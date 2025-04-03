Судя по первым отзывам, ПК-порт TLOU2 получился довольно качественным

Я бы соврал, утверждая, что PC-версию The Last of Us Part 2 Remastered геймеры ждали без особых опасений, тем более после неудачного релиза предыдущей части. Однако в Sony извлекли урок и для работы над сиквелом к Iron Galaxy привлекли хорошо зарекомендовавшую себя студию Nixxes Software, и теперь можно горить, что повторения проблем, известных по The Last of Us Part I, на PC (к счастью) не предвидится. Впрочем, и здесь не все так идеально.
Об этом сообщил польский портал PPE, который уже успел протестировать порт TLOU2. По словам обозревателя, тест проходил на ПК на базе CPU Intel Core i7-14700K, 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. В 4K-разрешении с максимальной детализацией, DLSS 3.7 (в режиме качества) и включенным генератором кадров производительность составила стабильные 130-140 fps, что свидетельствует о неплохом уровне оптимизации. Однако работа DLSS 3 в режиме производительности оставляет желать лучшего, из-за существенной потери четкости изображения. Благо, во время игры не наблюдалось никаких фризов и, что особенно приятно, вылетов на рабочий стол.
К плюсам можно отнести и ряд улучшений, включая поддержку 4K, HDR (хотя и хуже, чем на PS5), широких экранов, а также полная поддержка DualSense и настраиваемой клавиатуры/мыши. Не стоит забывать, что в игре реализован DirectStorage и другие улучшения производительности, такие как AMD FSR (3.1 и 4.0) и Intel XeSS, которые еще больше повышают производительность в зависимости от аппаратного обеспечения. TLOU2 - хороший пример удачной поддержки FSR, которая в этой игре работает на удивление хорошо.
Однако и здесь не обошлось без разочарований. Так, игра не обнаружилась драйверами NVIDIA для активации MFG (которая, по идее, должна поддерживаться), а попытки перехода на новые драйверы и принудительного включения DLSS 4 также не принесли желаемого результата (ручное добавление игры в панель ничего не дало).
The Last of Us Part II на PC - добротный, хотя и не революционный порт. Радует высокая плавность и тот факт, что не было повторения ошибок первой части. Визуальное восприятие не сильно превосходит то, что предлагает PS5 Pro, и даже есть моменты, когда на ПК визуальные эффекты кажутся слишком стерильными. Периодические неудобства с MFG или последними версиями DLSS также могут стать проблемой.
В целом, если вам важна оптимальная плавность и незначительные улучшения (такие как более высокая частота кадров, ultrawide, новые режимы и полная настройка управления), то игра справится со своей задачей. С другой стороны, если вы ищете только лучшую графику, чем на консолях, вы можете быть разочарованы.
В любом случае, о том, как обстоят дела с технической составляющей The Last of Us Part 2 Remastered на ПК, мы узнаем уже сегодня, когда состоится официальный релиз порта.
«Core i7-14700K, 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti»
Типичная сборка любого школьника, самая усредненная для учебы, просто победа оптимизации для игры с PS4.
🤣🤣🤣
я когда родился, мне купили помощнее, это даже не средний пк, а нищебродский какой то)
)
Камон, это игра с PS 5 так-то)
ну да, давай теперь все будем ровняться на нищебродов с 1060 и ксеоном 15-летней давности с алика...
Проще писать что игра в 2560х1440 выдает около 70 фпс без дегенераторов и прочего шлака.
да не выдаст вот чекайте потом.
не iron galaxy - не удивительно.
Ошибка в тексте.
Там нет ошибки. Оптимизация реально Горить
Так они же второго паука и портировали....
и кланк лагает+ майлз до сих пор с графическими багами на длсс
Тесты конечно же проводились на железе доступном каждому работяге.
Так и получили на этом конфиге 130-140 фпс, да ещё и в 4к, это очень большой запас, значит 60 будет на средних железках.
так это с дегенератором кадров, не всем по душе желейное управление
Нативных там 60-70 фпс, значит жилейности нет
Сначала в портах от сойни офигевал с настроек аудио (куда с**ка нажать, чтобы не было так тихо?!), с год2 уже побелел от вот этой ерунды с кнопками... Ластуха2 удивит не меньше!
Разрабы просто тоже из разряда тех кто думает ,ну кто блин будет на клаве такие игры будет проходить,и не стали переводить.
О да, говорит о многом... Даже на такой "бомжатской" микроволновке запустилась))
откуда вы беретесь.
Вам говорится конфиг, на котором игра смогла выдать то, что написали.
Значит, на меньшем разрешении выдаст больше. А там уже меняем конфиги.
Клоуны, блин
А можно было сделать тест без вот этой дегенеративно-апскейловой херни?
Ну типа взять старую добрую народную RTX3060, среднестатистический Ryzen 5, моник Full HD, включить ультры без DLSSов и сказать конкретно - есть стабильные 60 фпс или нет? Вот тогда бы все было понятно с оптимизацией. А так, мне как будто коричневой жижей в уши насрали. По итогам непонятно вообще как можно из этого судить об оптимизации.
Дождитесь релиза и включите ютуб , там всё покажут в разных вариантах
Щас бы проверять оптимизацию на топ карте , ебану1тые что-ли дегенераты XD
5070ti
Топ карта
XD
с каких херов лоуэндовая 5070 стала топовой картой?
куда там ещё мульти генератор если даже с обычным в 4к за 100 кадров выдаёт!Ещё насрать может с верху сесть!На мыльницах играли и 30 были за радость!
Да блин, пожалел я денег в свое время: вместо 4070 Ti взял 3060 12 ГБ. А теперь, похоже, ближайшие 10 лет мне новая карта не светит. И при том, что я инженер на производстве с зарплатой 65 тысяч. Курьеры с 9 классами образования зарабатывают больше меня.
Дак иди в курьеры)). Для большей части россиян 65 тысяч это еще неплохая зарплата))).
А многие в этой стране за пару тысяч баксов вообще готовы даже подохнуть.
)))
Dlss нормально робит? Кто уже юзал?
Не верю. У меня первая часть 10 минут шейдеры загружала(процi5-11400f, видео1650gtx, матьb560). Эта только на I7-х проц и от 4090 видео будет работать. Из ремастеров последних лет только Silent Hill2 порадовал.
так у тебя карта древняя же
мб из за этого?
так а чему ты не веришь, проапгрейдь свое ведро и будет быстрее...
так хотя бы 4060 нужна сейчас
карта для первой TLOU должна быть вообще шикарной, если порт кривой и к нему кучу патчей делают - не моя вина.
ну первая да, там по системкам твоя карта проходила, а было такое, их вина
со второй пока что твоя система тоже проходит - ждем
В игру можно уже поиграть? Она скоро нс торрентах?
сегодня - завтра уже скачаешь
Учитывая, что 99% игр в стим выходит в 20:00 + загрузка(если нет предзагрузки), то сами посчитайте :- берете мировой релиз и если игра без защиты, то считаете время = спереть на забугорном трекере > разместить на местном трекере + оформить страничку. Если шустро сработают, то +/- пару часов от времени Вашего официального старта в СТЕАМ. И так со всеми играми без защиты. Проще гуглить трекеры ;)
" привлекли хорошо зарекомендовавшую себя студию Nixxes Software" - которые обсираються с каждым портом- только гов рагнорёк норм остальное с проблемами при чём до сих пор.
Ну слава тебе господи, надеюсь тестили на средних ПК
звучит неплохо, а ещё патчи будут по любому
Я думаю порт давно был готов, просто они перенесли релиз поближе к выходу второго сезона сериала.
Тестят на топовых компах конечно у них все норм вы на 1060 тестите!
1060 ее и не потянет, мужик😂
Зачем? Кто на этом кале играет?
а зачем её на ведре тестить?
по системкам минимум должна быть 1650
если на 1650 не выдает норм фпс при самых низких настройках, то да
это плачевно
А зачем ты покупаешь игру, которая стоит дороже твоей заглушки для слота PCIe?
1050 ti первую тянула, играть можно было. И вторую тоже потянет.
Давайте сначала игра выйдет и тогда сделаем определенные выводы! Новость ради новости!
вот будет работать на 2000 серии карт нормально, тогда и можно сказать что хорошая оптимизация, а так это балабольство одно, она обязана нормально работать на 5000 серии карт.
просто ориентируйтесь на системки
если ниже минимальных у вас, то проблема ваша, а не оптимизации
если выше, а все равно баги лаги и тд, то да оптимизация кал
Зачем жаловаться, если минималки слабее, чем плуйстатион?
не совсем понял Ваш вопрос
я про то, что люди сидят на пентиумах, которых даже в минималке нет,и ждут что будет 2к с 200 фпс, а если такого нет, то пишу оптимизона нет
если по системным требованиям не подходит, то проблема геймера, а не разраба
да кто сидит на пентиуме, покажите мне этого героя
это образно)
сидят на 1000 серии и ниже, и ждут хорошей графики
ведь в их понимании оптимизация значит должно быть ультра и на ведрах)
Не уверен, что люди сидящие на пентиумах в принципе знают, что такое 2K 200FPS
Сомневаюсь о хорошем порте на пк речи быть неможет!