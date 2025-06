Продажи игр The Last of Us резко возросли после финала 2-го сезона сериала HBO

После эмоционального финала второго сезона сериала The Last of Us на канале HBO, заметно выросли продажи двух обновленных версий полюбившейся хоррор-приключенческой игры от Naughty Dog. Согласно чартам Amazon US, The Last of Us Part II Remastered стала игрой номер один для PS5, уступив только консоли PS5 Pro. Ее предшественница, The Last of Us Part I (ремейк), заняла 3-е место по продажам на PS5, уступив лишь Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Deluxe Edition.

Безусловно, телесериал канала HBO вернул интерес к играм, но и недавние скидки тоже сыграли на руку как новым, так и старым игрокам. Например, The Last of Us Part II Remastered продается со скидкой 40%, а первая часть игры продается на Amazon со скидкой 57%. Сочетание возрожденного интереса к игре и привлекательной цены помогло поднять интерес к серии до уровня «обязательной игры» на PlayStation 5.

И хотя до сих пор Naughty Dog официально не подтвердила существование третьей основной игры, слухи продолжают муссироваться. Например, в сети ходят слухи о раннем кастинге для The Last of Us Part III, что может говорить о том, что продолжение путешествия Элли уже где-то за кулисами.

Напомним, ранее аналитик Крис Коломбо (Chris Colombo) сообщил, что за время показа 2-го сезона сериала «Одни из нас» на HBO было продано более 2 миллионов копий The Last of Us Part II Remastered.

Тем временем HBO дал добро на третий сезон сериала, в котором обещают исследовать более глубокие уголки пугающего повествования второй части. Игровые и телевизионные адаптации процветают в тандеме, и The Last of Us доказала, что это не просто сериал - это культурный феномен.