Шоураннер сериала The Last of Us ответил на критику возраста Беллы Рамзи во втором сезоне

Крэйг Мэйзин, вместе с главой Naughty Dog Нилом Дракманном занимающийся созданием сериала The Last of Us, отреагировал на критику в адрес актрисы Беллы Рамзи в роли Элли. Он понимает, когда фанаты игры указывают, что со стороны взросление героини между первой и второй играми было более заметным, чем между двумя сезонами. И хотя в шоу Элли может выглядеть более хрупкой в физическом плане, психологически девушка точно повзрослела, и зрители это увидят.
Крэйг Мэйзин, шоураннер сериала The Last of UsНекоторые люди действительно довольно резко меняются [с возрастом], но некоторые — нет. Мне не интересен физический аспект [персонажа] — хотя я годами смотрел на лицо Беллы во время монтажа, и я вижу, что она определенно выросла. Мне интересна эмоциональная зрелость и изменение личности.
Премьера второго сезона сериала «Одни из нас» запланирована на 13 апреля.
ну и зачем это, понятно человек немного выходит за стандарты, у него кольцо на пальце, но я готов поставить последний рубль что он женат никогда не был, разве что жена такая же как он, понятно что с 16лет все по девочкам а он по барам, но это не повод для насмешек, это повод задуматься ГД на счет ядерных экспериментов. В аптеках РФ должен быть цианистый калий по 5копеек и это должно быть прописано в конституции.
он женат, известный персонаж в узких кругах интернета, такая внешность бывает у людей чьи матери балуются алкоголизмом
Фетальный алкогольный синдром назвается, кстати у Беллы тоже самое, хоть официально нет инфы, но внешность похожа
Кольцо то на среднем пальце,при чем тут женат)))
Она бы идеально вписала в продолжение фильмов "У холмов есть глаза", такой мутант пропадает))
Тогда у холмов больше не будет глаз.
Рамзи - это аутистическая бесталантная раковая опухоль ... ЛЮТЕЙШИЙ МИСКАСТ ЭВЕР
это да, но виноват кто кастингом занимается, как такое вообще могли утвердить, это как снейпа сделать негром или специально сделали чтоб шумиха была.
Слышал, что Слизерин меняет людей
она страшная и совсем не похожа на игровую Элли
С такой рожой возраст не важен... Так и так уродство
"Мне не интересен физический аспект [персонажа] " Этому Дыбилу хоть кто то скажет, что всё что он делает, это для зрителей делают. а не для его раскрытия ТАЛАНТА ска. удоды
Смотреть на такое в игре еще терпимо. А вот в сериале боже упаси
Так в игре она красивая, её даже во второй части симпатичной сделали, по сути единственный красивый персонаж в игре. А в сериале она вообще не ощущается как Элли, а как какое-то порождение двух пьяных щелкунов))
Она точно Белла Рамзи , потому что похоже на Рамзи Сноу(Болтон) !!! -)))
Там дело в самой белле рамзи, а не в её возрасте.
Так снимай для себя. Мы-то почему это хавать должны?
Никто никому ничего не должен. Скипаешь этот высер и делов.
Лучше бы вообще рот не открывал
мне кажется есть что то не здоровое в всматривании в лицо человека годами
Белла Рамзи идеально бы подошла на роль Эбби! но ни как не Элли, я понимаю, кажется догадываюсь чего режиссер преследовал, в этой актрисе, дав ей главную роль!