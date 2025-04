Шоураннер сериала The Last of Us ответил на критику возраста Беллы Рамзи во втором сезоне

Крэйг Мэйзин, вместе с главой Naughty Dog Нилом Дракманном занимающийся созданием сериала The Last of Us, отреагировал на критику в адрес актрисы Беллы Рамзи в роли Элли. Он понимает, когда фанаты игры указывают, что со стороны взросление героини между первой и второй играми было более заметным, чем между двумя сезонами. И хотя в шоу Элли может выглядеть более хрупкой в физическом плане, психологически девушка точно повзрослела, и зрители это увидят.

Крэйг Мэйзин, шоураннер сериала The Last of UsНекоторые люди действительно довольно резко меняются [с возрастом], но некоторые — нет. Мне не интересен физический аспект [персонажа] — хотя я годами смотрел на лицо Беллы во время монтажа, и я вижу, что она определенно выросла. Мне интересна эмоциональная зрелость и изменение личности.

Премьера второго сезона сериала «Одни из нас» запланирована на 13 апреля.