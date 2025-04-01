The Last of Us Part 2 Remastered будет полностью играбельна на Steam Deck

Компания Naughty Dog объявила, что The Last of Us Part 2 Remastered официально проверена для Steam Deck, что означает, что игра будет полностью совместима с портативным устройством Valve с самого начала запуска, назначенного на 3 апреля.
Пока неизвестно, как именно игра будет работать на этом устройстве, но столь раннее объявление сулит хорошие результаты для уровня оптимизации и масштабируемости.
Надо сказать, что на этот раз Sony доверила создание версии для ПК экспертам Nixxes, а также Iron Galaxy Studios, которые, как вы помните, были авторами нашумевшего неудачного порта The Last of Us Part 1.
Посмотрим на Techpowerup тест handheld performance. Там для всех актуальных игр тесты есть
ну это слишком жирно для 1 апреля
так первая часть полностью совместима
ну вот запусти иипоиграй на деке - за то "полностью совместима"
Вообще то игра как ни крути с ps4, что бы там не говорили про ленивый ремастер.
хорош для первоапрельской шутки
Про первую тоже так говорили
Вторая часть хороша только боевкой с сочной расчлененкой и анимацией, хорошо что есть режим роглайк где можно играть за нормального мужика и не лезть в вонючий sjw сюжетный режим
ещё и без винды) Всякие враперы и т.д.
Совместимость расширяет доступность игры для новых платформ.
Задница не тянет ничего
Да конечно будет она совместима !В 30 кадров с просадками и все на низах !
А ты хотел в 4к/120 на ультрах на портативке старой или что?
Да я вообще не че не хотел !я знаю что это ведро не че нормально не тянет !
И это ведро и свич тянут все на что были спроектированы. Нужно различать для чего берут портативки, а для чего ПК
Да надо различать! Только проблема в том что адекватный человек, потративку некогла не купит, а сядет и нормально на компе пойграет'на крайняк на мыльнице ps 5 proVal
Адекватный человек понимает что комп с собой везде не утащить. У меня есть и комп с 5090 и свич. И на свиче в портативе я играю не меньше, просто потому что в разъездах часто бываю.