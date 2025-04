Студия Nixxes выпустила небольшой, но крайне важный хотфикс для ПК-версии The Last of Us Part II Remastered, особенно актуальный для владельцев видеокарт Nvidia. Размер патча всего 8 МБ, но он устраняет серьёзную проблему с производительностью, вызванную включённой технологией ReBAR.

Ранее пользователи с картами Nvidia заметили странные просадки FPS при активной функции ReBAR, и теперь ситуация, похоже, взята под контроль. Хотя стоит отметить, что эта проблема затронула не всех — некоторые утверждали, что после самостоятельного отключения ReBAR ничего кардинально не изменилось.

Кроме того, обновление улучшает работу автосохранений, особенно в случаях, когда папка «Документы» пользователя синхронизирована с облачными сервисами, вроде OneDrive.

Разработчики из Nixxes и Naughty Dog продолжают активно следить за отзывами сообщества, исправлять сбои и готовить будущие обновления, которые сделают игру ещё стабильнее и комфортнее для всех игроков.