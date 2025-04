Простая жизнь людской общины на кадрах второго сезона "Одни из нас"

В Сети появились свежие кадры из второго сезона сериала «Одни из нас», на которых изображена спокойная жизнь людской общины, в которую вернулись Джоэл и Элли после событий в конце финального эпизода первого сезона.

Сюжет второго сезона затронет лишь начало событий второй игры. Как отмечают критики, высоко оценившие продолжение, события The Last of Us: Part II лишь частично легли в основу продолжения сериала. Зрителей ждёт большое погружение в историю того, что было с героями между первой и второй частью. Ранее создатели телешоу Нил Дракманн и Крэйг Мазин также подтвердили, что события второй части игры растянутся на несколько сезонов.

Напомним, что к основному актёрскому составу экранизации присоединились Кейтлин Дивер и Изабела Мерсед. Выйдет второй сезон «Одни из нас» уже 13 апреля. После снятия эмбарго на Rotten Tomatoes рейтинг сериала составил 92% свежести при оценке в 8.4 балла. Критики отмечают, что это всё ещё потрясающее шоу во всех аспектах и одна из лучших экранизаций видеоигр. В редких негативных рецензиях пишут, что сюжет слишком растянут, а героев стало многовато.