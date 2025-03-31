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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 404 оценки

Стало известно точное время выхода The Last of Us Part 2 Remastered на ПК

monk70 monk70

Еще один эксклюзивный тайтл с консоли PlayStation скоро дебютирует на компьютерах. На этот раз он появился в обновленной второй части приключенческой игры от студии Naughty Dog – The Last of Us Part 2 Remastered.

Игра выйдет уже на этой неделе, в четверг, 3 апреля, но когда именно? Разработчики опубликовали удобную инфографику с указанием точного времени релиза в разных регионах. Для России The Last of Us Part 2 Remastered станет доступна в 20:00 по московскому времени.

Порт на ПК, разработанный Nixxes Software и Iron Galaxy Studios, получит ряд графических улучшений, поддержку DualSense pad, HDR и сверхшироких мониторов, среди прочего. Вы также можете рассчитывать на поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1, AMD FSR 4.0, Intel XeSS и DirectStorage.

59
116
Комментарии: 116
Ваш комментарий
Akalaka

Первая часть:

сюжет ✔

музыка ✔

геймплей ✔

Вторая часть:

сильные женщины ✔

сильные беременные женщины ✔✔✔

лесбиянки ✔

трансы ✔

несовершеннолетние трансы ✔✔✔

тупые и слабые белые мужики ✔

23
Magnusss

и наконец модеры смогут показать фулл :)

4
MNM 1985 Magnusss

Буду ждать мод с Рамси )

35
StarfieJId

По количеству тупых белых мужиков ей всё же далеко до 2-ой Horizon, и так же далеко по количеству сильных женщин в Avowed:)).

5
jax baron StarfieJId

с 2-ой Horizon - ты перегнул там всё норм, там или все дауны или кучка которая спасает планету.

-5
Soler2 MNM 1985

хуже этой игры может быть только мод с этой актрисой)

4
Jayne Cobb
19
SERGEY-SP

Огонь

0
dehis901

уф сладкая как мед

-2
MNM 1985
7
MNM 1985

)

19
Wolffe14

офигеть, легендарные брови Брежнева

0
MNM 1985 Wolffe14

)

2
BigTrain

А в 21-00 на торрентах)

13
Great-heartedElio

в 20-01

5
My life is a game

да, думаю где то так
пираты обычно игры сони получают чере 1-2-3 часа после релиза, в зависимости от скорости интернета

-6
samosan

Игры такого размера на популярных трекерах обычно часа через 3-4 появляются.

1
Zick211

Да мб 21:00, но есть нюанс, опять ждать кто раздаст ибо низкая скорость будет страдать))

0
hpi My life is a game

Обычно пираты за пару дней до релиза получают.

0
ГАЗ-М20

Сразу качать смысла нет, это же ПК-порт Сони. Пока пару-тройку патчей с исправлением багов и оптимизации не выпустят, нормально поиграть вряд ли получится. Первая часть была проблемной вплоть до патча v1.2.

8
jax baron

пару тройку - ха ха - у них многие релизы до сих пор с багами, и патчи дальше не выпускают

-1
Никита Дроздоvv

Ну, говорят, этот порт был готов чуть ли не год назад. Просто ждали сериал, чтоб пол него выпустить. В таком случае оптимизация должна быть идеальная. Ну, честно, я думаю, это, мягко говоря, не правда.

0
ГАЗ-М20 jax baron

Ну, пару-тройку - это минимум, чтобы в принципе играбельно было. А так-то они около года допиливают, выпуская новые патчи. Например, к первой части совсем недавно патч 1.1.4 выпустили, хотя с момента релиза пк-версии прошло уже два года. Лично я первую часть год не трогал, понимая, что порт сырой.

1
My life is a game

я хз откуда вы вечно баги находите
единственный порт который реально был плох от Сони это 1 часть
что пауки, что боги войны,что хорайзен шли хорошо
скажи хар-ки компа своего

-1
Кирилл Бледный228 My life is a game

шли-то они хорошо, вот только проходить это все, только если тебе первый раз купили комп
чисто перечислил список тру неиграбельной духоты

-1
mongol312

на Нексусе уже расчехлили аппарат раздачи перманентных банов на первые моды для этой игры)) Модерам надо переиграть и уничтожить главнюков сайта и выложить такой мод на Эбби - черную стройную девушку(раздетую, конечно) И пусть админы порвутся от логического ступора.

3
NegativePolygon

Скачаю в зелёном steam)

3
Комментарий удален
simiola

ну заплачь))

0
r23dom

"Для России The Last of Us Part 2 Remastered станет доступна в 20:00 по московскому времени." в смысле? для 130 стран недоступно, а для России доступно?

0
Bambaleila

в 7 вечера норм.

0
Go_Ra

The Lust of Ass 2 ... на всех пк страны -)

0
Винтони

Я не пойму - что ни комментарий, то обсёр. Одна из самых лучших игр и вдруг такое г...вно понесло. Вы тут с ума посходили что-ли? Если это г..вно, какая игра тогда считается лучшей?

0
Madfury

A Plague Tale: Requiem, конечно.

А ты не знал? Тут г0Vнят всё, что движется, как правило...а так, я, хоть и не играл во 2 часть, к 1 части у меня очень есть одна и просто убивающая игру претензия наряду с множеством малых.

-1
canismajorisvy

Чего тут понимать? Здесь специально натренированная свора, ставящая друг другу лайки за всякую дичь.

0
6363

Для Сони пол мира нет)

-1
samosan

Адекватный человек без проблем своё время по гринвичу пересчитает,а вот большинство американцев - нет,у них как обычно все системы счёта не как у нормальных людей.

-1
kotasha

Ну и хорошо, такое покупать себя не уважать, пусть сами кушают такие игры.

-1
mad7ess

PSN?

-1
Magnusss

bdsm :)

2
Tiger Goose

В PC-версии The Last of Us Part II привязка PSN должна быть опциональной.

https://blog.playstation.com/2025/01/29/new-in-game-content-incentives-coming-to-playstation-games-on-pc/

2
MNM 1985 Magnusss

)))

-1
romero52

блин я хз как во все успеть поиграть...

-1
VIGITAL1

Согласен.Я дурею уже с этой прикормки ,что не игра то 50к часов в среднем на прохождение.

-1
Kenn1y

Во все не успеть, особенно, если категории после универа, а т.е. работа, семь и т.д. Выбрать просто приоритетные, у меня до сих пор список самых желаемых не уменьшается, часть послдених не вносил, а ещё новый MH вышел недавно, но хорошо, что такие игры можно совмещать с сюжетной игрой.

+ ещё 1 картинка
0
жифорсник

лучше бы с утра чтоб на закачку поставить

-1
Pahant0Ss

Ждем женский мод на Эббинатора?

-1
EvgeniiV

Ждём завтра предзагрузку

-2
Аналиус

NVIDIA DLSS 3 а че не 4?!!!!!!!!!!!

-2
Голубая Лагуна

Ну, можно через NVIDIA APP сделать 4 версию.

0
AssertiveCaoimhe Голубая Лагуна

можно но смысл в том зачем вообще сейчас длсс 3 внедрять в игру

0
Голубая Лагуна AssertiveCaoimhe

Ну к примеру на RTX 20-30, ФПС падает на 10%, кому то просто не захочется терять 10%.

0
AssertiveCaoimhe Голубая Лагуна

ну пусть они тогда фср себе врубают, щас бы костыли пихать из за этих ртх 20 владельцев

0
Голубая Лагуна AssertiveCaoimhe

FSR 3 намного хуже DLSS 3, вообщем выбор уже сделан.

0
LincolnRimes

Элли из первой части 100% красотка
Элли из второй части -100% красотка

-2
gegod

Элли из первой части сериала, 100% Белла Рамзи
так нам всем и надо, еще и не такое съедим

0
SkyraX

руки еще до 1й не дошли

-2
Пользователь ВКонтакте

Длсс4 не завезут на релизе, в чем сложность непонятно // Александр Александров

-3
Listoman

Переопределишь через nvapp/inspector, никаких проблем, а сложность в криворучках из nixxes)

-1
tesla707

Ептваюмать, сложно что ли либы в папке с игрой заменить на 310 версию?

1
Mishawhy0

Ах да, Россия…забыл. Компания золотых солнышек.

-4
mongol312

ах, да, остальной мир...вспомнил. Царство богатых и честных дебилов.

0
darkevil555

хахахах 180 стран не продаем сони дебилы

-4
Никита Дроздоvv

По моему времени уже будет Поздно. Значит, я либо только ночью запущу, либо на следующей день. Ночью как то не хочется. Значит, придется на следующей день.

-5
h1fter

Придумал рекламу для ремастера:Джоэла бьют клюшкой в 30 фпс,разбивают половину головы,всё останавливается,камера приближается,текстура избитого Джоэла обновляется до 4к,появляется надпись DLSS,фпс подскакивает до 120 и избиение продолжается🤣

-6
OculusMortem

Нет, спасибо, у меня есть более интересные стимуляторы гольфа.

-6
AssertiveCaoimhe

твое мнение никто не спрашивал

-1
OculusMortem AssertiveCaoimhe

Твое - тем более.

-1
AssertiveCaoimhe OculusMortem

свое мнение я тут не писал в отличие от тебя

-1
My life is a game

а предзагрузка будет?вроде у паука 2 была
уже не помню

-7
Евгений Кондратенко

Будет. И у TLOU 1, и у Uncharted 4 была предзагрузка за 2 дня до релиза. Думаю завтра стартанет.

2
My life is a game Евгений Кондратенко

спасибо

0
SERGEY-SP

Не было у него !

0
Serge_Hunter1099

В стиме в обсуждениях пишут что предзагрузка будет доступна завтра в 18:00

0
My life is a game Serge_Hunter1099

Спасибл

-1
Kenn1y

Так на PG же его почти никто не ждёт, когда вышла версия на PS4 игру поливали грязью и писали, что на ПК такого не надо, а теперь в друг все поменялось?

-7
My life is a game

да все его ждут, по крайней мере большинство
это как с асасином было, а зайдешь в тему с игрой так вопросы
или сталкер 2 также все поливали, но кол-во скачиваний говорит об обратном + постоянно вопросы в теме по игре

-10
Rude but note evil

Сам знаешь как это бывает, сидят кукарекают, а сами играют)

0
MrMaximusX

одно другому не мешает)

0
MakeshiftEcho

Под каждым постом будет куча комментов, когда она выйдет)
Пкшники те ещё лицемеры

-7
maximus388

Громко поливали, но тихо голосовали:
https://www.playground.ru/goty/2020

-3
Пользователь ВКонтакте

Кингдом Соме: Деливерансе два // Сергей Бегленко

-7
Dj NordSound

Лейсбийское дерьмо выходит на пк

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

-7
Пользователь ВКонтакте

На самом деле я очень жду релиз TLoU2.
Делайте ставки, господа: будет ли её онлайн ещё позорнее, чем у симулятора гангста-самурая с дубиной? Который кстати уступал вейлгарду.
,
Но точно знаю, что оценки в стиме будут высокими, ибо белые мужики игру не купят.
.
Может даже сам скачаю с торрента: поржать и помахать клюшкой. // Александр Чернов

-9
simiola

за всех белых мужиков не базарь

1
Хаттаб жив

Пора расчехлять свой геймпад, подзарядить аккумуляторы.

-10
Spartacus1971

Я уже и не играю без HDR,с ней цвета как в фильмах, более реалистично.

-11
AssertiveCaoimhe

тоже самое, и без трассировки лучей не играю, без лучей и ндр пусть делают какие нибудь инди поделку для нищих у которых на борту 1060 какой то там, а ААА обязательно 4к 100фпс лучи ндр

ps: чую бомжики накинутся минусами

-11
Dark_AssassinUA AssertiveCaoimhe

Слишком жирно, жир из монитора аж потек

1
olegan34 AssertiveCaoimhe

очередной можорчик объявился

0
AssertiveCaoimhe olegan34

очередной бездомный объявился

0