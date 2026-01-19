Режиссер "Одни из нас" Питер Хор работает над перезапуском классического сериала BBC "Семёрка Блейка"

Питер Хор, режиссер «Одни из нас», номинированный на «Эмми», займется перезапуском культовой британской научной фантастики «Семёрка Блейка» (Blake’s 7).

Новую версию спродюсирует недавно созданная Хором компания Multitude Productions, основанная им совместно с продюсером Джейсоном Хей-Эллери и Мэттью Бошем. По данным Deadline, проект будут предлагать покупателям, и Бош надеется, что он достанется BBC, где сериал выходил 45 лет назад (с 1978 по 1981 год). Также ожидается поиск финансирования у американских стримеров и европейских студий.

Хор выступит режиссером, после того как снял хвалебный эпизод «Долгоe-долгое время» в «Одни из нас». Оригинальный сериал, созданный Терри Нейшеном, рассказывал о политическом диссиденте Рое Блейке, который возглавлял повстанцев против тоталитарной Терранской Федерации.

Хор сравнил будущий проект с сериалом «Андор» из-за «целостности, остроумия и изысканности», отметив, что оригинальный «Семёрка Блейка» снимался с минимальным бюджетом.

«История „Семёрки Блейка“ легендарна, потому что им выделили бюджет, предназначенный для полицейского шоу, рассчитанный на одну декорацию и немного съемок на локациях», — пояснил Хор.

О дате выхода перезапуска пока ничего не сообщается, но есть надежда увидеть его в 2027 году.