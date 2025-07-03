ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 4 738 оценок

Сценаристка The Last of Us Part 2 ушла из сериала после ухода Нила Дракманна

butcher69 butcher69

Вчера, 2 июля, Нил Дракманн, глава Naughty Dog, объявил, что не будет участвовать в работе над будущими сезонами сериала The Last of Us. Он решил сосредоточиться на разработке новой игры Intergalactic: The Heretic Prophet. Следом за ним из проекта ушла Хэлли Гросс — сценаристка The Last of Us Part 2 и второго сезона шоу на HBO.

Нил Дракманн больше не будет принимать участие в работе над будущими сезонами сериала The Last of Us

Гросс заявила, что покидает повседневную работу над сериалом, чтобы «освободить место для того, что будет дальше». Чем именно займется сценаристка, пока неизвестно. Она поблагодарила команду, включая Дракманна, Крэйга Мэйзина, HBO и актёров, отметив, что работа над историями о любви, утрате и человечности в мрачном мире изменила её жизнь.

В то же время съёмки третьего сезона стартуют этим летом. Авторы планируют также четвертый сезон, а композитор Джейк Стейли намекнул, что возможно появится и пятый. Теперь главным сценаристом шоу остаётся Крэйг Мэйзин, известный по «Чернобылю».

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ну давайте кккомбо - рамзай тоже уволился // Александр Ковалёв

7
HellowRainbow

Ага, пошел работать кассиршей в КиБ

MagnanimousCecil

Навалили пару куч и сэбастиан сделали

5
KIBERMAX

Может просто закрыть эту клоунаду.

3
Челувек Челувекович

Ну да, ну да. Вместо того чтобы работать над продолжением, она такая взяла и ушла "в никуда", типо открытая для новых предложений. Вот так просто. У них ведь там работы завались для сценаристов, с учетом применения ИИ. Видимо там каловорот происходит внутри студии тот еще.

3
Egik81

Бывает такое, когда с начальником или другими коллегами часть народ сваливает следом. Будет интересно посмотреть, как это отразится на качестве сериала в дальнейшем.

2
omne1x

Ответ в вопросе - был ли в истории хоть один случай чтобы последние сезоны сериала были ощутимо лучше первых?

1
EvgeniiV
2
Искусственный интеллeкт

еще бы Рамзи ушла тоже, вот бы радости было!

1
Hugemozg

Одна новость прям лучше другой...хотя так то пофиг не смотрел и не планирую.