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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.1 3 437 оценок

Состоялась премьера второго сезона The Last of Us

butcher69 butcher69

На стриминговом сервисе Max состоялась премьера второго сезона сериала The Last of Us, основанного на одноимённой игре от Naughty Dog. Новый сезон получил тёплый приём: на Metacritic у него 83 балла из 100, а на Rotten Tomatoes — 93% «свежести».

Сюжет охватывает события The Last of Us Part II, разворачивающиеся спустя пять лет после финала первого сезона. Героям предстоит столкнуться с болью, жестокостью и местью. Педро Паскаль, Белла Рамзи и Кейтлин Дивер исполнили роли Джоэла, Элли и Эбби соответственно.

Сценаристами и режиссёрами отдельных серий стали Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн. Критики отметили, что сезон получился мрачным, эмоционально насыщенным, но не завершённым — он охватывает лишь первую половину игры.

Проект уже продлили на третий сезон.

19
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Lu4ikSolnca

со своей повесткой испоганили хорошую историю, дак они еще и на роль Элли взяли рыбку... это вообще ни в какие ворота

5
GucciGucci
5
zetram
3
Максим Кузнецов 700

И Кузебби, у которого отца убили в Агаповке, будет мстить за кетчунез и Германа

AdriftDylan

Это чел из Великий Уравнитель 2?

2
Go_Ra

Это агент УБН из Нарко.

3
Imnogamer

Энто заменитель Шона Бина, Пьэдро ле Паскал..)) Игрища престольцевых, Великий Заценитель, Гладиатор на минималках, новый, Нарко-шмарко, Мандалорцево, теперь ещё и здесь..

Imnogamer

Эх, если бы не мискаст..

2
Utki_na_start

Да, тоже бы смотрел, если бы небыло настолько нелепо, а так 2 серии и всё.

agula98

Интересно, а в сериале покажут сцену секса эбби или куколдман на такое не пойдет и наоборот нам дадут ещё больше сцен с двумя парнями которые очень любят кушать клубнику

1
Пользователь ВКонтакте

// Вова Новосёлов

Magnusss
Кей Овальд

Ну и хрен бы с ней. И обзор Красного Циника.