Студия Naughty Dog представила The Last of Us Complete - сборник с двумя частями игры

Студия Naughty Dog и компания Sony анонсировали The Last of Us Complete — сборник для PlayStation 5, в который вошли обе части культовой постапокалиптической саги: The Last of Us Part I и Part II Remastered.
Цифровая версия уже доступна в PS Store по цене 100 долларов. А физическое коллекционное издание поступит в продажу 10 июля 2025 года за 110 долларов.
Коллекционка упакована в стильную коробку с артом, символизирующим человечность истории, и включает:
- стильный стилбук с двумя дисками;
- набор литографий от художников, отобранных командой Naughty Dog;
- письмо с благодарностью от геймдиректора Нила Дракманна;
- полную коллекцию комиксов The Last of Us: American Dreams с новыми обложками.
А клюшка?
спасибо пекарям за бета тест? // Илья Прохоров
При чём пекари?
Наоборот сосноли бетатестерами были:)
А нам достался топ продукт. // Владислав Тишков
Я про ремастер. Ремастер пекари тестили. Сейчас на консольках выпустят // Илья Прохоров
Ааа.
Ну ремастер реально хороший и оптимизация от души.
MSI Optix G273QF, i5-12400f, MSI Z690-A Pro, F4-3600C14D-32GTZR 3600Mhz 14 14 14 32, Palit JetStream 3070
2560*1440 разрешение
Фпс от 55 до 120 в зависимости от сцены. // Владислав Тишков
Ну я пока не играл, у меня 3080ti /Оператива примерно такая же по таймингам и тоже 3600 по частоте. 10 ядерный проц с 4800 по всем ядрам залочил. Думаю просадок не будет ниже 60 кадров // Илья Прохоров
Я бы не стал покупать просто потому что в комплекте вторая часть.
А письмо с благодарностью от настоящего геймдиректора Брюса Стрейли будет?
Такое ощущение что сони потеряла исходники старых эксклюзивов. И создает очередной сборник ремастера ремастеров. Ничего нового.
Ты думай что ты мелишь, если они потеряли ИСХОДНИКИ, то каким боком они без них могут сделать РЕМАСТЕРЫ? Извилина нужна для чего тебе?
я подожду ремастер сборника ремастеров
Видимо денег не хватает на оцифровку лысины их нового негро-транса
Я так понимаю это рассчитано на тех, кто ща посмотрит второй сезон и пойдет покупать сразу бандл)
А когда к ним ремастер выйдет?