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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7 3 285 оценок

Студия Nixxes выпустила обновление 1.1 для PC-версии The Last of Us Part 2 Remastered

butcher69 butcher69

Студия Nixxes выпустила обновление 1.1 для PC-версии The Last of Us Part II Remastered. Патч направлен на улучшение производительности и исправление ряда ошибок, но, как отмечают игроки, не стоит ожидать кардинальных изменений.

Главное улучшение — оптимизация в центре Сиэтла, где ранее могли возникать длительные задержки. Однако в других регионах, например, в Джексон-Сити, изменений практически нет. На мощной системе с Ryzen 9 7950X3D и RTX 5090 улучшений производительности замечено не было.

Также патч устраняет сбои при использовании Steam Input и исправляет рассинхрон звука и видео при просмотре документального фильма Grounded II. Кроме того, улучшена стабильность и интерфейс: теперь ползунки в меню "Дисплей" корректно работают вне зависимости от типа управления, исправлены ошибки сверхшироких форматов и интерфейса.

Nixxes признала наличие жалоб на автосохранение и странные баги с Rebar на видеокартах NVIDIA, но пока не предоставила решений. Возможно, исправления появятся в будущих патчах или драйверах.

Обновление загружается автоматически при следующем запуске Steam.

14
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
klarnetolog

Скрин из игры с каким-то педофильским оттенком😁

12
Лидер 666 Antichrist

если момент с батей тригерит тебя на педофилию, то соболезную чел ( бухой отец устроил глиняной замес ) xD

4
Владимир Губайдуллин

У кого о чём болит и какая была травма в детстве.Кто в ластухе повестку видит,кто то в панике что хищника в новом фильме девушка завалила(видимо их женщины палкой в детстве били).Вы завязывайте

4
janerossi Владимир Губайдуллин

Да реально херня, переборщили они, я за первые 20мин понял:

Элли избуха, пока с цоем они идут обсуждают ее избийские дела, далее черненькую девочку встречает элли глазками фырк-фырк, и переодически на крупных планах у элли прыщи(их обязательно должна моя видеокарта рендерить)

Владимир Губайдуллин janerossi

Я на это внимание не обращаю,а точнее мне плевать кто с кем спит.Есть разница,когда геи или лесбиянки делают это отвратительно,наиграно,мерзко и это так же касается натуралов,когда у мужчины и женщины секс ради секса и есть разница когда история преподносится так,что героям сопереживаешь,краснеешь и такой "ой ну лааааадно,хватит вам...".В ластухе история выдаётся грамотно,драматично,за их отношения переживаешь,за каждый шаг переживаешь,за каждое слово переживаешь.

Performance Аrtist
hamshut

Блин, на 3080 ti наиграл часа два, все гладко и идеально, при чем настройки практически на высоких. Не понимаю, о каких зависонах может идти речь? И на кой хрен говорить про карты 5090, которые по факту мощности не должны замечать никаких улучшений?)

5
Magnusss

я процел всю на 4060 ти стабильные 60 кадров с редкими просадками но не критично . есть багги при игре за Эбби в районе чертового колеса не лутай ящики просто не надо это делать

SoRaS3 Magnusss

А какой ЦП?

Misha Mi

Я сейчас пока первую часть прохожу, уже почти прошел, крутая игра! Потом начну эту часть проходить, уверен впечатления будут не хуже чем от первой части!)

5
Foreignberg

Тут надо предупредить, что вторая часть сделана под управлением других людей (некомпетентных мягко говоря), директор первой части Брюс Стрэйли, который руководил процессом при разработке второй части не был задействован, и следовательно игра в плане сюжета кардинально отличается от первой игры. Так что игра может вызвать крайне противоречивые впечатления.

Magnusss

это пока первая игра которая была играбильна до патчей за последние лет 8 . да есть просадки и локальные баги но в целом техническое состояние позволяет пройти игру на приемлимой частоте . плохой пример те же хорайзен 2 с астрономической прожорливостью которую полностью не оптимизировали или старфилд с графикой фоллаут 4 и потреблением киберпанка с трасировкой или финалист хит-парада сталкер 2 настолько несоразмерно берет ресурсов что при графики метро эксодус жрет как киберпанк с паст трейсингом а разрабы просто забили на патчи оптимизации

3
DezkQ

Даладна ? Как обычно у никсен кривая кривота.

SeriyPn

Я прошел всю игру на 1050ti, ну было с пару заиканий игры но для меня это вообще не критично, а так в принципе игра прошлась без глюков , торможения и збоев :))))))))))))

3
ze1n_82

и чего? в честь чего пост? бомж прошел игру за которую не заплатил?

5
gekans ze1n_82

а в честь чего твой высер ? показать какой ты моральный урод ?

1
VIGITAL1

Только забыл уточнить что при этом всем картинка лютый кал была ,и желейное управления от генерации ,но то такое...без глюков же

2
mongol312 ze1n_82

а тебя колышет, на чем человек играет и как он достал игру? К чему был твой высер?

1
Pro100Strong

GTX 1650 | The Last of Us Part II Remastered - 1080p Medium, FSR 3.1 Q

2
Пользователь ВКонтакте

Она и так нормально работает // Владимир Николаевич

2
Джоэл Миллер

Блин у меня как это обновление установилось, постоянно сейчас происходит проверка, у кого-нибудь еще такое происходит?

1
BloomingVysor

Сегодня опубликуют надеюсь патч)