Спорную финальную сцену The Last of Us 2 могли показать в самом начале игры - Трой Бейкер раскрыл секреты концовки

Трой Бейкер, озвучивший Джоэла и исполнивший его роль на сессиях захвата движений, в недавнем интервью для Party Chat поделился подробностями создания одного из ключевых эпизодов The Last of Us Part 2. По его словам, драматичный финальный флешбэк с разговором Джоэла и Элли изначально должен был прозвучать еще во вступительной части игры.

В релизной версии кульминационный диалог на крыльце завершает всю сюжетную кампанию. В этой сцене Элли, узнавшая правду о событиях в больнице «Цикад», признается, что вряд ли когда-либо сможет простить Джоэла, но «хотела бы попытаться». Этот запоздалый флешбэк полностью переворачивает восприятие истории, объясняя отчаянную жажду мести героини: гибель Джоэла отняла у нее шанс на долгожданное примирение. Такой подходи после финальной битвы могие игроки критиковали, а сам последний фрагмент игры порождает немало споров даже сейчас.

Однако первоначальный замысел геймдиректора Нила Дракманна был иным:

Изначально эта сцена должна была идти в самом начале, перед тем как всё рухнет и произойдет катастрофа. То, что они перенесли ее в самый финал — это хорошее решение. Причем я понятия не имел, что ее поставят в конец, пока сам не увидел итоговый результат.

— признался Бейкер.

Актер также рассказал, что на съемку этого короткого эпизода ушел целый день, а его концовка изменилась прямо на съемочной площадке благодаря актрисе Эшли Джонсон, которая играла Элли. По сценарию Дракманна разговор должен был завершиться примирительными объятиями героев. Однако Джонсон отказалась обнимать Джоэла, заявив: «Она еще не готова к этому шагу, она просто не может».

Команда согласилась, что отсутствие объятий оставит диалог незавершенным и эмоционально напряженным, что сделало развязку значительно более правдоподобной и горькой. По крайне мере, таков был задум авторов, но с таким согласны далеко не все. Геймеры еще со времен эклюзивности игры для PS4 отчасти считают такой финал незавершенным.