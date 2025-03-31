Стало известно точное время выхода The Last of Us Part 2 Remastered на ПК

Еще один эксклюзивный тайтл с консоли PlayStation скоро дебютирует на компьютерах. На этот раз он появился в обновленной второй части приключенческой игры от студии Naughty Dog – The Last of Us Part 2 Remastered.
Игра выйдет уже на этой неделе, в четверг, 3 апреля, но когда именно? Разработчики опубликовали удобную инфографику с указанием точного времени релиза в разных регионах. Для России The Last of Us Part 2 Remastered станет доступна в 20:00 по московскому времени.
Порт на ПК, разработанный Nixxes Software и Iron Galaxy Studios, получит ряд графических улучшений, поддержку DualSense pad, HDR и сверхшироких мониторов, среди прочего. Вы также можете рассчитывать на поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1, AMD FSR 4.0, Intel XeSS и DirectStorage.
Первая часть:
сюжет ✔
музыка ✔
геймплей ✔
Вторая часть:
сильные женщины ✔
сильные беременные женщины ✔✔✔
лесбиянки ✔
трансы ✔
несовершеннолетние трансы ✔✔✔
тупые и слабые белые мужики ✔
и наконец модеры смогут показать фулл :)
Буду ждать мод с Рамси )
По количеству тупых белых мужиков ей всё же далеко до 2-ой Horizon, и так же далеко по количеству сильных женщин в Avowed:)).
с 2-ой Horizon - ты перегнул там всё норм, там или все дауны или кучка которая спасает планету.
хуже этой игры может быть только мод с этой актрисой)
Огонь
уф сладкая как мед
)
офигеть, легендарные брови Брежнева
)
А в 21-00 на торрентах)
в 20-01
да, думаю где то так
пираты обычно игры сони получают чере 1-2-3 часа после релиза, в зависимости от скорости интернета
Игры такого размера на популярных трекерах обычно часа через 3-4 появляются.
Да мб 21:00, но есть нюанс, опять ждать кто раздаст ибо низкая скорость будет страдать))
Обычно пираты за пару дней до релиза получают.
Сразу качать смысла нет, это же ПК-порт Сони. Пока пару-тройку патчей с исправлением багов и оптимизации не выпустят, нормально поиграть вряд ли получится. Первая часть была проблемной вплоть до патча v1.2.
пару тройку - ха ха - у них многие релизы до сих пор с багами, и патчи дальше не выпускают
Ну, говорят, этот порт был готов чуть ли не год назад. Просто ждали сериал, чтоб пол него выпустить. В таком случае оптимизация должна быть идеальная. Ну, честно, я думаю, это, мягко говоря, не правда.
Ну, пару-тройку - это минимум, чтобы в принципе играбельно было. А так-то они около года допиливают, выпуская новые патчи. Например, к первой части совсем недавно патч 1.1.4 выпустили, хотя с момента релиза пк-версии прошло уже два года. Лично я первую часть год не трогал, понимая, что порт сырой.
я хз откуда вы вечно баги находите
единственный порт который реально был плох от Сони это 1 часть
что пауки, что боги войны,что хорайзен шли хорошо
скажи хар-ки компа своего
шли-то они хорошо, вот только проходить это все, только если тебе первый раз купили комп
чисто перечислил список тру неиграбельной духоты
на Нексусе уже расчехлили аппарат раздачи перманентных банов на первые моды для этой игры)) Модерам надо переиграть и уничтожить главнюков сайта и выложить такой мод на Эбби - черную стройную девушку(раздетую, конечно) И пусть админы порвутся от логического ступора.
Скачаю в зелёном steam)
ну заплачь))
"Для России The Last of Us Part 2 Remastered станет доступна в 20:00 по московскому времени." в смысле? для 130 стран недоступно, а для России доступно?
в 7 вечера норм.
The Lust of Ass 2 ... на всех пк страны -)
Я не пойму - что ни комментарий, то обсёр. Одна из самых лучших игр и вдруг такое г...вно понесло. Вы тут с ума посходили что-ли? Если это г..вно, какая игра тогда считается лучшей?
A Plague Tale: Requiem, конечно.
А ты не знал? Тут г0Vнят всё, что движется, как правило...а так, я, хоть и не играл во 2 часть, к 1 части у меня очень есть одна и просто убивающая игру претензия наряду с множеством малых.
Чего тут понимать? Здесь специально натренированная свора, ставящая друг другу лайки за всякую дичь.
Для Сони пол мира нет)
Адекватный человек без проблем своё время по гринвичу пересчитает,а вот большинство американцев - нет,у них как обычно все системы счёта не как у нормальных людей.
Ну и хорошо, такое покупать себя не уважать, пусть сами кушают такие игры.
PSN?
bdsm :)
В PC-версии The Last of Us Part II привязка PSN должна быть опциональной.
https://blog.playstation.com/2025/01/29/new-in-game-content-incentives-coming-to-playstation-games-on-pc/
)))
блин я хз как во все успеть поиграть...
Согласен.Я дурею уже с этой прикормки ,что не игра то 50к часов в среднем на прохождение.
Во все не успеть, особенно, если категории после универа, а т.е. работа, семь и т.д. Выбрать просто приоритетные, у меня до сих пор список самых желаемых не уменьшается, часть послдених не вносил, а ещё новый MH вышел недавно, но хорошо, что такие игры можно совмещать с сюжетной игрой.
лучше бы с утра чтоб на закачку поставить
Ждем женский мод на Эббинатора?
Ждём завтра предзагрузку
NVIDIA DLSS 3 а че не 4?!!!!!!!!!!!
Ну, можно через NVIDIA APP сделать 4 версию.
можно но смысл в том зачем вообще сейчас длсс 3 внедрять в игру
Ну к примеру на RTX 20-30, ФПС падает на 10%, кому то просто не захочется терять 10%.
ну пусть они тогда фср себе врубают, щас бы костыли пихать из за этих ртх 20 владельцев
FSR 3 намного хуже DLSS 3, вообщем выбор уже сделан.
Элли из первой части 100% красотка
Элли из второй части -100% красотка
Элли из первой части сериала, 100% Белла Рамзи
так нам всем и надо, еще и не такое съедим
руки еще до 1й не дошли
Длсс4 не завезут на релизе, в чем сложность непонятно // Александр Александров
Переопределишь через nvapp/inspector, никаких проблем, а сложность в криворучках из nixxes)
Ептваюмать, сложно что ли либы в папке с игрой заменить на 310 версию?
Ах да, Россия…забыл. Компания золотых солнышек.
ах, да, остальной мир...вспомнил. Царство богатых и честных дебилов.
хахахах 180 стран не продаем сони дебилы
По моему времени уже будет Поздно. Значит, я либо только ночью запущу, либо на следующей день. Ночью как то не хочется. Значит, придется на следующей день.
Придумал рекламу для ремастера:Джоэла бьют клюшкой в 30 фпс,разбивают половину головы,всё останавливается,камера приближается,текстура избитого Джоэла обновляется до 4к,появляется надпись DLSS,фпс подскакивает до 120 и избиение продолжается🤣
Нет, спасибо, у меня есть более интересные стимуляторы гольфа.
твое мнение никто не спрашивал
Твое - тем более.
свое мнение я тут не писал в отличие от тебя
а предзагрузка будет?вроде у паука 2 была
уже не помню
Будет. И у TLOU 1, и у Uncharted 4 была предзагрузка за 2 дня до релиза. Думаю завтра стартанет.
спасибо
Не было у него !
В стиме в обсуждениях пишут что предзагрузка будет доступна завтра в 18:00
Спасибл
Так на PG же его почти никто не ждёт, когда вышла версия на PS4 игру поливали грязью и писали, что на ПК такого не надо, а теперь в друг все поменялось?
да все его ждут, по крайней мере большинство
это как с асасином было, а зайдешь в тему с игрой так вопросы
или сталкер 2 также все поливали, но кол-во скачиваний говорит об обратном + постоянно вопросы в теме по игре
Сам знаешь как это бывает, сидят кукарекают, а сами играют)
одно другому не мешает)
Под каждым постом будет куча комментов, когда она выйдет)
Пкшники те ещё лицемеры
Громко поливали, но тихо голосовали:
https://www.playground.ru/goty/2020
Кингдом Соме: Деливерансе два // Сергей Бегленко
Лейсбийское дерьмо выходит на пк
🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
На самом деле я очень жду релиз TLoU2.
Делайте ставки, господа: будет ли её онлайн ещё позорнее, чем у симулятора гангста-самурая с дубиной? Который кстати уступал вейлгарду.
,
Но точно знаю, что оценки в стиме будут высокими, ибо белые мужики игру не купят.
.
Может даже сам скачаю с торрента: поржать и помахать клюшкой. // Александр Чернов
за всех белых мужиков не базарь
Пора расчехлять свой геймпад, подзарядить аккумуляторы.
Я уже и не играю без HDR,с ней цвета как в фильмах, более реалистично.
тоже самое, и без трассировки лучей не играю, без лучей и ндр пусть делают какие нибудь инди поделку для нищих у которых на борту 1060 какой то там, а ААА обязательно 4к 100фпс лучи ндр
ps: чую бомжики накинутся минусами
Слишком жирно, жир из монитора аж потек
очередной можорчик объявился
очередной бездомный объявился