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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 362 оценки

Представлен новый постер второго сезона сериала The Last of Us

butcher69
Новости

Приключения Джоэла и Элли продолжится в долгожданном втором сезоне The Last of Us, премьера которого состоится 13 апреля. Сюжет нового сезона будет основан на игре The Last of Us Part II и разворачивается через пять лет после событий первого сезона. Героям предстоит столкнуться с жестокими испытаниями и пройти через путь мести.

Главные роли снова исполнят Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли) и Кейтлин Дивер (Эбби). В сериале также появятся Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси) и другие. Сценаристы и режиссеры, Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн, обещают продолжение истории, требующее нескольких сезонов для полного раскрытия сюжета.

-9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Max Rolens

Суть сериала - повесточка. Больше нечего в нем нету, только блеклая тень отличной игр на ps3

5
Imnogamer

Ну прям не совсем ничего. На один раз глянуть можно, но могло быть во много лучше. Ну и мискаст, и повестки тут конечно же тоже присутствуют. Не жду, но посмотрю и ознакомлюсь - из такого разряда сериальцево

0
Imnogamer

The last miscast..

2
3Dart stl

РЫГАЮ

2
askazanov

Даже постер дно...

2
HellowRainbow

Мопс идет тропой войны

1
UnforgettableYutaka

После таких постеров и смотреть не хочется на то как малолетние убийцы уничтожают флору и фауну а взрослые их поощряют.

1
opexdisturbed

Джоэла по-любому в конце убьют, а не как в игре. Иначе, имхо, не за чем этот сериал смотреть

0
Go_Ra

Его не убьют , максимум в конце сезона сделают "подголубленым" ... -)))

1
Grognac

смените главную героиню

-1