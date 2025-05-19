Студия Nixxes выпустила обновление 1.4 для ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered

Студия Nixxes, совместно с Naughty Dog, выпустила обновление 1.4 для ПК-версии The Last of Us Part II Remastered. Это крупный патч, основное внимание в котором уделено графическим технологиям нового поколения и устранению наиболее раздражающих багов. Главная новость — интеграция NVIDIA DLSS 4 и поддержка Multi Frame Generation для владельцев видеокарт серии RTX 50.
Новая модель апскейлинга DLSS 4 с использованием технологии Transformer позволяет улучшить качество изображения, минимизировать артефакты и достичь более плавного сглаживания. При этом игроки могут вручную выбрать, какой режим использовать — новый Transformer или старую Legacy-модель — через меню настроек экрана. Пользователи RTX 50 теперь также могут задействовать Multi Frame Generation, расширив настройки с помощью опции Max Generated Frames.
Владельцы систем на базе AMD также не остались без внимания — в обновлении были устранены проблемы с генерацией кадров через FSR, а пользователи Intel получили обновлённую версию XeSS — 2.0.1.
Патч также решает ряд проблем, мешавших полному погружению в игру: были исправлены баги с отображением волос, снега и деревьев при включённой глубине резкости, устранены ошибки с DualSense-контроллером при подключении по Bluetooth, баги с текстурами, подсказками управления и некорректной кинематографией в режиме ultrawide. Кроме того, была доработана локализация, улучшена стабильность и оптимизирована работа с доступностью.
Команды Nixxes и Naughty Dog продолжают внимательно прислушиваться к отзывам сообщества и обещают выпускать дальнейшие улучшения.
Это, конечно, круто но жаль что вся серия the last of us одноразовая один раз пошел и больше не тянет переигрывать, я даже не знаю ни одного человека кто спустя какое-то время перепроходил бы the last of us вся серия держится чисто на сюжете
Три раза прошёл первую часть, вторую планирую перепройти в ближайшее время. Одна из немногих игр - которая цепляет и вызывает желание на повторное прохождение.
Ты точно играл? Может то была другая игра?
А нафига перепроходить игры? Тыж и так всё что можно там увидел. Одну прошёл, начал другую, разве нет?
4 раза первую и 3 вторую))перепрошел
Люди переигрывают ради атмосферы и боёвки. Пропустил катсцены, беготню, головоломки и началась стычка.
Для второй части добавили режим "волн", терь можно не париться.
Rdr2, uncharted 4, the last of us 1-2 . Шедевры
Прошел еще на релизных патчах, было норм. Круто что еще улучшают.
Прикольная игруха, но у меня на i7 9700 она почему-то на 100 процентов грузилась и из-за этого подтормаживала. Хотя на ютубе я смотрел тесты, там на более слабых процессорах она в сотку не долбилась.
10700kf максимум на 60
Где сам патч взять?
Где FSR4 для rx7000?
Мне понравился баг в пауке2. Вначале перед боем на кораблях они в ободранных костюмах были и побитые, а после него в новеньких и бодренькие. Это, кстати, после 9го патча. // Назар Тимофеев
нет там система если жизку восстановил то и костюм восстановиться, (но работало это тоже через зад)
Эм а где там баги вообще // Артём Савельев
на релизе без патчей встречал всего 2 бага за всю игру // Mikhail Tsyganov
🤝 // Гервант Ривскай
Норм.
Бывало замечал стыки в текстурах, особенно там где снег.