Sony открыла предзаказы на ПК-версию The Last of Us: Part 2 - игра стоит 50 долларов

Сегодня компания Sony открыла возможность предзаказа предстоящей ПК-версии The Last of Us: Part 2 в Steam и Epic Games Store. Как и другие игры от Sony, игра получит привязку к PSN.
Стоимость игры составила $50. За предзаказ игроки получат ранний доступ к увеличенной емкости магазина и пособие по изготовлению предметов. Известно, что в ПК-версию игры войдёт весь дополнительный контент, в том числе роглайк-режим "Без возврата".
Релиз ПК-версии состоится 3 апреля 2025 года.
Ну первая была вполне годная, эту тоже можно будет взять на пробу в зелёном магазине.
Ты должен купить.
Зачем ты призываешь его покупать?Может у него зп 25к или просто не хочет менять регион или может это школьник вообще
Пусть пиратит
Тут и регион менять не надо, подарком бот отправляет
конечно купим. Задонатим репакерам Механикам ;)
Написано же - игра будет бесплатной. Если разрабы не хотят наших денег - это их выбор...
ой бесплатно!
интересно какие будут моды на Эбби))
Думаю лицо шварца прикрутят)))
Эббинатор обеспчен
А что до этого ты их прям покупал?)
Ну да, я покупаю все игры )
ну так ластуха 2 спокойно покупается гифтом за 3.5к
я тоже покупаю - доначу репакерам иногда )
Странно, паук выходит 30 января, к нему предзаказы еще закрыты
да да, оч странно
тоже жду
даже системок нет... (((
Системки наверно будут за месяц-полтора до релиза
До выхода 21 день какой месяц-полтора? 🙂
Ай тьфу, думаю про TLoU 2. Сорямба
Интересно кто будет делать оптимизацию
я проверял, портом занимается та же "великолепная" команда, что занималась портом первой части, поэтому стоит ожидать запуска не хуже, чем в прошлый раз
Им помогает Nixxes Software, так что порт должен быть плюс минус как паук
Iron Galaxy портировали на ПК GoW 2018 и Uncharted 4, и порты вполне себе годные
не. фишку про часовую перекомпиляюцию после каждого чиха оставят
и бесплатно не надо
Ясно, качаем
какой ты шустрый мутачок)) до апреля еще как до избы))
а пока вот скриншот пк версии игры:
как будто без этого ты побежал бы покупать)
Спасибо за новость, сделал предзаказ
Да по фигу последняя нормальная игра эта был анч 4, дальше поехавший дрюкман всех разогнал, и пошли помоечные игры с повесткой.
режим выживание будет ? // Андрей Павлов
Привязка ПСН Штош, наших стран там нет поэтому торренты. Рогнарек с удовольствием бы взял. Они сами отказываются от прибылей, закопали хелдайверс, и пусь дальше сосут // Евгений Пигарев
Также в зеленом стиме возьму, взял не давно первую часть в стиме , думал вторую для коллекции, но не судьба видимо // Талгат Сарсенбаев
Если берешь бесплатно то, что тебе отказываются продавать и что доступно без защиты в открытом доступе - это не пиратство и не воровство . А если тебе это отказываются продавать по дескриминационным причинам , тогда такое пиратство вообще должно быть легализовано на уровне государства. Это как минимум, если уж судебные процессы от России к Сони всеравно не возымеют действия. // Илья Прохоров
Есть кряк что глушит псн)) // Константин Игоревич
Никаких проблем, гифтом на ру акк стим на известной площадке // Артур Сабирьянов
Стимбай? // Талгат Сарсенбаев
Прошел уже 2 раза на пс4 и пс5. Игра шедевр
"Шедевр" в плане орафона, лицевой анимации, и игрового процесса. Сюжет - чухня еганая
А что по тактильный функциям на пс5? Приятно играть на дуалшоке ?
Такое даром не нужно.
А если учесть насколько был забагован их прошлый ремастер...
Забрал на плати.ру ждём апрель
Возьму через неделю после релиза за 100 рублей….
Спасибо за бетатест получается // Дмитрий Лапшин
Когда там оно выйдет - в апреле вроде? // Илья Прохоров
4000р на платишке,отлично.Я думал все 6000 будет стоит,как сранный until dawn.
Побойся Аллаха за сквернословие своё!👆
а че напрямую в стим не купить?
На русский аккаунт,естественно не купить
Драхмунт гений.
купил уже, реально дешевле рагнарека, круто очень
откройте на павука 2 уже
слух: говорят уже завтра предзаказ на паука
Тоже купил гифтом,👍👌