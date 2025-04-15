Старт второго сезона "Одних из нас" вызвал споры среди фанатов The Last of Us

Состоялась премьера второго сезона сериала «Одни из нас». Первая серия вызвала бурные обсуждения из-за нового представления персонажа Эбби, которую играет Кейтлин Дивер. В сериале героиню ввели с самого начала, в отличие от оригинальной игры, где она появляется позже. Шоураннеры Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн объяснили, что такое решение позволит добавить больше контекста для не игравших в оригинал зрителей. Это также помогает выстроить эмоциональную связь с героиней заранее.
Не все поклонники одобрили эту адаптацию. Критик Бобби Фостер отметил, что перемещение одной из сцен в начало меняет нарратив. Пользователь turtlz18 написал, что раскрытие мотивации Эбби заранее снижает эмоциональный эффект от ключевых событий. В первом эпизоде также показали отношения Джоэла и Элли, поход Джоэла к терапевту, сложности подросткового периода Элли, знакомство с новыми персонажами и нарастание угрозы со стороны заражённых.
В сериале 7 серий, его продлили на 3-й сезон, дата выхода не объявлена.
Да и в игре надо было так сделать. А то пол игры мстишь, а потом тебе какими то разборками этих культистов пытаются раскрыть эббу, на меня это вообще никак не подействовало. И друзьяшек эббы жалко не становится и собак этих тоже
А в сериале скорее все за эббу будут, потому что Элли стремная
Я лучше российские сериалы буду смотреть чем этот высер со Стасом Ярушиным.
У них буквально весь каст не подходит для отыгрыша своих персонажей, представляю сцену с клюшкой, с такой Эбби она станет комичной, а не трагичной.
так она и так была комичная как собственно и сама игровая эбби. тут как не отыгрывай, там все равно очень глупый карикатурный перс получился.
0/10
Эбби в игре , накаченная как Танк , а тут что за гном хилый ?(
Вот почему тяжело быть фанатом и еще хуже быть лороведом. Как же мне пофигу что и как произойдет, вы бы заплакали если бы знали. Я посмотрю краткий пересказ и буду таковым.