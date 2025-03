Стало известно точное время выхода The Last of Us Part 2 Remastered на ПК

Еще один эксклюзивный тайтл с консоли PlayStation скоро дебютирует на компьютерах. На этот раз он появился в обновленной второй части приключенческой игры от студии Naughty Dog – The Last of Us Part 2 Remastered.

Игра выйдет уже на этой неделе, в четверг, 3 апреля, но когда именно? Разработчики опубликовали удобную инфографику с указанием точного времени релиза в разных регионах. Для России The Last of Us Part 2 Remastered станет доступна в 20:00 по московскому времени.

Порт на ПК, разработанный Nixxes Software и Iron Galaxy Studios, получит ряд графических улучшений, поддержку DualSense pad, HDR и сверхшироких мониторов, среди прочего. Вы также можете рассчитывать на поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1, AMD FSR 4.0, Intel XeSS и DirectStorage.