Состоялась премьера второго сезона The Last of Us

На стриминговом сервисе Max состоялась премьера второго сезона сериала The Last of Us, основанного на одноимённой игре от Naughty Dog. Новый сезон получил тёплый приём: на Metacritic у него 83 балла из 100, а на Rotten Tomatoes — 93% «свежести».

Сюжет охватывает события The Last of Us Part II, разворачивающиеся спустя пять лет после финала первого сезона. Героям предстоит столкнуться с болью, жестокостью и местью. Педро Паскаль, Белла Рамзи и Кейтлин Дивер исполнили роли Джоэла, Элли и Эбби соответственно.

Сценаристами и режиссёрами отдельных серий стали Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн. Критики отметили, что сезон получился мрачным, эмоционально насыщенным, но не завершённым — он охватывает лишь первую половину игры.

Проект уже продлили на третий сезон.