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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 283 оценки

Sony открыла предзаказы на ПК-версию The Last of Us: Part 2 - игра стоит 50 долларов

AceTheKing
Новости
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Сегодня компания Sony открыла возможность предзаказа предстоящей ПК-версии The Last of Us: Part 2 в Steam и Epic Games Store. Как и другие игры от Sony, игра получит привязку к PSN.

Стоимость игры составила $50. За предзаказ игроки получат ранний доступ к увеличенной емкости магазина и пособие по изготовлению предметов. Известно, что в ПК-версию игры войдёт весь дополнительный контент, в том числе роглайк-режим "Без возврата".

Релиз ПК-версии состоится 3 апреля 2025 года.

-13
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
saa0891

Ну первая была вполне годная, эту тоже можно будет взять на пробу в зелёном магазине.

13
hpi

Ты должен купить.

-2
My life is a game hpi

Зачем ты призываешь его покупать?Может у него зп 25к или просто не хочет менять регион или может это школьник вообще

Пусть пиратит

-1
FAHTOM Live My life is a game

Тут и регион менять не надо, подарком бот отправляет

-1
Borovik-rus hpi

конечно купим. Задонатим репакерам Механикам ;)

0
Borovik-rus My life is a game

Написано же - игра будет бесплатной. Если разрабы не хотят наших денег - это их выбор...

0
Альбиберчери

ой бесплатно!

7
Borovik-rus
0
rtnrwv

интересно какие будут моды на Эбби))

6
SERGEY-SP

Думаю лицо шварца прикрутят)))

3
Victor_von_Ion

Эббинатор обеспчен

6
Деиман
3
My life is a game

А что до этого ты их прям покупал?)

-4
Деиман My life is a game

Ну да, я покупаю все игры )

1
Александр Назарко Деиман

ну так ластуха 2 спокойно покупается гифтом за 3.5к

-1
Borovik-rus Деиман

я тоже покупаю - доначу репакерам иногда )

1
William Dwight

Странно, паук выходит 30 января, к нему предзаказы еще закрыты

2
My life is a game

да да, оч странно
тоже жду

-1
mikhail.opekunov

даже системок нет... (((

0
K0t Felix mikhail.opekunov

Системки наверно будут за месяц-полтора до релиза

1
Frost_47 K0t Felix

До выхода 21 день какой месяц-полтора? 🙂

1
K0t Felix Frost_47

Ай тьфу, думаю про TLoU 2. Сорямба

0
R3iz0r

Интересно кто будет делать оптимизацию

1
Slow Slade Snow Snake

я проверял, портом занимается та же "великолепная" команда, что занималась портом первой части, поэтому стоит ожидать запуска не хуже, чем в прошлый раз

3
Heather123 Slow Slade Snow Snake

Им помогает Nixxes Software, так что порт должен быть плюс минус как паук

2
K0t Felix Heather123

Iron Galaxy портировали на ПК GoW 2018 и Uncharted 4, и порты вполне себе годные

0
OPen man Heather123

не. фишку про часовую перекомпиляюцию после каждого чиха оставят

0
Инcайдер

и бесплатно не надо

1
Диванный Боец
игра получит привязку к PSN.

Ясно, качаем

0
ze1n_82

какой ты шустрый мутачок)) до апреля еще как до избы))

а пока вот скриншот пк версии игры:

-3
My life is a game

как будто без этого ты побежал бы покупать)

-4
William Dwight

Спасибо за новость, сделал предзаказ

0
kotasha

Да по фигу последняя нормальная игра эта был анч 4, дальше поехавший дрюкман всех разогнал, и пошли помоечные игры с повесткой.

0
Пользователь ВКонтакте

режим выживание будет ? // Андрей Павлов

0
Пользователь ВКонтакте

Привязка ПСН Штош, наших стран там нет поэтому торренты. Рогнарек с удовольствием бы взял. Они сами отказываются от прибылей, закопали хелдайверс, и пусь дальше сосут // Евгений Пигарев

0
Пользователь ВКонтакте

Также в зеленом стиме возьму, взял не давно первую часть в стиме , думал вторую для коллекции, но не судьба видимо // Талгат Сарсенбаев

0
Пользователь ВКонтакте

Если берешь бесплатно то, что тебе отказываются продавать и что доступно без защиты в открытом доступе - это не пиратство и не воровство . А если тебе это отказываются продавать по дескриминационным причинам , тогда такое пиратство вообще должно быть легализовано на уровне государства. Это как минимум, если уж судебные процессы от России к Сони всеравно не возымеют действия. // Илья Прохоров

-2
Пользователь ВКонтакте

Есть кряк что глушит псн)) // Константин Игоревич

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Никаких проблем, гифтом на ру акк стим на известной площадке // Артур Сабирьянов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Стимбай? // Талгат Сарсенбаев

0
vegas99

Прошел уже 2 раза на пс4 и пс5. Игра шедевр

0
K0t Felix

"Шедевр" в плане орафона, лицевой анимации, и игрового процесса. Сюжет - чухня еганая

2
Лидер X

А что по тактильный функциям на пс5? Приятно играть на дуалшоке ?

0
Кей Овальд

Такое даром не нужно.
А если учесть насколько был забагован их прошлый ремастер...

0
FAHTOM Live

Забрал на плати.ру ждём апрель

0
romero52

Возьму через неделю после релиза за 100 рублей….

-1
Пользователь ВКонтакте

Спасибо за бетатест получается // Дмитрий Лапшин

-1
Пользователь ВКонтакте

Когда там оно выйдет - в апреле вроде? // Илья Прохоров

-1
Armen 88

4000р на платишке,отлично.Я думал все 6000 будет стоит,как сранный until dawn.

-2
Рикочико

Побойся Аллаха за сквернословие своё!👆

-3
My life is a game

а че напрямую в стим не купить?

-2
Armen 88 My life is a game

На русский аккаунт,естественно не купить

0
Чебурешник

Драхмунт гений.

-2
My life is a game

купил уже, реально дешевле рагнарека, круто очень
откройте на павука 2 уже

-3
jax baron

слух: говорят уже завтра предзаказ на паука

0
FAHTOM Live

Тоже купил гифтом,👍👌

0