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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 410 оценок

The Last of Us Part 2 Remastered будет полностью играбельна на Steam Deck

monk70 monk70

Компания Naughty Dog объявила, что The Last of Us Part 2 Remastered официально проверена для Steam Deck, что означает, что игра будет полностью совместима с портативным устройством Valve с самого начала запуска, назначенного на 3 апреля.

Пока неизвестно, как именно игра будет работать на этом устройстве, но столь раннее объявление сулит хорошие результаты для уровня оптимизации и масштабируемости.

Надо сказать, что на этот раз Sony доверила создание версии для ПК экспертам Nixxes, а также Iron Galaxy Studios, которые, как вы помните, были авторами нашумевшего неудачного порта The Last of Us Part 1.

-1
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Посмотрим на Techpowerup тест handheld performance. Там для всех актуальных игр тесты есть

5
r23dom

ну это слишком жирно для 1 апреля

2
ogtruepac

так первая часть полностью совместима

0
fortuneismax ogtruepac

ну вот запусти иипоиграй на деке - за то "полностью совместима"

0
kotasha

Вообще то игра как ни крути с ps4, что бы там не говорили про ленивый ремастер.

0
fortuneismax

хорош для первоапрельской шутки

0
spaMER_ID

Про первую тоже так говорили

0
Madiark

Вторая часть хороша только боевкой с сочной расчлененкой и анимацией, хорошо что есть режим роглайк где можно играть за нормального мужика и не лезть в вонючий sjw сюжетный режим

0
Rorschach93

ещё и без винды) Всякие враперы и т.д.

0
oleg21412

Совместимость расширяет доступность игры для новых платформ.

0
Fatcannabis

Задница не тянет ничего

-1
SERGEY-SP

Да конечно будет она совместима !В 30 кадров с просадками и все на низах !

-4
erkins007

А ты хотел в 4к/120 на ультрах на портативке старой или что?

11
SERGEY-SP erkins007

Да я вообще не че не хотел !я знаю что это ведро не че нормально не тянет !

-4
erkins007 SERGEY-SP

И это ведро и свич тянут все на что были спроектированы. Нужно различать для чего берут портативки, а для чего ПК

0
SERGEY-SP erkins007

Да надо различать! Только проблема в том что адекватный человек, потративку некогла не купит, а сядет и нормально на компе пойграет'на крайняк на мыльнице ps 5 proVal

-1
erkins007 SERGEY-SP

Адекватный человек понимает что комп с собой везде не утащить. У меня есть и комп с 5090 и свич. И на свиче в портативе я играю не меньше, просто потому что в разъездах часто бываю.

0