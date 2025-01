PlayStation Productions и HBO объявили, что премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится в апреле на каналах HBO и Max.

Во втором сезоне события разворачиваются спустя пять лет после финала первого. Джоэл и Элли вновь оказываются в центре противоречий — как между собой, так и с новым, ещё более опасным миром.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рэмси (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Рутина Уэсли (Мария). В новом сезоне к актёрскому составу присоединились Кейтлин Девер (Эбби), Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Тати Габриэль (Нора), а также Джеффри Райт (Айзек).

Сценарий и продюсирование вновь доверены Крейгу Мазину и Нилу Друкманну. Сериал, основанный на культовой игре The Last of Us от Naughty Dog, обещает ещё больше драматизма, эмоциональных сюжетных поворотов и новых угроз.