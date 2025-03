Представлен новый постер второго сезона сериала The Last of Us

Приключения Джоэла и Элли продолжится в долгожданном втором сезоне The Last of Us, премьера которого состоится 13 апреля. Сюжет нового сезона будет основан на игре The Last of Us Part II и разворачивается через пять лет после событий первого сезона. Героям предстоит столкнуться с жестокими испытаниями и пройти через путь мести.

Главные роли снова исполнят Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли) и Кейтлин Дивер (Эбби). В сериале также появятся Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси) и другие. Сценаристы и режиссеры, Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн, обещают продолжение истории, требующее нескольких сезонов для полного раскрытия сюжета.