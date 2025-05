Студия Nixxes выпустила обновление 1.4 для ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered

Студия Nixxes, совместно с Naughty Dog, выпустила обновление 1.4 для ПК-версии The Last of Us Part II Remastered. Это крупный патч, основное внимание в котором уделено графическим технологиям нового поколения и устранению наиболее раздражающих багов. Главная новость — интеграция NVIDIA DLSS 4 и поддержка Multi Frame Generation для владельцев видеокарт серии RTX 50.

Новая модель апскейлинга DLSS 4 с использованием технологии Transformer позволяет улучшить качество изображения, минимизировать артефакты и достичь более плавного сглаживания. При этом игроки могут вручную выбрать, какой режим использовать — новый Transformer или старую Legacy-модель — через меню настроек экрана. Пользователи RTX 50 теперь также могут задействовать Multi Frame Generation, расширив настройки с помощью опции Max Generated Frames.

Владельцы систем на базе AMD также не остались без внимания — в обновлении были устранены проблемы с генерацией кадров через FSR, а пользователи Intel получили обновлённую версию XeSS — 2.0.1.

Патч также решает ряд проблем, мешавших полному погружению в игру: были исправлены баги с отображением волос, снега и деревьев при включённой глубине резкости, устранены ошибки с DualSense-контроллером при подключении по Bluetooth, баги с текстурами, подсказками управления и некорректной кинематографией в режиме ultrawide. Кроме того, была доработана локализация, улучшена стабильность и оптимизирована работа с доступностью.

Команды Nixxes и Naughty Dog продолжают внимательно прислушиваться к отзывам сообщества и обещают выпускать дальнейшие улучшения.