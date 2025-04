ПК-версия The Last of Us Part II Remastered получила патч 1.2 с рядом разнообразных исправлений

Студия Nixxes выпустила патч 1.2 для ПК-версии The Last of Us Part II Remastered. Обновление весит всего 44 МБ, но приносит с собой несколько исправлений и улучшений.

Главное новшество — улучшенная работа технологии DLSS Frame Generation от NVIDIA. Теперь при включении этой функции в лаунчере прирост частоты кадров соответствует таковому при активации через меню игры. Это должно приятно сказаться на производительности и плавности картинки.

Также патч устраняет ряд багов, связанных с управлением мышью и клавиатурой. В частности, больше не возникает ошибка, при которой герой автоматически стрелял после стелс-убийства, если на клавишу [R] была назначена перезарядка или другое действие.

Помимо этого, исправлены визуальные артефакты и нестабильность в определённых сценах, включая баги с тенями, мерцанием крови, преломлением света в аквариуме и проблемами на сверхшироких экранах. Задания No Return теперь корректно награждают игроков скинами оружия, как и было задумано.

Обновление также включает улучшения стабильности, обновление AMD FidelityFX до версии 1.1.3 и улучшение изображения на Steam Deck при использовании FSR. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Команды Nixxes и Naughty Dog продолжают внимательно следить за отзывами и обещают новые обновления в будущем.