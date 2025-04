"Шок, слезы": зрители - о "той самой сцене" во втором сезоне The Last of Us

Часть фанатов до сих пор уверена, что разработчики игры сделали глупый сюжетный ход

Внимание! В заметке содержатся спойлеры к сериалу The Last of Us и игре The Last of Us: Part 2!

Канал HBO выпустил второй эпизод сериала The Last of Us. В серии под названием «Через долину» показали ключевую сцену The Last of Us: Part 2 — смерть Джоэла Миллера. Пользователи сети поделились впечатлениями от увиденного.

На портале IMDb оценка эпизода составила 9,4 балла из 10 — прежде такого же результата добилась только пятая серия первого сезона шоу. Зрители посчитали показанную сцену шокирующей: одни — в хорошем смысле, другие — в плохом. В целом поклонники похвалили игру актеров, режиссуру и эмоциональность повествования.

ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ: сравнение событий сериала The Last of Us с оригинальной игрой

«Помню, как проходил эту миссию в первый раз на PS4, во второй раз на PS5, в третий раз на ПК, а теперь это [шоу]. Больно все так же, с каждым разом. Говорите что хотите о сюжете, <…> давайте просто оценим исполнение эпизода в шоу. Блестящая работа оператора, актерская игра, декорации и сюжет. Мне очень понравилось, и я все еще в восторге. Моя жена понятия ни о чем не имела, мне пришлось очень постараться, чтобы ничего не выдать. Ее реакция была наглядной — шок, отвращение, горе, еще больше грусти, снова шок, слезы», — sidsethi91;

«Это было чертовски блестяще. Серия полна экшена, грустная и эмоциональная (я играл в игры, так что знал, что будет дальше, но черт)», — kieran-46688;

«Пение Эшли Джонсон (исполнительница роли Элли в играх. — Прим. авт.) стало вишенкой на торте. Какой замечательный эпизод!», — Civilengineer32;

«Мне показалось, у сериала лучше получилось показать друзей Эбби более сочувствующими (за исключением Мэнни). В игре они не кажутся сомневающимися, если не считать Оуэна», — Environmental_Cap191;

«Второй эпизод нового сезона The Last of Us оставил меня ошеломленным, не только из-за того, что происходит в плане сюжета, но и из-за того, как это было реализовано. В отличие от видеоигры, сценарий в этом эпизоде ​​имеет гораздо больше смысла. Решения персонажей кажутся более человечными, более эмоциональными и, следовательно, более правдоподобными. То, что приводит к этой сцене — столь противоречивому и поворотному моменту — ощущается гораздо более реальным и оправданным в сериале, чем в игре, благодаря гораздо более сильному наращиванию повествования. <…> Этот эпизод не просто отдает дань первоисточнику, он его улучшает, добавляя связности, эмоциональности и более сильной повествовательной структуры. Это адаптация, которая осмеливается пойти дальше игры и блестяще в этом преуспевает», — luisfelipeqr.

Другие зрители остались разочарованы. Они до сих пор не могут простить разработчикам противоречивый сюжетный ход. Такого же мнения оказались и некоторые новички, не знакомые с оригинальными играми.

«Кто-нибудь, кто играл в эту игру, пожалуйста, скажите, что Джоэл каким-то образом будет отомщен, а Эбби пострадает или помрет», — SolidDependent3073;

«Думаю, это было в играх, но я смотрел только потому, что мне нравился персонаж [Джоэл]. Девушка [Элли] ничего, но подростковая драма немного переиграна. Это прискорбно, но я больше не буду смотреть. Я не знаю сюжета игры, но предполагаю, что главная героиня выслеживает их [бывших ‘’цикад’’] и делает то же самое с девушкой [Эбби], которая убила Джоэла. Но, вероятно, чтобы разорвать цикл и завершить сюжетную линию персонажа, она [Элли] в итоге отступает. Это делает ее лучше и не создает повод кому-то другому прийти и убить ее. Но я действительно не хочу на это смотреть. Так что я выхожу», — jeffgt80;

«У вас [сценаристов шоу] был шанс сделать эту сцену лучше. У вас был шанс исправить этот момент «шок-контента». Но вы этого не сделали. Это был действительно хороший эпизод до этой сцены. Думаю, остальная часть шоу будет беспорядочной путаницей сценариста, который не знал, когда остановиться, как в игре», — redpathalan1;

«Бестолковые сценаристы последовали за бестолковой Naughty Dog. И они [HBO] подписали это шоу на третий сезон? Приготовьтесь к самому большому провалу века, ребята. Никто в здравом уме не считал, что у игры хороший сценарий, буквально один из худших, что я когда-либо видел в своей жизни. Даже у ‘’Шаркнадо’’ был лучше написанный сюжет, чем во втором сезоне этого шоу (и игры). Надеюсь, им понравится падение прибыли и на них все наплюют к середине сезона. Абсолютно ужасно. Не могу поверить, что HBO так боится отойти от первоисточника, который заслужил один из худших игровых рейтингов в истории. Смехотворно, что они так боятся трех людей, которым понравился сиквел...», — bafflingbarnacles.

Эпизоды второго сезона The Last of Us будут еженедельно выходить до 25 мая. Сюжет продолжения основан только на части истории The Last of Us: Part 2. Согласно отзывам, он обрывается до того, когда главной героиней становится Эбби Андерсон. Шоу уже продлили на третий сезон, где, очевидно, история продолжится.

Главные роли во втором сезоне The Last of Us исполнили Педро Паскаль («Kingsman: Золотое кольцо»), Белла Рамзи (сериал «Игра престолов»), Гэбриэл Луна («Терминатор: Темные судьбы»), Кейтлин Дивер («Никто тебя не спасет»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул»), Джеффри Райт («Бэтмен») и другие.