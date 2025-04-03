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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.4 2 437 оценок

Судя по первым отзывам, ПК-порт TLOU2 получился довольно качественным

Gruz_ Gruz_

Я бы соврал, утверждая, что PC-версию The Last of Us Part 2 Remastered геймеры ждали без особых опасений, тем более после неудачного релиза предыдущей части. Однако в Sony извлекли урок и для работы над сиквелом к Iron Galaxy привлекли хорошо зарекомендовавшую себя студию Nixxes Software, и теперь можно горить, что повторения проблем, известных по The Last of Us Part I, на PC (к счастью) не предвидится. Впрочем, и здесь не все так идеально.

Об этом сообщил польский портал PPE, который уже успел протестировать порт TLOU2. По словам обозревателя, тест проходил на ПК на базе CPU Intel Core i7-14700K, 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. В 4K-разрешении с максимальной детализацией, DLSS 3.7 (в режиме качества) и включенным генератором кадров производительность составила стабильные 130-140 fps, что свидетельствует о неплохом уровне оптимизации. Однако работа DLSS 3 в режиме производительности оставляет желать лучшего, из-за существенной потери четкости изображения. Благо, во время игры не наблюдалось никаких фризов и, что особенно приятно, вылетов на рабочий стол.

К плюсам можно отнести и ряд улучшений, включая поддержку 4K, HDR (хотя и хуже, чем на PS5), широких экранов, а также полная поддержка DualSense и настраиваемой клавиатуры/мыши. Не стоит забывать, что в игре реализован DirectStorage и другие улучшения производительности, такие как AMD FSR (3.1 и 4.0) и Intel XeSS, которые еще больше повышают производительность в зависимости от аппаратного обеспечения. TLOU2 - хороший пример удачной поддержки FSR, которая в этой игре работает на удивление хорошо.

Однако и здесь не обошлось без разочарований. Так, игра не обнаружилась драйверами NVIDIA для активации MFG (которая, по идее, должна поддерживаться), а попытки перехода на новые драйверы и принудительного включения DLSS 4 также не принесли желаемого результата (ручное добавление игры в панель ничего не дало).

The Last of Us Part II на PC - добротный, хотя и не революционный порт. Радует высокая плавность и тот факт, что не было повторения ошибок первой части. Визуальное восприятие не сильно превосходит то, что предлагает PS5 Pro, и даже есть моменты, когда на ПК визуальные эффекты кажутся слишком стерильными. Периодические неудобства с MFG или последними версиями DLSS также могут стать проблемой.

В целом, если вам важна оптимальная плавность и незначительные улучшения (такие как более высокая частота кадров, ultrawide, новые режимы и полная настройка управления), то игра справится со своей задачей. С другой стороны, если вы ищете только лучшую графику, чем на консолях, вы можете быть разочарованы.

В любом случае, о том, как обстоят дела с технической составляющей The Last of Us Part 2 Remastered на ПК, мы узнаем уже сегодня, когда состоится официальный релиз порта.

15
85
Комментарии: 85
Ваш комментарий
Fatum Sibir

«Core i7-14700K, 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti»

Типичная сборка любого школьника, самая усредненная для учебы, просто победа оптимизации для игры с PS4.

36
MeduZaRUS

🤣🤣🤣

0
Властелин Сосцов

я когда родился, мне купили помощнее, это даже не средний пк, а нищебродский какой то)

-5
MNM 777

)

7
Фимкин

Камон, это игра с PS 5 так-то)

-6
MovableAlbin

ну да, давай теперь все будем ровняться на нищебродов с 1060 и ксеоном 15-летней давности с алика...

-10
A E
В 4K-разрешении с максимальной детализацией, DLSS 3.7 (в режиме качества) и включенным генератором кадров производительность составила стабильные 130-140 fps

Проще писать что игра в 2560х1440 выдает около 70 фпс без дегенераторов и прочего шлака.

5
jax baron

да не выдаст вот чекайте потом.

-3
fortuneismax

не iron galaxy - не удивительно.

4
Den112233_80

Ошибка в тексте.

4
Твоя Мaмкa

Там нет ошибки. Оптимизация реально Горить

0
agula98
привлекли хорошо зарекомендовавшую себя студию Nixxes Software

Так они же второго паука и портировали....

4
jax baron

и кланк лагает+ майлз до сих пор с графическими багами на длсс

-3
SamoGon170

Тесты конечно же проводились на железе доступном каждому работяге.

3
MadDarkGuard

Так и получили на этом конфиге 130-140 фпс, да ещё и в 4к, это очень большой запас, значит 60 будет на средних железках.

0
simiola MadDarkGuard

так это с дегенератором кадров, не всем по душе желейное управление

0
полечка полинка simiola

Нативных там 60-70 фпс, значит жилейности нет

0
MNM 777
3
Шрек и осел vs CD Project

Сначала в портах от сойни офигевал с настроек аудио (куда с**ка нажать, чтобы не было так тихо?!), с год2 уже побелел от вот этой ерунды с кнопками... Ластуха2 удивит не меньше!

1
VIGITAL1 Шрек и осел vs CD Project

Разрабы просто тоже из разряда тех кто думает ,ну кто блин будет на клаве такие игры будет проходить,и не стали переводить.

1
MNM 777 VIGITAL1
0
Jarvis666
CPU Intel Core i7-14700K, 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. В 4K-разрешении с максимальной детализацией

О да, говорит о многом... Даже на такой "бомжатской" микроволновке запустилась))

2
reactivity

откуда вы беретесь.

Вам говорится конфиг, на котором игра смогла выдать то, что написали.

Значит, на меньшем разрешении выдаст больше. А там уже меняем конфиги.

Клоуны, блин

-3
FatalleZ
тест проходил на ПК на базе CPU Intel Core i7-14700K, 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. В 4K-разрешении с максимальной детализацией, DLSS 3.7 (в режиме качества) и включенным генератором кадров производительность составила стабильные 130-140 fps

А можно было сделать тест без вот этой дегенеративно-апскейловой херни?

Ну типа взять старую добрую народную RTX3060, среднестатистический Ryzen 5, моник Full HD, включить ультры без DLSSов и сказать конкретно - есть стабильные 60 фпс или нет? Вот тогда бы все было понятно с оптимизацией. А так, мне как будто коричневой жижей в уши насрали. По итогам непонятно вообще как можно из этого судить об оптимизации.

2
shhelkun

Дождитесь релиза и включите ютуб , там всё покажут в разных вариантах

0
Данила Бродский

Щас бы проверять оптимизацию на топ карте , ебану1тые что-ли дегенераты XD

2
agula98

5070ti

Топ карта

XD

-2
Палыч Роков

с каких херов лоуэндовая 5070 стала топовой картой?

0
SERGEY-SP

куда там ещё мульти генератор если даже с обычным в 4к за 100 кадров выдаёт!Ещё насрать может с верху сесть!На мыльницах играли и 30 были за радость!

1
Саня 21

Да блин, пожалел я денег в свое время: вместо 4070 Ti взял 3060 12 ГБ. А теперь, похоже, ближайшие 10 лет мне новая карта не светит. И при том, что я инженер на производстве с зарплатой 65 тысяч. Курьеры с 9 классами образования зарабатывают больше меня.

1
AloofGarrick

Дак иди в курьеры)). Для большей части россиян 65 тысяч это еще неплохая зарплата))).
А многие в этой стране за пару тысяч баксов вообще готовы даже подохнуть.

-2
WolfRus83 AloofGarrick

)))

-1
kolinmah

Dlss нормально робит? Кто уже юзал?

0
RomkaNeVeR1N

Не верю. У меня первая часть 10 минут шейдеры загружала(процi5-11400f, видео1650gtx, матьb560). Эта только на I7-х проц и от 4090 видео будет работать. Из ремастеров последних лет только Silent Hill2 порадовал.

0
My life is a game

так у тебя карта древняя же
мб из за этого?

0
MovableAlbin

так а чему ты не веришь, проапгрейдь свое ведро и будет быстрее...

2
Rorschach93

так хотя бы 4060 нужна сейчас

1
RomkaNeVeR1N My life is a game

карта для первой TLOU должна быть вообще шикарной, если порт кривой и к нему кучу патчей делают - не моя вина.

1
My life is a game RomkaNeVeR1N

ну первая да, там по системкам твоя карта проходила, а было такое, их вина
со второй пока что твоя система тоже проходит - ждем

0
SmilingPherick

В игру можно уже поиграть? Она скоро нс торрентах?

0
My life is a game

сегодня - завтра уже скачаешь

1
BaldursG

Учитывая, что 99% игр в стим выходит в 20:00 + загрузка(если нет предзагрузки), то сами посчитайте :- берете мировой релиз и если игра без защиты, то считаете время = спереть на забугорном трекере > разместить на местном трекере + оформить страничку. Если шустро сработают, то +/- пару часов от времени Вашего официального старта в СТЕАМ. И так со всеми играми без защиты. Проще гуглить трекеры ;)

0
jax baron

" привлекли хорошо зарекомендовавшую себя студию Nixxes Software" - которые обсираються с каждым портом- только гов рагнорёк норм остальное с проблемами при чём до сих пор.

0
Liwan

Ну слава тебе господи, надеюсь тестили на средних ПК

0
Rorschach93

звучит неплохо, а ещё патчи будут по любому

0
7heperformance894
0
answerx32

Я думаю порт давно был готов, просто они перенесли релиз поближе к выходу второго сезона сериала.

0
PREDATOR7706

Тестят на топовых компах конечно у них все норм вы на 1060 тестите!

-1
david999666555

1060 ее и не потянет, мужик😂

0
Кирилл Овоаоаа

Зачем? Кто на этом кале играет?

-1
My life is a game

а зачем её на ведре тестить?
по системкам минимум должна быть 1650

если на 1650 не выдает норм фпс при самых низких настройках, то да
это плачевно

2
Блоха В Сарафане

А зачем ты покупаешь игру, которая стоит дороже твоей заглушки для слота PCIe?

1
Yurkiykot david999666555

1050 ti первую тянула, играть можно было. И вторую тоже потянет.

-3
Шрек и осел vs CD Project

Давайте сначала игра выйдет и тогда сделаем определенные выводы! Новость ради новости!

-1
Mur Libe

вот будет работать на 2000 серии карт нормально, тогда и можно сказать что хорошая оптимизация, а так это балабольство одно, она обязана нормально работать на 5000 серии карт.

-1
My life is a game

просто ориентируйтесь на системки
если ниже минимальных у вас, то проблема ваша, а не оптимизации
если выше, а все равно баги лаги и тд, то да оптимизация кал

-4
Блоха В Сарафане

Зачем жаловаться, если минималки слабее, чем плуйстатион?

-1
My life is a game Блоха В Сарафане

не совсем понял Ваш вопрос

я про то, что люди сидят на пентиумах, которых даже в минималке нет,и ждут что будет 2к с 200 фпс, а если такого нет, то пишу оптимизона нет

если по системным требованиям не подходит, то проблема геймера, а не разраба

0
Властелин Сосцов My life is a game

да кто сидит на пентиуме, покажите мне этого героя

2
My life is a game Властелин Сосцов

это образно)
сидят на 1000 серии и ниже, и ждут хорошей графики
ведь в их понимании оптимизация значит должно быть ультра и на ведрах)

0
Фимкин My life is a game

Не уверен, что люди сидящие на пентиумах в принципе знают, что такое 2K 200FPS

-1
Скрытый Тимм

Сомневаюсь о хорошем порте на пк речи быть неможет!

-5