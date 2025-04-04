Пользователи PS5 жалуются на проблемы после установки обновления 2.0 для The Last of Us Part 2 Remastered

Вчерашний день был очень важным для серии The Last of Us. Помимо выхода Part 2 Remastered на PC, версия для PS5 получила крупное обновление 2.0, расширившее режим No Return новыми картами и персонажами. Впрочем, как оказалось, обновление 2.0 не только дает, но и забирает.
По сообщениям игроков на официальном форуме Naughty Dog, после установки патча исчезли все обновления персонажа, в том числе улучшенные навыки и улучшенное оружие. Как утверждают игроки, после загрузки сохранений или запуска нового цикла Элли и Эбби начинают с нуля, без ресурсов, способностей и изготовленного снаряжения.
Примерно то же самое происходит и на сабреддите The Last of Us, где многие пользователи с едва скрываемым гневом пишут, что прогресс теряется как при обычном прохождении игры, так и в режимах «Новая игра плюс» и «Перманентна смерть».
В самой Naughty Dog пока хранят молчание по этому поводу. Нет никаких официальных комментариев или предупреждений о возможной потере прогресса, поэтому если вы еще не успели установить это обновление, будет лучше немного подождать, пока разработчики разберутся, что же пошло не так.
после патча на моей мх400 выдает артефакты, на весь экран какой то азиат в черной куртке предлагает купить новую видяху, кто сталкивался?
У тебя слишком мощная карта , надо вот такую с хорошим охлаждением )
только в моих влажных мечтах
Репак пусть качают на пк оптемизацию завезли огонь в 2к 110fps
Эбинатора превратили в человека а Элли в натурала? // Руслан Варнин
Хейтерам не понять замысел творца,
Так пускай соснут шаловливого тунца.
Да, игра - не без противоречий,
И банки больше, и плечи крепче.
Не комплексуй, прими ты Эбби!
Она - пуся! А Дракманн - гений!
Я знал что у консольщиков с головой не в порядке, ну что бы до такой степени