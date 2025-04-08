ПК-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила первый хотфикс

Команды Nixxes и Naughty Dog сегодня сообщили о выпуске первого хотфикса (версия 1.0.10407.714) для The Last of Us Part 2 Remastered на ПК. Это исправление повышает точность ввода мыши, добавляет больше контроля над резкостью и содержит различные исправления сбоев.
Это обновление может изменить внешний вид игры из-за изменений в значениях резкости. Вы можете использовать ползунок Upscale Sharpness, чтобы увеличить или уменьшить резкость изображения по своему усмотрению.
Примечания к выпуску патча 1.0.10407.714:
- Изменения ввода мыши для улучшения обнаружения едва заметных движений прицеливания.
- Ползунок Upscale Sharpness теперь обеспечивает улучшенный контроль над резкостью.
- Исправлен сбой, который мог произойти при игре в разрешении 1440p с параметром Volumetric Quality, установленным на среднее.
- Исправлен сбой, который мог произойти при хаотичном перемещении мыши в меню перед началом новой игры.
Прошел и без фиксов, отличная оптимизация и ноль багов)
ща прохожу , у меня 1 раз такое было
Ты наверное играл в 1080? Потому как у меня в 4к на 4070ti + 5700x3d есть статтеры.
Штука в том, что игра постоянно подгружает шейдеры, и этот процесс не дружит с генерацией кадров. А без генерации кадров на высоких/максимальных настройках в 4к мало в мире машин, которые это вывезут на приемлемом фреймрейте. Так вот, у игры есть объективные проблемы, их не испытывают лишь те, кто играет с убогой картинкой
На 7950x3d вообще всегда 140 кадров в 3440х1440 без статерров.
3440х1440 это не 4к разрешение) Я не понимаю это сравнение, в разрешении 2160 нагрузка на систему выше
R9-7950x + RTX 5090, в 4к нативе без апскейлов и генерации более 130 кадров на ультрах в закрытых пространствах и 100-120 на открытых пространствах
Во а я думаю чё у него борода так резко выделяется на 4070 на самых ультрах,аж шлейф идет.Не очень красиво смотрится в разрешении 3440 на 1440.Ну всякую резкость поубавлял,вроде боле менее.Короче как всегда налажали.
ПС А и кстати,когда он в начале с лошади с гитарой слез,на гитаре струн нет,я поиграл 5 минут.А потом девке песню поет на этой гитаре,порт кривой?
В оригинале тоже нет струн...
Странно, что не полноценный патч, уже несколько дней прошло
Длсс бы очень им надо обновить, хоть некоторые и могут нормально подтянуть последнюю версию сами
Оптимизация в целом норм, но советую выключить "динамический" апскейл длсс и поставить "качество". Получил + 15 фпс с той же картинкой на моей 3060
После первой части, порт практически идеальный
Ну у меня тогда на 3050 норм игралась первая часть.Сейчас с второй на 4070 очень с резкостью переборщили и секундные фризы бывают на ссд иногда.
Вот так нвидиа настроила игру на 4070,но там борода каждый волос с бревно,приходится вручную убавлять резкость.3440 на 1440,21 на 9
А баги кто править будет? Мододелы?
Ага, а FG от Nvidia они так и не исправили, так понимаю, или не учли это в списке изменений...
Проблема в том что он не работает, если он изначально вкл. в лаунчере до запуска самой игры, то есть каждый раз после игры с FG и повторного запуска, нужно специально заходить в настройки лаунчера, оффать там его и потом снова включать в игре, если он нужен как например мне.
А еще офнуть бы им это раздражающее напоминание со звуком ошибки что у меня устаревшие драйвера, ввиду последних событий я теперь пздц еще как не скоро слезу с моего старого и очень надежного 561.09 драйвера.
лаунчер с первого раза настройку не сохраняет
если я играл с FG до этого, потом вышел и снова зашел в игру, то в лаунчере в настройках FG вкл., то есть у меня все сохраняет из настроек.
иногда выйлетает с ошибкой
типа перегрев или старые драйвера
и как они должны вылечить твой перегрев ? прийти к тебе и дуть на систеник ?
Sony пора уже в ранний доступ выкатывать свои поделия , у них что тестировщиков нету , то звук тихий ,то с мышью проблемы
С фг от амд под 250+ кадров
Дошел до острова серафитов. Играю на среднем пресете с высоким качеством текстур персонажей, окружения и высокой детализацией персонажей. Панорамные карты освещения включены, отраженный свет включен. Остальное все на средних. Игра суперстабильно держит 60 FPS 1080р с вертикальной синхронизацией на телеке с геймпадом каеф. За все время словил два глитча. Первый это во флэшбэке с Оуэном в океанариуме стекло в бассейне было с какими-то разноцветными артефактами. И второй это небольшие разноцветные пятна внизу экрана при движении сидя в некоторых локациях. Кроме этого ничего не ломалось. Оптимизация отличная. 1 часть даже сейчас на идентичных настройках работает хуже.
Шлакфикс
игра не плохая, но... где сиськи, Карл! почему у женщин в сием нет сисек? хрен что лезбиянки одна через другую, сисек-то нет, вообще, ни у кого...
з.ы. но фонарик зачетный... такой бы , да в сталкера...
з.ы.ы. и по теме, не знаю что они хотфиксят, но оптимезон завезен с самого начала - картинка хорошая, фпс тоже...
Ну это реалистик история, баб с силиконом не осталось в пост апоке, уж извини.
Играю. Что-то пока не очень игра.
так и пиши что сюжет мусор!