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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
7.8 5 604 оценки

Sony похоронила фанатский мультиплеер The Last of Us 2 за месяц до выхода

RedDay13 RedDay13

Энтузиаст под ником Speclizer, работавший над неофициальным многопользовательским режимом для The Last of Us Part II, был вынужден свернуть проект. Моддер трудился над своей версией мультиплеера с января и планировал выпустить его уже в этом месяце, однако планам помешало вмешательство Sony Interactive Entertainment.

По словам разработчика, он получил официальное уведомление от компании с требованием отказаться от публикации мода. В результате все наработки, создававшиеся почти год, так и не увидят свет. Ситуация вызвала у автора смешанные эмоции: он признался, что ему грустно осознавать, что результат долгого труда останется нереализованным.

Привет всем, как вы все знаете, мод на мультиплеер для TLOU 2, который разрабатывался с января, должен был выйти в этом месяце. К сожалению, недавно я получил письмо от имени Sony Interactive Entertainment с просьбой не выпускать этот мод. Чрезвычайно грустно, что это так и не увидело свет, но я надеюсь, вы продолжите следить за мной в следующем проекте, на этот раз что-то своё. Спасибо всем за невероятную поддержку за последний год. Надеюсь скоро предложить вам что-то большее и лучшее!

Несмотря на это, Speclizer не намерен опускать руки. Он сообщил, что переключится на собственный оригинальный проект и больше не будет концентрироваться на чужой интеллектуальной собственности. Моддер поблагодарил сообщество за поддержку и пообещал вскоре представить что-то новое.

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20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
MereIone

Как всегда, ничего нового. Своё не выпустим, а чужое похороним.

24
F0XDIE

Сделал - молча опубликовал. Profit. Нет, признания захотелось...

19
Sevasiborint

Передать все наработки другим, пусть другие выпускают ведь никто не знает какой он там код кодил, а в случае чего, скажет, ничего не знаю, я все свои наработки удалил

8
Antoxanotdance

очередной позор для сони

6