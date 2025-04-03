PS5-версия The Last of Us Part 2 Remastered получила патч 2.0, добавляющий новый контент для режима No Return

Naughty Dog выпустила новое обновление 2.0.0 для The Last of Us Part 2 Remastered на PS5, которое добавляет новый контент в режим No Return, а также несколько улучшений игрового процесса и исправлений ошибок. В патче 2.0.0 представлены два новых игровых персонажа, Билл и Марлен, каждый из которых имеет свои собственные испытания и разблокируемые скины. Кроме того, добавлены четыре новые карты, расширяющие разнообразие локаций, с которыми игроки могут столкнуться в режиме выживания в жанре roguelike.
Помимо No Return, обновление включает в себя новый косметический предмет Intergalactic: The Heretic Prophet для Элли и несколько технических улучшений, особенно для пользователей PlayStation 5 Pro. Naughty Dog также исправила различные проблемы игрового процесса, включая сбои видимости оружия, несоответствия поведения ИИ и незначительные ошибки локализации.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
В настоящее время игра доступна на PlayStation 5 и ПК.
причём у 3-х игр по 2 части вышли на пк
Из всего поколения PS5, остались не портированы - Астробот(уже готовят), Демон Соулс(не хотят) и Стеллар Бладе(вроде как на июнь планируют).
инфа по AVX2 есть? надо или не?
Уже даже портабл версия есть, скачал и сразу играешь, очень удобно.
Первая часть было нормальная, жаль только что конечно элементы выживания, крафт всё это в кастрированном виде сделано, даже теже зоны со спорами ни чем не отличаются в геймплейном плане, в той же серии Метро всё это в разы интересней сделано начиная с противогаза который могут разбить и для которого нужны фильтры и заканчивая более интересным крафтом и оружием, опять же куда лучше показано как живут люди, много всяких сценок, в The Last of Us Part 1 мне этого не хватало.
Эту часть тоже можно будет заценить.
а на ПК вышел патч ?
присоединяюсь к вопросу. на ПК есть все эти плюшки включая четыре новые карты?
Есть
и к чему минусы
у кого tlou2 запускается и сразу выключается? помогите решить проблему
Стоит ли играть парт ту? Первую не прошел, показалась нудноватой, каловой по графике (уровень ps2-3) и боевка каловая, постоянно мотает прицел.
Что ещё ожидать от биомуора с хлебушком вместо мозга и ником одиозного чеченского сепаратиста..стукнуть на тебя в ФСБ что-ли...
чтоб не обидеть соснольшиков