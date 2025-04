Пользователи PS5 жалуются на проблемы после установки обновления 2.0 для The Last of Us Part 2 Remastered

Вчерашний день был очень важным для серии The Last of Us. Помимо выхода Part 2 Remastered на PC, версия для PS5 получила крупное обновление 2.0, расширившее режим No Return новыми картами и персонажами. Впрочем, как оказалось, обновление 2.0 не только дает, но и забирает.

По сообщениям игроков на официальном форуме Naughty Dog, после установки патча исчезли все обновления персонажа, в том числе улучшенные навыки и улучшенное оружие. Как утверждают игроки, после загрузки сохранений или запуска нового цикла Элли и Эбби начинают с нуля, без ресурсов, способностей и изготовленного снаряжения.

Примерно то же самое происходит и на сабреддите The Last of Us, где многие пользователи с едва скрываемым гневом пишут, что прогресс теряется как при обычном прохождении игры, так и в режимах «Новая игра плюс» и «Перманентна смерть».

В самой Naughty Dog пока хранят молчание по этому поводу. Нет никаких официальных комментариев или предупреждений о возможной потере прогресса, поэтому если вы еще не успели установить это обновление, будет лучше немного подождать, пока разработчики разберутся, что же пошло не так.