The Last of Us Part 2 Remastered дебютировала с очень положительным рейтингом в Steam

В четверг состоялся релиз The Last of Us Part 2 Remastered для PC, ознаменовав дебют приключенческого экшена от Naughty Dog и Sony на новой платформе.

По данным портала SteamDB, максимальное количество одновременных игроков The Last of Us Part 2 Remastered на ПК в день запуска в Steam составило 23 350 человек. В этих цифрах нет ничего революционного, но, предположительно, они продолжат расти в течение первого игрового уик-энда..

Для сравнения, у The Last of Us Part 1 максимальное количество одновременных игроков в Steam составило 36 496 человек. Поэтому очень интересно посмотреть, сможет ли сиквел превзойти этот показатель. Одним из моментов, где TLOU2 стартовала гораздо лучше, является ее прием. Если порт первой части на ПК получил много критики после выхода, то вторая часть в настоящее время имеет очень положительный рейтинг в Steam, при этом 91% из 1000 с лишним оценок пользователей - положительные.

The Last of Us Part 2 доступна на PS5, PS4 и PC.