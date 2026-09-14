Sony похоронила фанатский мультиплеер The Last of Us 2 за месяц до выхода

Энтузиаст под ником Speclizer, работавший над неофициальным многопользовательским режимом для The Last of Us Part II, был вынужден свернуть проект. Моддер трудился над своей версией мультиплеера с января и планировал выпустить его уже в этом месяце, однако планам помешало вмешательство Sony Interactive Entertainment.

По словам разработчика, он получил официальное уведомление от компании с требованием отказаться от публикации мода. В результате все наработки, создававшиеся почти год, так и не увидят свет. Ситуация вызвала у автора смешанные эмоции: он признался, что ему грустно осознавать, что результат долгого труда останется нереализованным.

Привет всем, как вы все знаете, мод на мультиплеер для TLOU 2, который разрабатывался с января, должен был выйти в этом месяце. К сожалению, недавно я получил письмо от имени Sony Interactive Entertainment с просьбой не выпускать этот мод. Чрезвычайно грустно, что это так и не увидело свет, но я надеюсь, вы продолжите следить за мной в следующем проекте, на этот раз что-то своё. Спасибо всем за невероятную поддержку за последний год. Надеюсь скоро предложить вам что-то большее и лучшее!

Несмотря на это, Speclizer не намерен опускать руки. Он сообщил, что переключится на собственный оригинальный проект и больше не будет концентрироваться на чужой интеллектуальной собственности. Моддер поблагодарил сообщество за поддержку и пообещал вскоре представить что-то новое.