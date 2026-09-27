Скидка 33% подняла онлайн "Одни из нас: Часть II" выше 4 тысяч, но большого возвращения игроков пока не произошло

Максимальная скидка в 33% всё же немного оживила аудиторию «Одни из нас: Часть II» в Steam. После начала акции 24 сентября пиковый онлайн игры поднялся до 4 089 одновременных пользователей — заметно выше показателей последних недель, когда суточные максимумы находились примерно в районе 2–2,2 тысячи человек.

Таким образом, скидка действительно вызвала кратковременный рост активности, однако говорить о крупном возвращении аудитории не приходится. Для сравнения, исторический максимум ПК-версии составляет более 30 тысяч одновременных игроков.

Долгосрочная динамика также остаётся сдержанной. По данным SteamCharts, средний онлайн в августе составлял около 1,9 тысячи человек, а за последние 30 дней — примерно 1,84 тысячи. Поэтому нынешний рост пока выглядит скорее локальным всплеском на фоне распродажи, чем устойчивым изменением многомесячного тренда.

При этом влияние скидки заметнее отражается на продажах. По данным SteamDB, сейчас «Одни из нас: Часть II» занимает 21-е место среди самых продаваемых игр сервиса. Для сравнения, примерно за две недели до начала акции проект находился лишь в районе 403-й позиции.

С 24 сентября игра продаётся в Steam со скидкой 33% — это самая низкая зафиксированная цена PC-версии с момента релиза. Акция продлится до 1 октября.

Таким образом, новая скидка всё же помогла «Одни из нас: Часть II» увеличить онлайн и заметно улучшить позиции в чарте продаж. Однако пока речь идёт о росте до 4 тысяч одновременных игроков, а не о возвращении аудитории к показателям первых месяцев после релиза.