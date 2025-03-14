Представлен новый постер второго сезона сериала The Last of Us

Приключения Джоэла и Элли продолжится в долгожданном втором сезоне The Last of Us, премьера которого состоится 13 апреля. Сюжет нового сезона будет основан на игре The Last of Us Part II и разворачивается через пять лет после событий первого сезона. Героям предстоит столкнуться с жестокими испытаниями и пройти через путь мести.
Главные роли снова исполнят Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли) и Кейтлин Дивер (Эбби). В сериале также появятся Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси) и другие. Сценаристы и режиссеры, Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн, обещают продолжение истории, требующее нескольких сезонов для полного раскрытия сюжета.
Суть сериала - повесточка. Больше нечего в нем нету, только блеклая тень отличной игр на ps3
Ну прям не совсем ничего. На один раз глянуть можно, но могло быть во много лучше. Ну и мискаст, и повестки тут конечно же тоже присутствуют. Не жду, но посмотрю и ознакомлюсь - из такого разряда сериальцево
The last miscast..
РЫГАЮ
Даже постер дно...
Мопс идет тропой войны
После таких постеров и смотреть не хочется на то как малолетние убийцы уничтожают флору и фауну а взрослые их поощряют.
Джоэла по-любому в конце убьют, а не как в игре. Иначе, имхо, не за чем этот сериал смотреть
Его не убьют , максимум в конце сезона сделают "подголубленым" ... -)))
смените главную героиню