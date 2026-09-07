The Last of Us: Part 2 могла стать совершенно другой игрой из-за вырезанных механик открытого мира

Сопредседатель студии Naughty Dog Нил Дракманн в эксклюзивном интервью для The Washington Post поделился неизвестными ранее деталями разработки The Last of Us: Part 2. По его словам, игра изначально задумывалась как проект с открытой структурой повествования. Первоначальный концепт предполагал свободное исследование Сиэтла, во многом напоминая формат Ghost of Yotei.

В основе отмененной концепции лежала механика жесткого выживания: игроки могли свободно грабить незнакомцев и совершать налеты на чужие убежища ради припасов. Однако у такой свободы была обратная сторона — тяжелые моральные последствия. По задумке авторов, лишь спустя время геймеры должны были узнавать, что ради ресурсов они хладнокровно уничтожали обычных мирных жителей.

Однако в процессе производства авторы столкнулись с тем, что подобная свобода выбора полностью разрушает образ главной героини и противоречит логике сценария.

Когда мы размышляли о сюжете, который хотели рассказать, то поняли: эта механика хоть и была очень крутой, Элли бы так не поступила. Варианты выбора, которые мы предлагали вам как игроку, не сочетались с персонажем... Чем-то приходилось жертвовать, и в данном случае мы пожертвовали геймплеем,

— объяснил Дракманн решение вернуться к линейной структуре.

Помимо воспоминаний о прошлых наработках, глава студии приоткрыл завесу тайны над будущим компании. В данный момент Naughty Dog параллельно развивает сразу несколько направлений. Команда не только создает новые проекты по вселенной The Last of Us, но и активно трудится над производством Intergalactic: The Heretic Prophet — совершенно новой научно-фантастической игры по оригинальной интеллектуальной собственности.

Подобные исторические инсайды наглядно показывают, как часто разработчикам приходится жертвовать перспективными геймплейными элементами ради драматургии и проработки персонажей.