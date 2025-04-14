Состоялась премьера второго сезона The Last of Us

На стриминговом сервисе Max состоялась премьера второго сезона сериала The Last of Us, основанного на одноимённой игре от Naughty Dog. Новый сезон получил тёплый приём: на Metacritic у него 83 балла из 100, а на Rotten Tomatoes — 93% «свежести».
Сюжет охватывает события The Last of Us Part II, разворачивающиеся спустя пять лет после финала первого сезона. Героям предстоит столкнуться с болью, жестокостью и местью. Педро Паскаль, Белла Рамзи и Кейтлин Дивер исполнили роли Джоэла, Элли и Эбби соответственно.
Сценаристами и режиссёрами отдельных серий стали Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн. Критики отметили, что сезон получился мрачным, эмоционально насыщенным, но не завершённым — он охватывает лишь первую половину игры.
Проект уже продлили на третий сезон.
со своей повесткой испоганили хорошую историю, дак они еще и на роль Элли взяли рыбку... это вообще ни в какие ворота
И Кузебби, у которого отца убили в Агаповке, будет мстить за кетчунез и Германа
Это чел из Великий Уравнитель 2?
Это агент УБН из Нарко.
Энто заменитель Шона Бина, Пьэдро ле Паскал..)) Игрища престольцевых, Великий Заценитель, Гладиатор на минималках, новый, Нарко-шмарко, Мандалорцево, теперь ещё и здесь..
Эх, если бы не мискаст..
Да, тоже бы смотрел, если бы небыло настолько нелепо, а так 2 серии и всё.
Интересно, а в сериале покажут сцену секса эбби или куколдман на такое не пойдет и наоборот нам дадут ещё больше сцен с двумя парнями которые очень любят кушать клубнику
// Вова Новосёлов
Ну и хрен бы с ней. И обзор Красного Циника.