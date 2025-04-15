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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.1 3 484 оценки

Старт второго сезона "Одних из нас" вызвал споры среди фанатов The Last of Us

Simple Jack Simple Jack

Состоялась премьера второго сезона сериала «Одни из нас». Первая серия вызвала бурные обсуждения из-за нового представления персонажа Эбби, которую играет Кейтлин Дивер. В сериале героиню ввели с самого начала, в отличие от оригинальной игры, где она появляется позже. Шоураннеры Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн объяснили, что такое решение позволит добавить больше контекста для не игравших в оригинал зрителей. Это также помогает выстроить эмоциональную связь с героиней заранее.

Не все поклонники одобрили эту адаптацию. Критик Бобби Фостер отметил, что перемещение одной из сцен в начало меняет нарратив. Пользователь turtlz18 написал, что раскрытие мотивации Эбби заранее снижает эмоциональный эффект от ключевых событий. В первом эпизоде также показали отношения Джоэла и Элли, поход Джоэла к терапевту, сложности подросткового периода Элли, знакомство с новыми персонажами и нарастание угрозы со стороны заражённых.

В сериале 7 серий, его продлили на 3-й сезон, дата выхода не объявлена.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
caliskan

Да и в игре надо было так сделать. А то пол игры мстишь, а потом тебе какими то разборками этих культистов пытаются раскрыть эббу, на меня это вообще никак не подействовало. И друзьяшек эббы жалко не становится и собак этих тоже

А в сериале скорее все за эббу будут, потому что Элли стремная

8
Real Slim Shady

Я лучше российские сериалы буду смотреть чем этот высер со Стасом Ярушиным.

7
GayFish

У них буквально весь каст не подходит для отыгрыша своих персонажей, представляю сцену с клюшкой, с такой Эбби она станет комичной, а не трагичной.

4
Stalker608

так она и так была комичная как собственно и сама игровая эбби. тут как не отыгрывай, там все равно очень глупый карикатурный перс получился.

loura2023

0/10

4
BoomGoTinko

Эбби в игре , накаченная как Танк , а тут что за гном хилый ?(

Александр Гоголев

Вот почему тяжело быть фанатом и еще хуже быть лороведом. Как же мне пофигу что и как произойдет, вы бы заплакали если бы знали. Я посмотрю краткий пересказ и буду таковым.