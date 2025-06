The Last of Us: Part 2 исполнилось 5 лет

Одна из лучших игр в индустрии, которая остаётся в инфополе до сих пор.

Эта игра не просто оправдала ожидания, она изменила представление о том, какими могут быть видеоигры как форма искусства. Сиквел стал гораздо мрачнее и сложнее первой части, поставив игроков перед моральными дилеммами, которые до сих пор вызывают споры.

История Элли, пронизанная болью, жаждой мести и поисками прощения, вызвала бурю эмоций. Кто-то обожал её за смелость, кто-то — критиковал за неожиданные повороты. Но равнодушных точно не было — это главный показатель мастерства Нила Дракманна.

The Last of Us Part II получила более 300 наград «Игра года», став одной из самых титулованных игр в истории. За эти годы вокруг игры сформировалось мощное сообщество, которое обсуждает моменты истории и записывает разные видео.