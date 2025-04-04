The Last of Us Part 2 Remastered дебютировала с очень положительным рейтингом в Steam

В четверг состоялся релиз The Last of Us Part 2 Remastered для PC, ознаменовав дебют приключенческого экшена от Naughty Dog и Sony на новой платформе.
По данным портала SteamDB, максимальное количество одновременных игроков The Last of Us Part 2 Remastered на ПК в день запуска в Steam составило 23 350 человек. В этих цифрах нет ничего революционного, но, предположительно, они продолжат расти в течение первого игрового уик-энда..
Для сравнения, у The Last of Us Part 1 максимальное количество одновременных игроков в Steam составило 36 496 человек. Поэтому очень интересно посмотреть, сможет ли сиквел превзойти этот показатель. Одним из моментов, где TLOU2 стартовала гораздо лучше, является ее прием. Если порт первой части на ПК получил много критики после выхода, то вторая часть в настоящее время имеет очень положительный рейтинг в Steam, при этом 91% из 1000 с лишним оценок пользователей - положительные.
The Last of Us Part 2 доступна на PS5, PS4 и PC.
ЛГБТ-экшен 🤮
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Нил Кукман дуреет с такой прикормки
Я чертовски ненавижу историю этой игры, но как игра она мне очень нравится. Я играл в нее один раз лет 5 назад, и она постоянно мне об этом напоминала.
Мне кажется там изначально сюжет был более жестокий и зрелищный, а потом прибежали всякие конторки якобы улучшающие восприятие пользователей и порубили всё...
Никаких конторок там не понабежало. Куколдман был таким с самого начала. Первую часть спас Брюс Стралей, у них с Куколдманом было дофига разногласий в плане того что стоит добавлять (на пример повесточку) из-за этого в самый разгар разработки TLoUP2 Стралей свалил из Naughty Dog.
Из-за этого на пример Стралей не числится соавтором TLoUP1, хотя должен быть потому что большая часть успеха оригинала на нём. Куколдман его тупо вычеркнул отовсюду.
не понимаю что так много бомбежа по поводу того что Элли лесбиянка, она же красивая девушка, ну поцеловалась она со своей подружкой, и что? что в этом такого то? или быть может игру хейтят потому что главный герой - девушка? Вуконг так не хейтили, потому что за обезьяну играть и смотреть на его мужской зад видимо многим приятно... Восстание Ронина и Призрак Тусимы так не хейтят, потому что там главные герои - мужики, и от Балдурс гейс 3 тоже все в восторге... а классную девчонку захейтили... видимо у этих хейтеров мужские задницы в моде...
Если честно, когда на Тьюбе этот игромувик проходил, тоже не было никаких отвращений. На лесби мне, гетеру, вообще пофиг, даже комфорта добавляет. Нахрен мне, мужчине, пялится на традиционные отношалки-сношалки, я не куколдиньё. Нафиг мне пялится на мужчин, я не гей. Вот геи смотрятся овратно для меня что в фильмах/мувиках, что в играх, что в книгах, а их тут нет. С неграми тоже перебора не видать. Здесь только фемповестка педалируется, заключающаяся в "сильных и независимых", но вполне себе терпимая. "Накаченная", подкаченная тёлыч отвращений также не вызвала, от слова совсем. Очень много сковчаний на игру разносят небельмеса малолетки и неигравшие. В принципе, когда проходил на Ютьюбе - понравилось. Сюжет - шокирующий. Атмосфера - присутствует. Насчёт геймплея - не скажу, мне на него пофиг.
У меня два варианта почему хейтят, лгбт-повестка и потому что Джоэла слили
Ну, геев муского пола там не заметил и для меня их отсутствие - везде один из самых главных плюсов. А вот Джоэла действительно слили в угоду песловутому шок-контенту.
Проблема далеко не в этом. Там без этого проблем дофига.
На пример из банального - раскаченная баба в режиме дефицита жратвы и отсутствия анаболиков.
Или Беременная Баба-Спецназовец.
Или Лечение грибного заболевания с помощью вакцины. (оно не так лечится, и да, в нашем мире тоже можно заразится хренью связанную с грибами - черная плесень на пример. В принципе простительно, первая часть тоже этим болела, но тут уже довели до абсурда)
Или "Спойлер" - Не буду мстить потому что месть это плохо, хотя весь сюжет вокруг этого построен.
Сама история как произведение - г*вно.
Я сам говорил не раз - игра в плане графики офигенна. Геймплей тоже очень даже хорош. Но сюжет перечёркивает вообще все плюсы, он не логичен, и даже если натягивать сову на глобус он нереальный.
Первая часть хороша тем что она тупо про человеческие отношения.
В чём проблема в тех условиях достать стероидные препараты.. Тут проблема не в подкаченной девчушке и не в резвой беременной, а в педалировании чрез эту призму пресловутой фемповестки, которая заключается в том, что бабы на всё "способны" автономно от мужчин и даже "лучше" без нас справляются. Разбирались бы ещё в вопросе некоторые критиканы.. Ну, а стероидные препараты в опустевшем мире достать не такая уж и проблема, было бы желание.
Это ещё не считая пиратов! 😁👍👍 // Алексей Евреинов
На зеленом уже есть?
Есть
Да
Вы бы поняли, что это девушка?
Ну я слышал, что там Эбби мужеподобная, но не думал что настолько. Есть же женщины бодибилдеры, но у них хотя бы черты лица женские,а тут , ну в общем очень необычно
Ну как бы это все объясняется по сюжету дальше, что с ней произошло и почему она стала качаться. А так она была обычной девушкой, до определенного момента, в общем надо играть дальше по сюжету и тогда все поймешь, не буду спойлерить
аа, спасибо
я тебя наверно удивлю, но и в реальности есть девушки похожие на парней и парни похожие на девушек... и по моему они удачно подобрали ей такой образ, её игроки возненавидели на столько, что даже актрисе её озвучившей угрожали убийством из ненависти к её персонажу... и в самой игре многих разочаровало то, что Эбби нельзя убить, если бы она была красивой девушкой ни чуть не похожей на мужика, да ещё меньше и слабее Элли, то она бы не вызывала ненависти...
ну да есть, но я думал про Эбби это просто жопы горят у антиповесточников, которые как правило всегда склонные преувеличивать
но лесбиянка Элли, а не Эбби...
Не успел начать играть как началась лесботема... я думал тут стрелялка в зомби , а не лесбопорно....-))))
Ну ты и токсик. Сцены в ККД2 заскриптованы по основному сюжету игры?
Для чего ты оправдываешься?
Да, нет? А где ты увидел хейтера? Ну написал человек, что ошибся в своих ожиданиях. Зато ты полез в его профиль, чтобы искать в его подноготной и рыться в "грязном белье", чтобы ткнуть ему им в лицо, образно говоря. Думаешь это нормальное и адекватное поведение? Для того, кому нравится все во всех играх, ты слишком токсичен к чужим мнениям.
Учитывая как написан его коммент с насмеханием, не сказал бы что он нормально написал. Но да ладно, коммент я уже удалил, был все же не прав
ритуал призыва флинга)
23к онлайна... Для "шедевра от Дрюкманна", прям успешный - успех...
очень хорошо для игры 5 летней давности
+ оптимизон вроде как хороший
надеюсь это смотивирует сони и дальше порты клепать
Смотивирует, если доход будет нормальный для них
ну я принципиально их игры покупаю, ибо хочу порты дальше
мои копейки надеюсь помогут хоть немного
Нет, у меня игра на 9 из 10
Хорошее кинцо, чуть портят ЛГБТ моменты и все
Ты просто необъективно смотришь и обсираешь мнение других людей, ведь тебе кажется что твое мнение единственное ультра правильное
Что вполне заслуженно, проходил ее еще раньше на PS 4, игра отличная.
будешь перепроходить на пк?
Да конечно, но сначала хочу еще первую пройти, так как не проходил на пк ее. А потом и эту вторую собираюсь
не знаю может ты помнишь или нет, мы обсуждали покупки плойки только ради экзов(а их не так много)
вопросы
1)ты в целом игры перепроходишь?
у меня просто игры на 1 раз как правило
2)покупаешь игры по два раза?
ну вот у тебя была плойка, продал её, купил пк
сейчас ластухи будешь пиратить или покупать?
просто у меня идея купить обычную пс 5 чисто для экзов, и проходить экзы там
вопрос об экономии вообще не стоит
но мне нравится и пополнять библиотеку стим, и как будто бы хочется покупать игру два раза, но звучит как какой то кринж конечно
Да помню что обсуждали насчет плойки.
1) Могу перепройти если прошло много времени, как с Last of us 1 и 2, так как их я проходил около 5 лет назад, и если игра мне понравилась. Но в основном игры не перепрохожу, исключения были это Масс Эффект недавно перепрошел трилогию, и вот две части Last of us еще хочу
2) На плойке понятно покупал, но второй раз на ПК покупать не собираюсь
Ну а насчет покупки пс 5 чисто для экзов уже говорил в другой теме
в целом игры по 2 раза не покупаешь на разных платформах?
ну и калище...