Смерть Джоэла в The Last of Us Part 2 вызвала споры даже внутри Naughty Dog

Резонансный сюжетный поворот в The Last of Us Part II оказался предметом разногласий не только среди игроков, но и внутри самой студии Naughty Dog. Об этом рассказала бывшая сотрудница команды Хезер Серлан, работавшая над сериями The Last of Us и Uncharted.

По её словам, решение убрать одного из ключевых персонажей — Джоэла — обсуждалось довольно остро ещё на этапе разработки. Значительная часть коллектива сомневалась в таком шаге, и мнения внутри студии разделились почти поровну. Многие разработчики задавались вопросом, стоит ли идти на столь радикальный ход уже в начале игры.

Тем не менее, финальное решение осталось неизменным, и именно этот момент стал одним из самых обсуждаемых после релиза. Ситуацию усугубили утечки сюжета до выхода проекта, что только усилило волну критики и споров среди аудитории.

История Джоэла берёт начало в The Last of Us, где его сюжетная линия получила завершённую арку. По мнению части разработчиков и игроков, трагический поворот в сиквеле стал логичным продолжением событий оригинала, хотя и крайне болезненным для фанатов.