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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.4 2 475 оценок

PS5-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила патч 2.0, добавляющий новый контент для режима No Return

monk70 monk70

Naughty Dog выпустила новое обновление 2.0.0 для The Last of Us Part 2 Remastered на PS5, которое добавляет новый контент в режим No Return, а также несколько улучшений игрового процесса и исправлений ошибок. В патче 2.0.0 представлены два новых игровых персонажа, Билл и Марлен, каждый из которых имеет свои собственные испытания и разблокируемые скины. Кроме того, добавлены четыре новые карты, расширяющие разнообразие локаций, с которыми игроки могут столкнуться в режиме выживания в жанре roguelike.

Помимо No Return, обновление включает в себя новый косметический предмет Intergalactic: The Heretic Prophet для Элли и несколько технических улучшений, особенно для пользователей PlayStation 5 Pro. Naughty Dog также исправила различные проблемы игрового процесса, включая сбои видимости оружия, несоответствия поведения ИИ и незначительные ошибки локализации.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

В настоящее время игра доступна на PlayStation 5 и ПК.

16
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Jayne Cobb
1
TheCalvariam

причём у 3-х игр по 2 части вышли на пк

-3
BaldursG

Из всего поколения PS5, остались не портированы - Астробот(уже готовят), Демон Соулс(не хотят) и Стеллар Бладе(вроде как на июнь планируют).

0
DanilFra12

инфа по AVX2 есть? надо или не?

-1
saa0891

Уже даже портабл версия есть, скачал и сразу играешь, очень удобно.

Первая часть было нормальная, жаль только что конечно элементы выживания, крафт всё это в кастрированном виде сделано, даже теже зоны со спорами ни чем не отличаются в геймплейном плане, в той же серии Метро всё это в разы интересней сделано начиная с противогаза который могут разбить и для которого нужны фильтры и заканчивая более интересным крафтом и оружием, опять же куда лучше показано как живут люди, много всяких сценок, в The Last of Us Part 1 мне этого не хватало.

Эту часть тоже можно будет заценить.

-2
Rorschach93

а на ПК вышел патч ?

-3
Искусственный интеллeкт

присоединяюсь к вопросу. на ПК есть все эти плюшки включая четыре новые карты?

-3
Сэр Френсис Дрейк Искусственный интеллeкт

Есть

1
Rorschach93

и к чему минусы

-2
ко т

у кого tlou2 запускается и сразу выключается? помогите решить проблему

-6
Хаттаб жив

Стоит ли играть парт ту? Первую не прошел, показалась нудноватой, каловой по графике (уровень ps2-3) и боевка каловая, постоянно мотает прицел.

-6
denixharl

Что ещё ожидать от биомуора с хлебушком вместо мозга и ником одиозного чеченского сепаратиста..стукнуть на тебя в ФСБ что-ли...

0
KILLA06

чтоб не обидеть соснольшиков

-9