The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 4 975 оценок

ПК-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила свою первую скидку в Steam

Gruz_ Gruz_

С сегодняшнего дня в цифровом магазине Steam появилась возможность купить игру The Last of Us Part 2 Remastered для ПК со скидкой 20% — это первая скидка на survival horror Naughty Dog после ее релиза на площадке от Valve. Приобрести игру со скидкой можно будет до 1 сентября.

Первоначально релиз ремастерированной версии The Last of Us Part 2 состоялся на PlayStation 5 в январе прошлого 2024 года. В ней было реализовано целый ряд улучшений, позволяющих в полной мере использовать все преимущества новой аппаратной платформы Sony, в том числе более быстрая загрузка, новые опции доступности, комментарии разработчиков и более четкая графика, а также режим roguelike под названием «Нет возврата».

Версию для ПК дополнили несколькими эксклюзивными графическими улучшениями, включая поддержку ультрашироких мониторов, технологий масштабирования (DLSS 3, FSR 3.1/4) и разблокированную частоту кадров, а еще двумя новыми персонажами и четырьмя новыми картами для режима «Нет возврата».

Дополнительно, до 1 сентября можно приобрести первую часть The Last of Us со скидкой 50%.

Комментарии: 25
kotasha

Спс с дрюкманом и за даром не надо мне этой игры.

Александр Назарко

Несмотря на такой себе сюжет, боевка там просто супер

SexualHarassmentPanda Александр Назарко

Геймплей да классный

kotasha Александр Назарко

Там только пол игры нормальное, ну за руки базуки зашквар играть.

agula98

На рутрекере с момента релиза лежит со 100% скидкой

Человек-Анекдот

минимум с 75% , такие старые игры только с такой скидкой!

kotasha

100% но торренте.

saa0891
Knoweryuga

Тем временем так и не увидел прикола с компиляцией шейдеров в обеих частях
То тут, то там видел/читал, что люди чуть ли не часами ждали прогрузки, а по факту занимало секунд 40

LimitedYwyr

Ну у первой части после всех патчей компиляция занимает примерно минут 15 при первом запуске (на релизе было часа 1,5). У второй части компиляции такой нет, но она во время игры каждые 5 минут компилирует новые локации и т.д., и так всю игру

DezkQ LimitedYwyr

Если я ща скачаю, и запишу всю компиляцию в реалтайме и она будет меньше 15 мин, что мне за это будет ?

LimitedYwyr DezkQ

Будешь молодец у которого овер мощный комп (и дофига времени для записи тестов для кого-то из тырнета). У меня же вполне стандартный сетап из Райзен 5600 и 3060, игра была на ССД М2 НВМЕ. Для меня 10 или 15 минут это не принципиальная разница, как раз время отойти для того чтобы сделать чай, бутеры и т.д.

DezkQ

Дам два ореха!

hamshut

Она у меня давно уже "со скидкой", в первый же день)

1
muxamor2011

Прошел её недавно. Так и не понял по какому поводу был весь этот хейт на консольном релизе. если отбросить повестку, и оценивать только сюжет то вполне хорошо получилось.

SleepyGamer

Да и геймплей хороший, лучше первой части

Merelone SleepyGamer

Отличная игра, в которую хочется вернуться из-за геймплея.

Пользователь ВКонтакте

Игра на года, м? 🙏 // Евгений Романенко

Merelone

Понабежали детки с фразами: "ой, повестка!", "ой, торрентом скачаю бесплатно, скидка 100%", "ой, да тут минимум 75% скидка нужна". Потом видишь, что у людей во вкладке "любимые игры" - и хочется спросить: "Нормально помои жрать?"

Как только релизнулась в Steam, взял за фулл-прайс, отличная игра, с удовольствием прошёл, геймплей шикарен, единственное что сюжет малость затянули. Режим "рогалик" тоже зачёт.