Студия Nixxes выпустила обновление 1.1 для PC-версии The Last of Us Part 2 Remastered

Студия Nixxes выпустила обновление 1.1 для PC-версии The Last of Us Part II Remastered. Патч направлен на улучшение производительности и исправление ряда ошибок, но, как отмечают игроки, не стоит ожидать кардинальных изменений.

Главное улучшение — оптимизация в центре Сиэтла, где ранее могли возникать длительные задержки. Однако в других регионах, например, в Джексон-Сити, изменений практически нет. На мощной системе с Ryzen 9 7950X3D и RTX 5090 улучшений производительности замечено не было.

Также патч устраняет сбои при использовании Steam Input и исправляет рассинхрон звука и видео при просмотре документального фильма Grounded II. Кроме того, улучшена стабильность и интерфейс: теперь ползунки в меню "Дисплей" корректно работают вне зависимости от типа управления, исправлены ошибки сверхшироких форматов и интерфейса.

Nixxes признала наличие жалоб на автосохранение и странные баги с Rebar на видеокартах NVIDIA, но пока не предоставила решений. Возможно, исправления появятся в будущих патчах или драйверах.

Обновление загружается автоматически при следующем запуске Steam.