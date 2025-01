Sony открыла предзаказы на ПК-версию The Last of Us: Part 2 - игра стоит 50 долларов

Сегодня компания Sony открыла возможность предзаказа предстоящей ПК-версии The Last of Us: Part 2 в Steam и Epic Games Store. Как и другие игры от Sony, игра получит привязку к PSN.

Стоимость игры составила $50. За предзаказ игроки получат ранний доступ к увеличенной емкости магазина и пособие по изготовлению предметов. Известно, что в ПК-версию игры войдёт весь дополнительный контент, в том числе роглайк-режим "Без возврата".

Релиз ПК-версии состоится 3 апреля 2025 года.