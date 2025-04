The Last of Us Part 2 Remastered будет полностью играбельна на Steam Deck

Компания Naughty Dog объявила, что The Last of Us Part 2 Remastered официально проверена для Steam Deck, что означает, что игра будет полностью совместима с портативным устройством Valve с самого начала запуска, назначенного на 3 апреля.

Пока неизвестно, как именно игра будет работать на этом устройстве, но столь раннее объявление сулит хорошие результаты для уровня оптимизации и масштабируемости.

Надо сказать, что на этот раз Sony доверила создание версии для ПК экспертам Nixxes, а также Iron Galaxy Studios, которые, как вы помните, были авторами нашумевшего неудачного порта The Last of Us Part 1.