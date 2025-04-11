Студия Nixxes выпустила обновление 1.1 для PC-версии The Last of Us Part 2 Remastered

Студия Nixxes выпустила обновление 1.1 для PC-версии The Last of Us Part II Remastered. Патч направлен на улучшение производительности и исправление ряда ошибок, но, как отмечают игроки, не стоит ожидать кардинальных изменений.
Главное улучшение — оптимизация в центре Сиэтла, где ранее могли возникать длительные задержки. Однако в других регионах, например, в Джексон-Сити, изменений практически нет. На мощной системе с Ryzen 9 7950X3D и RTX 5090 улучшений производительности замечено не было.
Также патч устраняет сбои при использовании Steam Input и исправляет рассинхрон звука и видео при просмотре документального фильма Grounded II. Кроме того, улучшена стабильность и интерфейс: теперь ползунки в меню "Дисплей" корректно работают вне зависимости от типа управления, исправлены ошибки сверхшироких форматов и интерфейса.
Nixxes признала наличие жалоб на автосохранение и странные баги с Rebar на видеокартах NVIDIA, но пока не предоставила решений. Возможно, исправления появятся в будущих патчах или драйверах.
Обновление загружается автоматически при следующем запуске Steam.
Скрин из игры с каким-то педофильским оттенком😁
если момент с батей тригерит тебя на педофилию, то соболезную чел ( бухой отец устроил глиняной замес ) xD
У кого о чём болит и какая была травма в детстве.Кто в ластухе повестку видит,кто то в панике что хищника в новом фильме девушка завалила(видимо их женщины палкой в детстве били).Вы завязывайте
Да реально херня, переборщили они, я за первые 20мин понял:
Элли избуха, пока с цоем они идут обсуждают ее избийские дела, далее черненькую девочку встречает элли глазками фырк-фырк, и переодически на крупных планах у элли прыщи(их обязательно должна моя видеокарта рендерить)
Я на это внимание не обращаю,а точнее мне плевать кто с кем спит.Есть разница,когда геи или лесбиянки делают это отвратительно,наиграно,мерзко и это так же касается натуралов,когда у мужчины и женщины секс ради секса и есть разница когда история преподносится так,что героям сопереживаешь,краснеешь и такой "ой ну лааааадно,хватит вам...".В ластухе история выдаётся грамотно,драматично,за их отношения переживаешь,за каждый шаг переживаешь,за каждое слово переживаешь.
Блин, на 3080 ti наиграл часа два, все гладко и идеально, при чем настройки практически на высоких. Не понимаю, о каких зависонах может идти речь? И на кой хрен говорить про карты 5090, которые по факту мощности не должны замечать никаких улучшений?)
я процел всю на 4060 ти стабильные 60 кадров с редкими просадками но не критично . есть багги при игре за Эбби в районе чертового колеса не лутай ящики просто не надо это делать
А какой ЦП?
Я сейчас пока первую часть прохожу, уже почти прошел, крутая игра! Потом начну эту часть проходить, уверен впечатления будут не хуже чем от первой части!)
Тут надо предупредить, что вторая часть сделана под управлением других людей (некомпетентных мягко говоря), директор первой части Брюс Стрэйли, который руководил процессом при разработке второй части не был задействован, и следовательно игра в плане сюжета кардинально отличается от первой игры. Так что игра может вызвать крайне противоречивые впечатления.
это пока первая игра которая была играбильна до патчей за последние лет 8 . да есть просадки и локальные баги но в целом техническое состояние позволяет пройти игру на приемлимой частоте . плохой пример те же хорайзен 2 с астрономической прожорливостью которую полностью не оптимизировали или старфилд с графикой фоллаут 4 и потреблением киберпанка с трасировкой или финалист хит-парада сталкер 2 настолько несоразмерно берет ресурсов что при графики метро эксодус жрет как киберпанк с паст трейсингом а разрабы просто забили на патчи оптимизации
Даладна ? Как обычно у никсен кривая кривота.
Я прошел всю игру на 1050ti, ну было с пару заиканий игры но для меня это вообще не критично, а так в принципе игра прошлась без глюков , торможения и збоев :))))))))))))
и чего? в честь чего пост? бомж прошел игру за которую не заплатил?
а в честь чего твой высер ? показать какой ты моральный урод ?
Только забыл уточнить что при этом всем картинка лютый кал была ,и желейное управления от генерации ,но то такое...без глюков же
а тебя колышет, на чем человек играет и как он достал игру? К чему был твой высер?
GTX 1650 | The Last of Us Part II Remastered - 1080p Medium, FSR 3.1 Q
Она и так нормально работает // Владимир Николаевич
Блин у меня как это обновление установилось, постоянно сейчас происходит проверка, у кого-нибудь еще такое происходит?
Сегодня опубликуют надеюсь патч)