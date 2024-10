The Last of Us Part 2 Remastered получила обновление, добавляющее улучшения для PS5 Pro

Официально PlayStation 5 Pro появится только в следующем месяце, но, похоже, студии уже готовят свои игры для новой консоли Sony, и The Last of Us Part 2 Remastered стала одной из первых, получивших обновление.

Naugthy Dog официально выпустила новый патч для The Last of Us Part 2 Remastered. Помимо нескольких исправлений, обновление добавляет в меню новый режим рендеринга, который можно активировать только на PS5 Pro.

Добавлен новый режим рендеринга, который использует преимущества PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR):

Новый режим «Pro» рендерит в 1440p, а PSSR повышает вывод до 4K, сохраняя при этом целевой показатель в 60 кадров в секунду

Режимы рендеринга Performance и Fidelity по-прежнему доступны и обеспечивают более плавный опыт и высокую частоту кадров по сравнению с оригинальной PS5

Обновление также доступно для базовой PS5, исправляя некоторые ошибки и проблемы локализации, а также добавляя больше возможностей доступа в меню настроек игры.

PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября.