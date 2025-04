ПК-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила первый хотфикс

Команды Nixxes и Naughty Dog сегодня сообщили о выпуске первого хотфикса (версия 1.0.10407.714) для The Last of Us Part 2 Remastered на ПК. Это исправление повышает точность ввода мыши, добавляет больше контроля над резкостью и содержит различные исправления сбоев.

Это обновление может изменить внешний вид игры из-за изменений в значениях резкости. Вы можете использовать ползунок Upscale Sharpness, чтобы увеличить или уменьшить резкость изображения по своему усмотрению.

Примечания к выпуску патча 1.0.10407.714: