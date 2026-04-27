Смерть Джоэла в The Last of Us Part 2 вызвала споры даже внутри Naughty Dog

Резонансный сюжетный поворот в The Last of Us Part II оказался предметом разногласий не только среди игроков, но и внутри самой студии Naughty Dog. Об этом рассказала бывшая сотрудница команды Хезер Серлан, работавшая над сериями The Last of Us и Uncharted.
По её словам, решение убрать одного из ключевых персонажей — Джоэла — обсуждалось довольно остро ещё на этапе разработки. Значительная часть коллектива сомневалась в таком шаге, и мнения внутри студии разделились почти поровну. Многие разработчики задавались вопросом, стоит ли идти на столь радикальный ход уже в начале игры.
Тем не менее, финальное решение осталось неизменным, и именно этот момент стал одним из самых обсуждаемых после релиза. Ситуацию усугубили утечки сюжета до выхода проекта, что только усилило волну критики и споров среди аудитории.
История Джоэла берёт начало в The Last of Us, где его сюжетная линия получила завершённую арку. По мнению части разработчиков и игроков, трагический поворот в сиквеле стал логичным продолжением событий оригинала, хотя и крайне болезненным для фанатов.
честно говоря так даже лучше вышло
для меня все закончилось на первой части. Так что ни вторая часть, ни сериал меня не интересуют - не смотрел, не играл.
Жалко, что Эбби не дали грохнуть в финале... это было бы гораздо логичнее и справедливее для сюжета, чем смерть Джоэла. Всё-таки Джоэл действовал из любви, а Эбби действовала исключительно из ненависти. За ненависть карать гораздо логичнее, чем за любовь. Если будет третья часть, надеюсь мне позволят наконец грохнуть эту Эбби, ибо она само зло во плоти от начала и самого конца. Никакие оправдания её злодействам я не принимаю за аргумент. А вот Джоэл не злодей априори, и никакие нелепые попытки отрицать сей факт не принимаю. Точка.
