PS5-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила патч 2.0, добавляющий новый контент для режима No Return

Naughty Dog выпустила новое обновление 2.0.0 для The Last of Us Part 2 Remastered на PS5, которое добавляет новый контент в режим No Return, а также несколько улучшений игрового процесса и исправлений ошибок. В патче 2.0.0 представлены два новых игровых персонажа, Билл и Марлен, каждый из которых имеет свои собственные испытания и разблокируемые скины. Кроме того, добавлены четыре новые карты, расширяющие разнообразие локаций, с которыми игроки могут столкнуться в режиме выживания в жанре roguelike.

Помимо No Return, обновление включает в себя новый косметический предмет Intergalactic: The Heretic Prophet для Элли и несколько технических улучшений, особенно для пользователей PlayStation 5 Pro. Naughty Dog также исправила различные проблемы игрового процесса, включая сбои видимости оружия, несоответствия поведения ИИ и незначительные ошибки локализации.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

В настоящее время игра доступна на PlayStation 5 и ПК.