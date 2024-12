The Last of Us: Part 2 Remastered выйдет на ПК в начале апреля

На The Game Awards 2024 студия Naughty Dog вместо новой игры представила трейлер ПК-версии The Last of Us: Part II Remastered.

Одним из ключевых нововведений обновленного издания стал режим "Без возврата" — выживание в стиле роглайк, где игрокам предстоит сталкиваться с случайными волнами противников и сражаться с боссами. Также добавлены новые эпизоды, которые не были в оригинале, и режим "Свободная игра на гитаре", где игроки смогут выразить себя в музыкальных импровизациях.

Кроме того, улучшены специальные возможности для игроков с ограничениями, включая аудио-описание и вибрации на основе звуковых волн.

Обновленная версия выйдет на PC 3 апреля 2025 года.