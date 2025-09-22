Sony выпустила серию роликов об истории создания The Last of Us Part II

Sony опубликовала серию роликов на своем официальном YouTube-канале, собрав вместе некоторых из самых важных лиц, причастных к созданию The Last of Us Part II. Задача роликов под названием «Creating Infinite Realities» — рассказать о важных моментах производства игры и обратить внимание не только на сюжет, но и на продукцию самой Sony, благодаря которой проект стал реальностью.

Видеоролики хорошо вписаны в контекст и позволяют погрузиться в творческий процесс, но также служат витриной — почему бы и нет? — для демонстрации возможностей профессионального оборудования японской компании. На первый план выходят наушники, камеры, микрофоны, аудиооборудование и даже PS5 Pro, что лишний раз подтверждает идею о том, что творчество и технологии идут рука об руку.

В эпизодах фанаты могут услышать искренние высказывания таких творческих личностей, как Эшли Джонсон (актриса, игравшая Элли), Нил Дракманн (режиссер игры и нынешний руководитель Naughty Dog), Хэлли Гросс (сценарист) и Густаво Сантаолалья (композитор), размышляющих о творческом процессе и трудностях, связанных с созданием одного из самых известных игр компании.

Эшли Джонсон вспоминает о своей связи с Элли и о том, как использование технологии захвата движения позволило ей сыграть более глубокую и выразительную роль.

Холли Гросс рассказывает об истории создания сценария и о том, как он формировался в ходе творческого обмена мнениями с командой.

Густаво Сантаолалья рассказывает и показывает, как он превратил эмоции в звуки, сопровождающие путешествие Элли от первых аккордов до самых ярких моментов.

Нил Дракманн делится закулисными подробностями разработки, подчеркивая важность сотрудничества между ее создателями и того, насколько важную роль в этом процессе сыграли технологии.

В специальном ролике собраны высказывания всех участников, которые соединяют историю создания игры с кадрами из закулисья и игровым процессом, давая зрителям возможность проникнуться атмосферой разработки.

В рамках этого проекта Sony не только отдает дань уважения наследию игры, но и напоминает о том, как сочетаются развлечения и технологические инновации, а также о том, как с помощью собственной линейки устройств можно создавать иммерсивные и увлекательные миры.

В принципе, идея чествования серии, состоящей из двух игр, вполне оправдана, но возникает вопрос: а не кроется ли за ней что-то большее, возможно, это какой-то посыл, предвещающий появление третьей части?