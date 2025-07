Сценаристка The Last of Us Part 2 ушла из сериала после ухода Нила Дракманна

Вчера, 2 июля, Нил Дракманн, глава Naughty Dog, объявил, что не будет участвовать в работе над будущими сезонами сериала The Last of Us. Он решил сосредоточиться на разработке новой игры Intergalactic: The Heretic Prophet. Следом за ним из проекта ушла Хэлли Гросс — сценаристка The Last of Us Part 2 и второго сезона шоу на HBO.

Гросс заявила, что покидает повседневную работу над сериалом, чтобы «освободить место для того, что будет дальше». Чем именно займется сценаристка, пока неизвестно. Она поблагодарила команду, включая Дракманна, Крэйга Мэйзина, HBO и актёров, отметив, что работа над историями о любви, утрате и человечности в мрачном мире изменила её жизнь.

В то же время съёмки третьего сезона стартуют этим летом. Авторы планируют также четвертый сезон, а композитор Джейк Стейли намекнул, что возможно появится и пятый. Теперь главным сценаристом шоу остаётся Крэйг Мэйзин, известный по «Чернобылю».