Судя по первым отзывам, ПК-порт TLOU2 получился довольно качественным

Я бы соврал, утверждая, что PC-версию The Last of Us Part 2 Remastered геймеры ждали без особых опасений, тем более после неудачного релиза предыдущей части. Однако в Sony извлекли урок и для работы над сиквелом к Iron Galaxy привлекли хорошо зарекомендовавшую себя студию Nixxes Software, и теперь можно горить, что повторения проблем, известных по The Last of Us Part I, на PC (к счастью) не предвидится. Впрочем, и здесь не все так идеально.

Об этом сообщил польский портал PPE, который уже успел протестировать порт TLOU2. По словам обозревателя, тест проходил на ПК на базе CPU Intel Core i7-14700K, 64 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. В 4K-разрешении с максимальной детализацией, DLSS 3.7 (в режиме качества) и включенным генератором кадров производительность составила стабильные 130-140 fps, что свидетельствует о неплохом уровне оптимизации. Однако работа DLSS 3 в режиме производительности оставляет желать лучшего, из-за существенной потери четкости изображения. Благо, во время игры не наблюдалось никаких фризов и, что особенно приятно, вылетов на рабочий стол.

К плюсам можно отнести и ряд улучшений, включая поддержку 4K, HDR (хотя и хуже, чем на PS5), широких экранов, а также полная поддержка DualSense и настраиваемой клавиатуры/мыши. Не стоит забывать, что в игре реализован DirectStorage и другие улучшения производительности, такие как AMD FSR (3.1 и 4.0) и Intel XeSS, которые еще больше повышают производительность в зависимости от аппаратного обеспечения. TLOU2 - хороший пример удачной поддержки FSR, которая в этой игре работает на удивление хорошо.

Однако и здесь не обошлось без разочарований. Так, игра не обнаружилась драйверами NVIDIA для активации MFG (которая, по идее, должна поддерживаться), а попытки перехода на новые драйверы и принудительного включения DLSS 4 также не принесли желаемого результата (ручное добавление игры в панель ничего не дало).

The Last of Us Part II на PC - добротный, хотя и не революционный порт. Радует высокая плавность и тот факт, что не было повторения ошибок первой части. Визуальное восприятие не сильно превосходит то, что предлагает PS5 Pro, и даже есть моменты, когда на ПК визуальные эффекты кажутся слишком стерильными. Периодические неудобства с MFG или последними версиями DLSS также могут стать проблемой.

В целом, если вам важна оптимальная плавность и незначительные улучшения (такие как более высокая частота кадров, ultrawide, новые режимы и полная настройка управления), то игра справится со своей задачей. С другой стороны, если вы ищете только лучшую графику, чем на консолях, вы можете быть разочарованы.

В любом случае, о том, как обстоят дела с технической составляющей The Last of Us Part 2 Remastered на ПК, мы узнаем уже сегодня, когда состоится официальный релиз порта.