The Last of Us: Part 2 исполнилось 5 лет

Одна из лучших игр в индустрии, которая остаётся в инфополе до сих пор.
Эта игра не просто оправдала ожидания, она изменила представление о том, какими могут быть видеоигры как форма искусства. Сиквел стал гораздо мрачнее и сложнее первой части, поставив игроков перед моральными дилеммами, которые до сих пор вызывают споры.
История Элли, пронизанная болью, жаждой мести и поисками прощения, вызвала бурю эмоций. Кто-то обожал её за смелость, кто-то — критиковал за неожиданные повороты. Но равнодушных точно не было — это главный показатель мастерства Нила Дракманна.
The Last of Us Part II получила более 300 наград «Игра года», став одной из самых титулованных игр в истории. За эти годы вокруг игры сформировалось мощное сообщество, которое обсуждает моменты истории и записывает разные видео.
Игра и правда шедевральна. А что на ряду с ней выходило в последние даже не 5 ну пусть 10 лет? Для меня рядом стоит Ведьмак 3 и киберпанк 2077.
Хейтеры, если игра для вас такой кал, то назовите то что по вашему мнению гораздо лучше этой игры и вызывало у вас сильные эмоции во время прохождения?
Просто забей, хейтеры игры даже не играли в нее. Они как стадо баранов повторяют друг за другом. Игра шедевр да
Зачем? Им достаточно послушать очередного "авторитетного" блоггера. Справедливо для хейтеров любой игры в принципе. "Не играл, но осуждаю."
ИЧСХ, как правило они не могут даже аргументировать свою позицию и от своего бессилия раздают всем, у кого другое мнение, клоунов/какашки. Жалкое зрелище.
К этим играм я бы еще добавил РДР 2. Ну и Резидент 2 (Очень уж он моей ностальгии потворствует). И чуть не забыл, Дейс Гон, тоже весьма и весьма годная игра. А так согласен все 3 топ.
лучшей игре в мире 5 лет пекари еще не в курсе почему статеры))
лучшей в мире чернухе для обиженок и мамкиных суровых-дерских-жоских бойцов невидимого фронта исполнилось 5 лет, она релизнулась эксклюзивно на пс4, и пс4-игрики эксклюзивно гребли в 30 фпс, попутно ловя синдром motion sickness, как всегда их выручал тазик, а владельцы пс4про юзали ведро))
не давно прошел(PC)игра шедевр!!!!!
Пора уже делать ремейк этого хлама.
какашнная часть, можно сказать начала конца студии, с дрюкманом скоро и вовсе можно их закрывать, как сони дырку в кармане нащупает.
А жопы до сих пор не остыли.))
Как же Ютуб штормило на релизе этой игры. Ты просто забивашь "Last of us part 2" и там просто куча обзоров, причем даже от тех каналов, которые к играм имеют такое же отношение как морская свинка к морю - Wylsacom и некоторые другие техноканалы. Под всеми видосами обязательно были отключены комментарии. Зато потом было весело читать комментарии когда хайп сошел и пошли обзоры от простых челиков. Лично я считаю сюжет 2 части излишне перекрученым. Там очень много моментов, где можно сделать интригу раскрываются тупо в лоб. Та же компашка Эбби. Они убивают Джоэла в присутствии Элли и оставляют ей жизнь. Она же не сможет их запомнить и найти, да? Потом они с Диной находят (вот прям чисто случайно) фотографии всех убийц Джоэла с подписанными именами🤣 Нет бы сделать какие-то миссии с поиском и допросом (как с Норой). Да ну, зачем? У нас есть пачка фоток и мы как агент 47 идем устранять цели. И самое тупое, как по мне, это то, что по сюжету Элли ещё до смерти Джоэла узнала что он сделал в больнице цикад. Было бы куда круче если бы она не знала о всей этой истории в конце 1 части и узнала бы правду только от Эбби в конце, когда их поймают гремучники. Можно было даже сделать офигенную последнюю миссию, где Элли, Эбби и другие рабы совершают побег оттуда (как в начале Uncharted 4). Типа месть местью, но чтобы выжить надо работать сообща. Вот это было бы куда круче, нежели битва двух измученных девах. Даже твист с Дэвидом в 1 части игры был интереснее, когда он сказал Элли, что на его людей напал психопат с девочкой, а прямо сейчас перед ним сидит именно девочка, которая просила лекарство для кого-то близкого. Этим и отличаются 1 и 2 часть.
Ни в одну часть так и не играл) Знаю какие то детали,только по "горячим" новостям на пг)
Какие моральные дилеммы, игра линейная
Буква Ю