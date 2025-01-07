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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 280 оценок

Премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится в апреле

butcher69
Новости

PlayStation Productions и HBO объявили, что премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится в апреле на каналах HBO и Max.

Во втором сезоне события разворачиваются спустя пять лет после финала первого. Джоэл и Элли вновь оказываются в центре противоречий — как между собой, так и с новым, ещё более опасным миром.

К своим ролям вернутся Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рэмси (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Рутина Уэсли (Мария). В новом сезоне к актёрскому составу присоединились Кейтлин Девер (Эбби), Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Тати Габриэль (Нора), а также Джеффри Райт (Айзек).

Сценарий и продюсирование вновь доверены Крейгу Мазину и Нилу Друкманну. Сериал, основанный на культовой игре The Last of Us от Naughty Dog, обещает ещё больше драматизма, эмоциональных сюжетных поворотов и новых угроз.

-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Обещает еще больше повестки

4
Альбиберчери

опять эта рамзи фу, как вспоминаю аж трясёт всего

3
Eskanor1987

сериал называется" страшная девочка и грибы"

3
Илья Матецкий

Не понимаю людей, которые смотрят это ... и спонсируют на продолжение. Нормальные сериалы закрывают, а на это г. откуда то берут деньги и популярность. Кроме первой части игры The Last of Us всё остальное фуфло из этой серии

3
Кей Овальд

Даже представить себе не могут насколько это будет плохо, учитывая, что даже первый сезон был ужасен.

1
Пользователь ВКонтакте

А можно хотя бы как то ИИ наложить рож нормальных на страшилу Элли? // Константин Игоревич

0
Karakytik

Чем больше лезбух и негров - тем больше номинаций

0
Пользователь ВКонтакте

// Сергей Ненашев

-1