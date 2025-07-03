Сценаристка The Last of Us Part 2 ушла из сериала после ухода Нила Дракманна

Вчера, 2 июля, Нил Дракманн, глава Naughty Dog, объявил, что не будет участвовать в работе над будущими сезонами сериала The Last of Us. Он решил сосредоточиться на разработке новой игры Intergalactic: The Heretic Prophet. Следом за ним из проекта ушла Хэлли Гросс — сценаристка The Last of Us Part 2 и второго сезона шоу на HBO.
Гросс заявила, что покидает повседневную работу над сериалом, чтобы «освободить место для того, что будет дальше». Чем именно займется сценаристка, пока неизвестно. Она поблагодарила команду, включая Дракманна, Крэйга Мэйзина, HBO и актёров, отметив, что работа над историями о любви, утрате и человечности в мрачном мире изменила её жизнь.
В то же время съёмки третьего сезона стартуют этим летом. Авторы планируют также четвертый сезон, а композитор Джейк Стейли намекнул, что возможно появится и пятый. Теперь главным сценаристом шоу остаётся Крэйг Мэйзин, известный по «Чернобылю».
Ну давайте кккомбо - рамзай тоже уволился // Александр Ковалёв
Ага, пошел работать кассиршей в КиБ
Навалили пару куч и сэбастиан сделали
Может просто закрыть эту клоунаду.
Ну да, ну да. Вместо того чтобы работать над продолжением, она такая взяла и ушла "в никуда", типо открытая для новых предложений. Вот так просто. У них ведь там работы завались для сценаристов, с учетом применения ИИ. Видимо там каловорот происходит внутри студии тот еще.
Бывает такое, когда с начальником или другими коллегами часть народ сваливает следом. Будет интересно посмотреть, как это отразится на качестве сериала в дальнейшем.
Ответ в вопросе - был ли в истории хоть один случай чтобы последние сезоны сериала были ощутимо лучше первых?
еще бы Рамзи ушла тоже, вот бы радости было!
Одна новость прям лучше другой...хотя так то пофиг не смотрел и не планирую.