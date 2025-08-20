ЧАТ ИГРЫ
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 4 956 оценок

PlayStation продает реплику гитары Элли из The Last of Us 2 за $3000

Gruz_ Gruz_

Если вы являетесь ярым фанатом The Last of Us, то на продажу выставлен предмет, достойный вашего внимания — за скромную сумму в 241 тысячу рублей. В PlayStation Store стартовали официальные предзаказы на реплику гитары Элли, которую можно увидеть в The Last of Us Part II, а также во втором сезоне сериала HBO.

Гитара была создана в сотрудничестве с компанией Taylor Guitars на основе модели Taylor 314ce и имеет культовую отделку sunburst из ситкинской ели в сочетании с бабочкой на грифе, как в игре от студии Naughty Dog.

В продажу гитара поступит 18 ноября по цене $3000 (примерно 241 тым.руб) в комплекте с ремнем и футляром по индивидуальному заказу. Не смотря на высокую стоимость, она близка к рыночной цене: стандартная версия Taylor 314ce стоит примерно $2499.

Кроме того, на веб-сайте Taylor можно приобрести альтернативную версию 314c за $2799 без дополнительных аксессуаров.

Комментарии: 10
ZAUSA

А клюшка сколько?

11
agula98

Дорого, у нас на заводе за 3000$ убивают сразу в если узнают что ты столько в месяц получаешь так вообще всю семью вырежут, скажут смерть буржуям

7
Kentarou

ты че курил шиз? это тут причем?

3
_Exsus_

3000$ в месяц — это разве буржуй?

1
vertehwost _Exsus_

ловите буржуя!

KabbalisticJerry

Ну-ка вместе,
Ну-ка дружно,
Скажем хором,
На xep нужно!

6
Властелин Сосцов

Друкман это умеет. взять дешевую гитарку упаковать под бренд и продать за 10х

2
Anton Vasiljev
стандартная версия Taylor 314ce стоит примерно $2499.

вот так дешёвая.

TheNikolay00

Пассатижи чтобы палец отрезать в комплект входят?

2
canteexnik

красивая)))