Студия Naughty Dog представила The Last of Us Complete - сборник с двумя частями игры

Студия Naughty Dog и компания Sony анонсировали The Last of Us Complete — сборник для PlayStation 5, в который вошли обе части культовой постапокалиптической саги: The Last of Us Part I и Part II Remastered.

Цифровая версия уже доступна в PS Store по цене 100 долларов. А физическое коллекционное издание поступит в продажу 10 июля 2025 года за 110 долларов.

Коллекционка упакована в стильную коробку с артом, символизирующим человечность истории, и включает: