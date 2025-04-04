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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.4 2 503 оценки

The Last of Us Part 2 Remastered дебютировала с очень положительным рейтингом в Steam

Gruz_ Gruz_

В четверг состоялся релиз The Last of Us Part 2 Remastered для PC, ознаменовав дебют приключенческого экшена от Naughty Dog и Sony на новой платформе.

По данным портала SteamDB, максимальное количество одновременных игроков The Last of Us Part 2 Remastered на ПК в день запуска в Steam составило 23 350 человек. В этих цифрах нет ничего революционного, но, предположительно, они продолжат расти в течение первого игрового уик-энда..

Для сравнения, у The Last of Us Part 1 максимальное количество одновременных игроков в Steam составило 36 496 человек. Поэтому очень интересно посмотреть, сможет ли сиквел превзойти этот показатель. Одним из моментов, где TLOU2 стартовала гораздо лучше, является ее прием. Если порт первой части на ПК получил много критики после выхода, то вторая часть в настоящее время имеет очень положительный рейтинг в Steam, при этом 91% из 1000 с лишним оценок пользователей - положительные.

The Last of Us Part 2 доступна на PS5, PS4 и PC.

1
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
AntiFlash123

ЛГБТ-экшен 🤮

9
MNM 777

)

0
Madiark

Нил Кукман дуреет с такой прикормки

5
1950s

Я чертовски ненавижу историю этой игры, но как игра она мне очень нравится. Я играл в нее один раз лет 5 назад, и она постоянно мне об этом напоминала.

5
Валерий Юриков

Мне кажется там изначально сюжет был более жестокий и зрелищный, а потом прибежали всякие конторки якобы улучшающие восприятие пользователей и порубили всё...

1
Roy1010 Валерий Юриков

Никаких конторок там не понабежало. Куколдман был таким с самого начала. Первую часть спас Брюс Стралей, у них с Куколдманом было дофига разногласий в плане того что стоит добавлять (на пример повесточку) из-за этого в самый разгар разработки TLoUP2 Стралей свалил из Naughty Dog.
Из-за этого на пример Стралей не числится соавтором TLoUP1, хотя должен быть потому что большая часть успеха оригинала на нём. Куколдман его тупо вычеркнул отовсюду.

3
John X

не понимаю что так много бомбежа по поводу того что Элли лесбиянка, она же красивая девушка, ну поцеловалась она со своей подружкой, и что? что в этом такого то? или быть может игру хейтят потому что главный герой - девушка? Вуконг так не хейтили, потому что за обезьяну играть и смотреть на его мужской зад видимо многим приятно... Восстание Ронина и Призрак Тусимы так не хейтят, потому что там главные герои - мужики, и от Балдурс гейс 3 тоже все в восторге... а классную девчонку захейтили... видимо у этих хейтеров мужские задницы в моде...

4
Imnogamer

Если честно, когда на Тьюбе этот игромувик проходил, тоже не было никаких отвращений. На лесби мне, гетеру, вообще пофиг, даже комфорта добавляет. Нахрен мне, мужчине, пялится на традиционные отношалки-сношалки, я не куколдиньё. Нафиг мне пялится на мужчин, я не гей. Вот геи смотрятся овратно для меня что в фильмах/мувиках, что в играх, что в книгах, а их тут нет. С неграми тоже перебора не видать. Здесь только фемповестка педалируется, заключающаяся в "сильных и независимых", но вполне себе терпимая. "Накаченная", подкаченная тёлыч отвращений также не вызвала, от слова совсем. Очень много сковчаний на игру разносят небельмеса малолетки и неигравшие. В принципе, когда проходил на Ютьюбе - понравилось. Сюжет - шокирующий. Атмосфера - присутствует. Насчёт геймплея - не скажу, мне на него пофиг.

0
Денис Сидоров 5

У меня два варианта почему хейтят, лгбт-повестка и потому что Джоэла слили

1
Imnogamer Денис Сидоров 5

Ну, геев муского пола там не заметил и для меня их отсутствие - везде один из самых главных плюсов. А вот Джоэла действительно слили в угоду песловутому шок-контенту.

0
Roy1010

Проблема далеко не в этом. Там без этого проблем дофига.
На пример из банального - раскаченная баба в режиме дефицита жратвы и отсутствия анаболиков.
Или Беременная Баба-Спецназовец.
Или Лечение грибного заболевания с помощью вакцины. (оно не так лечится, и да, в нашем мире тоже можно заразится хренью связанную с грибами - черная плесень на пример. В принципе простительно, первая часть тоже этим болела, но тут уже довели до абсурда)
Или "Спойлер" - Не буду мстить потому что месть это плохо, хотя весь сюжет вокруг этого построен.
Сама история как произведение - г*вно.

Я сам говорил не раз - игра в плане графики офигенна. Геймплей тоже очень даже хорош. Но сюжет перечёркивает вообще все плюсы, он не логичен, и даже если натягивать сову на глобус он нереальный.


Первая часть хороша тем что она тупо про человеческие отношения.

0
Imnogamer Roy1010

В чём проблема в тех условиях достать стероидные препараты.. Тут проблема не в подкаченной девчушке и не в резвой беременной, а в педалировании чрез эту призму пресловутой фемповестки, которая заключается в том, что бабы на всё "способны" автономно от мужчин и даже "лучше" без нас справляются. Разбирались бы ещё в вопросе некоторые критиканы.. Ну, а стероидные препараты в опустевшем мире достать не такая уж и проблема, было бы желание.

-1
Пользователь ВКонтакте

Это ещё не считая пиратов! 😁👍👍 // Алексей Евреинов

2
Kolyambus

На зеленом уже есть?

1
Dakini

Есть

4
My life is a game

Да

2
My life is a game

Вы бы поняли, что это девушка?

Ну я слышал, что там Эбби мужеподобная, но не думал что настолько. Есть же женщины бодибилдеры, но у них хотя бы черты лица женские,а тут , ну в общем очень необычно

1
Константин335

Ну как бы это все объясняется по сюжету дальше, что с ней произошло и почему она стала качаться. А так она была обычной девушкой, до определенного момента, в общем надо играть дальше по сюжету и тогда все поймешь, не буду спойлерить

2
My life is a game Константин335

аа, спасибо

0
John X

я тебя наверно удивлю, но и в реальности есть девушки похожие на парней и парни похожие на девушек... и по моему они удачно подобрали ей такой образ, её игроки возненавидели на столько, что даже актрисе её озвучившей угрожали убийством из ненависти к её персонажу... и в самой игре многих разочаровало то, что Эбби нельзя убить, если бы она была красивой девушкой ни чуть не похожей на мужика, да ещё меньше и слабее Элли, то она бы не вызывала ненависти...

2
My life is a game John X

ну да есть, но я думал про Эбби это просто жопы горят у антиповесточников, которые как правило всегда склонные преувеличивать

0
John X My life is a game

но лесбиянка Элли, а не Эбби...

0
Go_Ra

Не успел начать играть как началась лесботема... я думал тут стрелялка в зомби , а не лесбопорно....-))))

1
Комментарий удален
Givemethedust Константин335

Ну ты и токсик. Сцены в ККД2 заскриптованы по основному сюжету игры?

1
Комментарий удален
Givemethedust Константин335

Для чего ты оправдываешься?

Да, нет, я ничего против ККД 2 не имею, она отличная.

Да, нет? А где ты увидел хейтера? Ну написал человек, что ошибся в своих ожиданиях. Зато ты полез в его профиль, чтобы искать в его подноготной и рыться в "грязном белье", чтобы ткнуть ему им в лицо, образно говоря. Думаешь это нормальное и адекватное поведение? Для того, кому нравится все во всех играх, ты слишком токсичен к чужим мнениям.

0
Константин335 Givemethedust

Учитывая как написан его коммент с насмеханием, не сказал бы что он нормально написал. Но да ладно, коммент я уже удалил, был все же не прав

0
ThoughtfulGerardo

ритуал призыва флинга)

1
barfly89

23к онлайна... Для "шедевра от Дрюкманна", прям успешный - успех...

1
My life is a game

очень хорошо для игры 5 летней давности
+ оптимизон вроде как хороший

надеюсь это смотивирует сони и дальше порты клепать

0
Kilojoyui

Смотивирует, если доход будет нормальный для них

2
My life is a game Kilojoyui

ну я принципиально их игры покупаю, ибо хочу порты дальше
мои копейки надеюсь помогут хоть немного

-2
Комментарий удален
Комментарий удален
My life is a game Jvtimur

Нет, у меня игра на 9 из 10
Хорошее кинцо, чуть портят ЛГБТ моменты и все

Ты просто необъективно смотришь и обсираешь мнение других людей, ведь тебе кажется что твое мнение единственное ультра правильное

0
Константин335

Что вполне заслуженно, проходил ее еще раньше на PS 4, игра отличная.

0
My life is a game

будешь перепроходить на пк?

0
Константин335 My life is a game

Да конечно, но сначала хочу еще первую пройти, так как не проходил на пк ее. А потом и эту вторую собираюсь

0
My life is a game Константин335

не знаю может ты помнишь или нет, мы обсуждали покупки плойки только ради экзов(а их не так много)

вопросы

1)ты в целом игры перепроходишь?

у меня просто игры на 1 раз как правило

2)покупаешь игры по два раза?
ну вот у тебя была плойка, продал её, купил пк
сейчас ластухи будешь пиратить или покупать?

просто у меня идея купить обычную пс 5 чисто для экзов, и проходить экзы там
вопрос об экономии вообще не стоит

но мне нравится и пополнять библиотеку стим, и как будто бы хочется покупать игру два раза, но звучит как какой то кринж конечно

0
Константин335 My life is a game

Да помню что обсуждали насчет плойки.

1) Могу перепройти если прошло много времени, как с Last of us 1 и 2, так как их я проходил около 5 лет назад, и если игра мне понравилась. Но в основном игры не перепрохожу, исключения были это Масс Эффект недавно перепрошел трилогию, и вот две части Last of us еще хочу

2) На плойке понятно покупал, но второй раз на ПК покупать не собираюсь

Ну а насчет покупки пс 5 чисто для экзов уже говорил в другой теме

0
My life is a game Константин335

в целом игры по 2 раза не покупаешь на разных платформах?

0
Dellinger

ну и калище...

-9