ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7 3 250 оценок

Студия Naughty Dog представила The Last of Us Complete - сборник с двумя частями игры

butcher69 butcher69

Студия Naughty Dog и компания Sony анонсировали The Last of Us Complete — сборник для PlayStation 5, в который вошли обе части культовой постапокалиптической саги: The Last of Us Part I и Part II Remastered.

Цифровая версия уже доступна в PS Store по цене 100 долларов. А физическое коллекционное издание поступит в продажу 10 июля 2025 года за 110 долларов.

Коллекционка упакована в стильную коробку с артом, символизирующим человечность истории, и включает:

  • стильный стилбук с двумя дисками;
  • набор литографий от художников, отобранных командой Naughty Dog;
  • письмо с благодарностью от геймдиректора Нила Дракманна;
  • полную коллекцию комиксов The Last of Us: American Dreams с новыми обложками.
19
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
ZAUSA
стильный стилбук с двумя дисками;набор литографий от художников, отобранных командой Naughty Dog;письмо с благодарностью от геймдиректора Нила Дракманна;полную коллекцию комиксов The Last of Us: American Dreams с новыми обложками.

А клюшка?

10
Пользователь ВКонтакте

спасибо пекарям за бета тест? // Илья Прохоров

6
Пользователь ВКонтакте

При чём пекари?
Наоборот сосноли бетатестерами были:)
А нам достался топ продукт. // Владислав Тишков

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я про ремастер. Ремастер пекари тестили. Сейчас на консольках выпустят // Илья Прохоров

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ааа.
Ну ремастер реально хороший и оптимизация от души.
MSI Optix G273QF, i5-12400f, MSI Z690-A Pro, F4-3600C14D-32GTZR 3600Mhz 14 14 14 32, Palit JetStream 3070
2560*1440 разрешение
Фпс от 55 до 120 в зависимости от сцены. // Владислав Тишков

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну я пока не играл, у меня 3080ti /Оператива примерно такая же по таймингам и тоже 3600 по частоте. 10 ядерный проц с 4800 по всем ядрам залочил. Думаю просадок не будет ниже 60 кадров // Илья Прохоров

1
Rimasted

Я бы не стал покупать просто потому что в комплекте вторая часть.

4
G-1

А письмо с благодарностью от настоящего геймдиректора Брюса Стрейли будет?

2
Blenderr100

Такое ощущение что сони потеряла исходники старых эксклюзивов. И создает очередной сборник ремастера ремастеров. Ничего нового.

2
Kokoprime1991

Ты думай что ты мелишь, если они потеряли ИСХОДНИКИ, то каким боком они без них могут сделать РЕМАСТЕРЫ? Извилина нужна для чего тебе?

Anton Vasiljev

я подожду ремастер сборника ремастеров

1
Max Rolens

Видимо денег не хватает на оцифровку лысины их нового негро-транса

1
utbrock
William Dwight

Я так понимаю это рассчитано на тех, кто ща посмотрит второй сезон и пойдет покупать сразу бандл)

Кей Овальд

А когда к ним ремастер выйдет?