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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.5 2 559 оценок

Пользователи PS5 жалуются на проблемы после установки обновления 2.0 для The Last of Us Part 2 Remastered

Gruz_ Gruz_

Вчерашний день был очень важным для серии The Last of Us. Помимо выхода Part 2 Remastered на PC, версия для PS5 получила крупное обновление 2.0, расширившее режим No Return новыми картами и персонажами. Впрочем, как оказалось, обновление 2.0 не только дает, но и забирает.

PS5-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила патч 2.0, добавляющий новый контент для режима No Return

По сообщениям игроков на официальном форуме Naughty Dog, после установки патча исчезли все обновления персонажа, в том числе улучшенные навыки и улучшенное оружие. Как утверждают игроки, после загрузки сохранений или запуска нового цикла Элли и Эбби начинают с нуля, без ресурсов, способностей и изготовленного снаряжения.

Примерно то же самое происходит и на сабреддите The Last of Us, где многие пользователи с едва скрываемым гневом пишут, что прогресс теряется как при обычном прохождении игры, так и в режимах «Новая игра плюс» и «Перманентна смерть».

В самой Naughty Dog пока хранят молчание по этому поводу. Нет никаких официальных комментариев или предупреждений о возможной потере прогресса, поэтому если вы еще не успели установить это обновление, будет лучше немного подождать, пока разработчики разберутся, что же пошло не так.

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Властелин Сосцов

после патча на моей мх400 выдает артефакты, на весь экран какой то азиат в черной куртке предлагает купить новую видяху, кто сталкивался?

3
MNM 777

У тебя слишком мощная карта , надо вот такую с хорошим охлаждением )

7
Властелин Сосцов MNM 777

только в моих влажных мечтах

3
HoganHog
0
inkomniak

Репак пусть качают на пк оптемизацию завезли огонь в 2к 110fps

0
Пользователь ВКонтакте

Эбинатора превратили в человека а Элли в натурала? // Руслан Варнин

-1
William Dwight

Хейтерам не понять замысел творца,
Так пускай соснут шаловливого тунца.
Да, игра - не без противоречий,
И банки больше, и плечи крепче.
Не комплексуй, прими ты Эбби!
Она - пуся! А Дракманн - гений!

-6
UnhappyYegor

Я знал что у консольщиков с головой не в порядке, ну что бы до такой степени

-1