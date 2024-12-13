The Last of Us: Part 2 Remastered выйдет на ПК в начале апреля

На The Game Awards 2024 студия Naughty Dog вместо новой игры представила трейлер ПК-версии The Last of Us: Part II Remastered.
Одним из ключевых нововведений обновленного издания стал режим "Без возврата" — выживание в стиле роглайк, где игрокам предстоит сталкиваться с случайными волнами противников и сражаться с боссами. Также добавлены новые эпизоды, которые не были в оригинале, и режим "Свободная игра на гитаре", где игроки смогут выразить себя в музыкальных импровизациях.
Кроме того, улучшены специальные возможности для игроков с ограничениями, включая аудио-описание и вибрации на основе звуковых волн.
Обновленная версия выйдет на PC 3 апреля 2025 года.
БИНГО )
только норм челы давно насладились шедевром, а пекари доедать будут спустя 10 лет пхах
Ну хз насчёт шедевра. Gays Gone разве что из этого списка выделяется на фоне кала от Сони. Остальное - аркадное "пресс Х ту вин", не поиграв в которое, ты ничего не потеряешь.
У тебя пися маленькая или чё? Откуда такая ненависть к людям играющим на ПК? И с чего ты решил, что ты "норм чел"? Может ты чмо обоссаное с большими комплексами, которое ставит себя выше других.
Как говорится спасибо за бета тест лузеры) а мы на пк поиграем с нормальной графикой и с комфортом)) xD..
глупышка не знает что такое бета тест
Я так понимаю нужен ПСН? Если да, то в зеленом стиме возьму)
Ни в какой игре не никогда не требовался
Какой ремастеринг а? Она только вышла недавно
Ремастер в начале года выходил на ПС5
Осталось трое, дс, бб, гт
Космонавты уже стартанули ?
Ничего себе, вот эта да. Я как раз начал проходить первую часть на пк, а тут такое.
Судя по аватарке, смена ориентации уже произошла?
Или ты уже был голубком, и поэтому пошёл играть в тлоу?
Судя по странице в стиме портом занимается никсес
збс
Помянем
Они неплохо оптимизируют
А в первой части кто портировал? Iron galaxy?
Ещё один эксклюзив лишился эксклюзивности... Эх, жаль не инклюзивности(((
Модами всё поправят
Модами можно заменить Эббинатора на её актрису в сериале (ту, которая горячая, как Мачеха Черноснежки).
Но гольф из игры не выкинешь, как и плевок в сердца фанатов, которым этот момент сопровождался.
Первая часть не впечатлила. Коридорное, одноклеточное повествование на один раз с примитивным сюжетом. Посмотрим и на этот "шедевр". Само собой только пиратка.
Ты только что описал все сосоня "шедевры" =)
Лучше бы "Демон Соулс" портировали в место этой СЖВ параши.
теперь и нас есть ластуха, приятно доедать за консоле-богами
Не очень. Я ещё на пауке и гов 2016 в их играх разочаровался.
Ну хоть никсес дали в помощь над портом
Как много ждут на ПК, так на момент релиза хейтили, чего это, сразу переобувается?
В список тех кто хейтили занесли? Есть возможность поименно переобувшихся отметить? Не все хейтеры переобулись, а те кто не переобулся, ну так они придут посраться, просто видимо пока в школе.
Я так и не понял. Ты топишь за соевых сонибоев, или против них?
Я против, так что можем и посраться.
Повесточный шлак.
каждый 2 человек, которые сидит на этом сайте, в обе щеки будет поедать этот кал.
Сомневаюсь. Если они думают, что вторая часть не хуже первой, они сильно ошибаются.
Лучший симулятор гольфа наконец-то на ПК
Надеюсь они не забыли про демон соулс ремейк, прошла ее в том году на плойке и это прям визуально-геймплей кайф, очень хочется перепройти пару раз еще на пк)
Тогда не буду ее на плойке брать,
отличная новость, не могу на плойке пройти, прицелится не возможно)))
Только недавно взял первую и вот вторая, отличненько.
Главное чтобы не было фиаско с оптимизацией как было с первой частью, может студию кто за порт на пк отвечает поменяли/поменяют
Ну, после Аниты Саркисян, которая отстрапонила Пробитого Дракмана, я вообще не вижу смысла в порте этой игры.
Но будет любопытно увидеть онлайн. Сравним с богом войны, у которого 27К.
Ласт Офф Асс : Лгбт Эдишн
ЗБС
Что в этот раз?
Любовь с животными
Зачем? Зоофилы меньшинством пока не признаны, их никто не защищает.
А вот зоозащитиков могут добавить. И PDF-файлов могут, потому что они как раз гендер
я один не понимаю зачем именно ремастер делать на вторую часть? Я понимаю на первую, она старая, но эта только 2020 года
Это просто версия для пс5. Это не ремейк как первая.
ура жду голые моды!
убогий первый вышел таким убитым что второй и бесплатно ненужен.
Это мы покупаем! Спасибо сони! Жду 2 часть паука и одни из нас!
павук выйдет в январе)
Да да, уже в желаемом)
Через месяц ? Вот жесть, время летит...
Серьёзно?
Либо ты любитель соевого латте с добавлением фекалий.
Либо ты очень жирный тролль, и это тупой наброс.