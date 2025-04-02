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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 417 оценок

Шоураннер сериала The Last of Us ответил на критику возраста Беллы Рамзи во втором сезоне

Simple Jack Simple Jack

Крэйг Мэйзин, вместе с главой Naughty Dog Нилом Дракманном занимающийся созданием сериала The Last of Us, отреагировал на критику в адрес актрисы Беллы Рамзи в роли Элли. Он понимает, когда фанаты игры указывают, что со стороны взросление героини между первой и второй играми было более заметным, чем между двумя сезонами. И хотя в шоу Элли может выглядеть более хрупкой в физическом плане, психологически девушка точно повзрослела, и зрители это увидят.

Крэйг Мэйзин, шоураннер сериала The Last of UsНекоторые люди действительно довольно резко меняются [с возрастом], но некоторые — нет. Мне не интересен физический аспект [персонажа] — хотя я годами смотрел на лицо Беллы во время монтажа, и я вижу, что она определенно выросла. Мне интересна эмоциональная зрелость и изменение личности.

Премьера второго сезона сериала «Одни из нас» запланирована на 13 апреля.

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-31
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Fedaykin
33
MAD_Terminator

ну и зачем это, понятно человек немного выходит за стандарты, у него кольцо на пальце, но я готов поставить последний рубль что он женат никогда не был, разве что жена такая же как он, понятно что с 16лет все по девочкам а он по барам, но это не повод для насмешек, это повод задуматься ГД на счет ядерных экспериментов. В аптеках РФ должен быть цианистый калий по 5копеек и это должно быть прописано в конституции.

-5
Властелин Сосцов MAD_Terminator

он женат, известный персонаж в узких кругах интернета, такая внешность бывает у людей чьи матери балуются алкоголизмом

Фетальный алкогольный синдром назвается, кстати у Беллы тоже самое, хоть официально нет инфы, но внешность похожа

1
Хоакин Гусман Лоэра MAD_Terminator

Кольцо то на среднем пальце,при чем тут женат)))

2
Jarvis666

Она бы идеально вписала в продолжение фильмов "У холмов есть глаза", такой мутант пропадает))

16
MrDork

Тогда у холмов больше не будет глаз.

0
PapaIlyas

Рамзи - это аутистическая бесталантная раковая опухоль ... ЛЮТЕЙШИЙ МИСКАСТ ЭВЕР

14
Dinozavrus

это да, но виноват кто кастингом занимается, как такое вообще могли утвердить, это как снейпа сделать негром или специально сделали чтоб шумиха была.

0
Slow Slade Snow Snake Dinozavrus

Слышал, что Слизерин меняет людей

2
Rorschach93

она страшная и совсем не похожа на игровую Элли

9
Max Rolens

С такой рожой возраст не важен... Так и так уродство

7
shotmaks96

"Мне не интересен физический аспект [персонажа] " Этому Дыбилу хоть кто то скажет, что всё что он делает, это для зрителей делают. а не для его раскрытия ТАЛАНТА ска. удоды

4
Glodus Muspell

Смотреть на такое в игре еще терпимо. А вот в сериале боже упаси

3
Jarvis666

Так в игре она красивая, её даже во второй части симпатичной сделали, по сути единственный красивый персонаж в игре. А в сериале она вообще не ощущается как Элли, а как какое-то порождение двух пьяных щелкунов))

13
Go_Ra

Она точно Белла Рамзи , потому что похоже на Рамзи Сноу(Болтон) !!! -)))

1
TERMINATOR-T800

Там дело в самой белле рамзи, а не в её возрасте.

1
Кей Овальд

Так снимай для себя. Мы-то почему это хавать должны?

1
Евгений Кондратенко

Никто никому ничего не должен. Скипаешь этот высер и делов.

2
Шрек и осел vs CD Project

Лучше бы вообще рот не открывал

1
otmorozzzov

мне кажется есть что то не здоровое в всматривании в лицо человека годами

0
Lelik_mc_kawai

Белла Рамзи идеально бы подошла на роль Эбби! но ни как не Элли, я понимаю, кажется догадываюсь чего режиссер преследовал, в этой актрисе, дав ей главную роль!

0
Sir Patrik
0