимальных настройках в 4к мало в мире машин, которые это вывезут на приемлемом фреймрейте.

R9-7950x + RTX 5090, в 4к нативе без апскейлов и генерации более 130 кадров на ультрах в закрытых пространствах и 100-120 на открытых пространствах

-1
Саша Лайк
Это обновление может изменить внешний вид игры из-за изменений в значениях резкости

Во а я думаю чё у него борода так резко выделяется на 4070 на самых ультрах,аж шлейф идет.Не очень красиво смотрится в разрешении 3440 на 1440.Ну всякую резкость поубавлял,вроде боле менее.Короче как всегда налажали.

ПС А и кстати,когда он в начале с лошади с гитарой слез,на гитаре струн нет,я поиграл 5 минут.А потом девке песню поет на этой гитаре,порт кривой?

0
DavieDzhons

В оригинале тоже нет струн...

1
Stas776

Странно, что не полноценный патч, уже несколько дней прошло

Длсс бы очень им надо обновить, хоть некоторые и могут нормально подтянуть последнюю версию сами

0
William Dwight

Оптимизация в целом норм, но советую выключить "динамический" апскейл длсс и поставить "качество". Получил + 15 фпс с той же картинкой на моей 3060

0
Jarvis666

После первой части, порт практически идеальный

0
AdriftDylan

Ну у меня тогда на 3050 норм игралась первая часть.Сейчас с второй на 4070 очень с резкостью переборщили и секундные фризы бывают на ссд иногда.

0
Саша Лайк

Вот так нвидиа настроила игру на 4070,но там борода каждый волос с бревно,приходится вручную убавлять резкость.3440 на 1440,21 на 9

0
vfa19

А баги кто править будет? Мододелы?

0
Unmuted

Ага, а FG от Nvidia они так и не исправили, так понимаю, или не учли это в списке изменений...
Проблема в том что он не работает, если он изначально вкл. в лаунчере до запуска самой игры, то есть каждый раз после игры с FG и повторного запуска, нужно специально заходить в настройки лаунчера, оффать там его и потом снова включать в игре, если он нужен как например мне.

А еще офнуть бы им это раздражающее напоминание со звуком ошибки что у меня устаревшие драйвера, ввиду последних событий я теперь пздц еще как не скоро слезу с моего старого и очень надежного 561.09 драйвера.

-1
Mr16Human

лаунчер с первого раза настройку не сохраняет

0
Unmuted Mr16Human

если я играл с FG до этого, потом вышел и снова зашел в игру, то в лаунчере в настройках FG вкл., то есть у меня все сохраняет из настроек.

0
NuKoLb

иногда выйлетает с ошибкой
типа перегрев или старые драйвера

-2
d1sss

и как они должны вылечить твой перегрев ? прийти к тебе и дуть на систеник ?

3
Mr16Human
-2
MNM 777

Sony пора уже в ранний доступ выкатывать свои поделия , у них что тестировщиков нету , то звук тихий ,то с мышью проблемы

-3
OneTweak

С фг от амд под 250+ кадров

-3
Евгений Кондратенко

Дошел до острова серафитов. Играю на среднем пресете с высоким качеством текстур персонажей, окружения и высокой детализацией персонажей. Панорамные карты освещения включены, отраженный свет включен. Остальное все на средних. Игра суперстабильно держит 60 FPS 1080р с вертикальной синхронизацией на телеке с геймпадом каеф. За все время словил два глитча. Первый это во флэшбэке с Оуэном в океанариуме стекло в бассейне было с какими-то разноцветными артефактами. И второй это небольшие разноцветные пятна внизу экрана при движении сидя в некоторых локациях. Кроме этого ничего не ломалось. Оптимизация отличная. 1 часть даже сейчас на идентичных настройках работает хуже.

-3
Fatcannabis

Шлакфикс

-4
MalevolentGalileo

игра не плохая, но... где сиськи, Карл! почему у женщин в сием нет сисек? хрен что лезбиянки одна через другую, сисек-то нет, вообще, ни у кого...

з.ы. но фонарик зачетный... такой бы , да в сталкера...

з.ы.ы. и по теме, не знаю что они хотфиксят, но оптимезон завезен с самого начала - картинка хорошая, фпс тоже...

-5
Lex-one

Ну это реалистик история, баб с силиконом не осталось в пост апоке, уж извини.

0
Хаттаб жив

Играю. Что-то пока не очень игра.

-6
chanp14

так и пиши что сюжет мусор!

0