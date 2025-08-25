ПК-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила свою первую скидку в Steam

С сегодняшнего дня в цифровом магазине Steam появилась возможность купить игру The Last of Us Part 2 Remastered для ПК со скидкой 20% — это первая скидка на survival horror Naughty Dog после ее релиза на площадке от Valve. Приобрести игру со скидкой можно будет до 1 сентября.

Первоначально релиз ремастерированной версии The Last of Us Part 2 состоялся на PlayStation 5 в январе прошлого 2024 года. В ней было реализовано целый ряд улучшений, позволяющих в полной мере использовать все преимущества новой аппаратной платформы Sony, в том числе более быстрая загрузка, новые опции доступности, комментарии разработчиков и более четкая графика, а также режим roguelike под названием «Нет возврата».

Версию для ПК дополнили несколькими эксклюзивными графическими улучшениями, включая поддержку ультрашироких мониторов, технологий масштабирования (DLSS 3, FSR 3.1/4) и разблокированную частоту кадров, а еще двумя новыми персонажами и четырьмя новыми картами для режима «Нет возврата».

Дополнительно, до 1 сентября можно приобрести первую часть The Last of Us со скидкой 50%.