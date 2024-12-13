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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 238 оценок

The Last of Us: Part 2 Remastered выйдет на ПК в начале апреля

butcher69
Новости

На The Game Awards 2024 студия Naughty Dog вместо новой игры представила трейлер ПК-версии The Last of Us: Part II Remastered.

Одним из ключевых нововведений обновленного издания стал режим "Без возврата" — выживание в стиле роглайк, где игрокам предстоит сталкиваться с случайными волнами противников и сражаться с боссами. Также добавлены новые эпизоды, которые не были в оригинале, и режим "Свободная игра на гитаре", где игроки смогут выразить себя в музыкальных импровизациях.

Кроме того, улучшены специальные возможности для игроков с ограничениями, включая аудио-описание и вибрации на основе звуковых волн.

Обновленная версия выйдет на PC 3 апреля 2025 года.

30
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
MXRGUEL

БИНГО )

26
Newworld_DESTROYER

только норм челы давно насладились шедевром, а пекари доедать будут спустя 10 лет пхах

-47
CAN I HABE PIZZA PLS Newworld_DESTROYER

Ну хз насчёт шедевра. Gays Gone разве что из этого списка выделяется на фоне кала от Сони. Остальное - аркадное "пресс Х ту вин", не поиграв в которое, ты ничего не потеряешь.

0
sklad tanservice Newworld_DESTROYER

У тебя пися маленькая или чё? Откуда такая ненависть к людям играющим на ПК? И с чего ты решил, что ты "норм чел"? Может ты чмо обоссаное с большими комплексами, которое ставит себя выше других.

29
Андрей Златов Newworld_DESTROYER

Как говорится спасибо за бета тест лузеры) а мы на пк поиграем с нормальной графикой и с комфортом)) xD..

7
Light_Bringer Newworld_DESTROYER

глупышка не знает что такое бета тест

1
William Dwight

Я так понимаю нужен ПСН? Если да, то в зеленом стиме возьму)

8
OneTweak

Ни в какой игре не никогда не требовался

-1
211186

Какой ремастеринг а? Она только вышла недавно

5
monk70

Ремастер в начале года выходил на ПС5

0
Kamishini1993

Осталось трое, дс, бб, гт

4
DezkQ

Космонавты уже стартанули ?

3
Андрей Златов

Ничего себе, вот эта да. Я как раз начал проходить первую часть на пк, а тут такое.

3
UnsophisticatedEleazar

Судя по аватарке, смена ориентации уже произошла?
Или ты уже был голубком, и поэтому пошёл играть в тлоу?

-2
Никита Дроздоvv

Судя по странице в стиме портом занимается никсес

2
William Dwight

збс

0
DezkQ

Помянем

-2
Никита Дроздоvv DezkQ

Они неплохо оптимизируют

1
DezkQ Никита Дроздоvv
-3
Zick211

А в первой части кто портировал? Iron galaxy?

0
Jarvis666

Ещё один эксклюзив лишился эксклюзивности... Эх, жаль не инклюзивности(((

1
Mersedy

Модами всё поправят

0
UnsophisticatedEleazar Mersedy

Модами можно заменить Эббинатора на её актрису в сериале (ту, которая горячая, как Мачеха Черноснежки).
Но гольф из игры не выкинешь, как и плевок в сердца фанатов, которым этот момент сопровождался.

0
Ден

Первая часть не впечатлила. Коридорное, одноклеточное повествование на один раз с примитивным сюжетом. Посмотрим и на этот "шедевр". Само собой только пиратка.

1
DezkQ

Ты только что описал все сосоня "шедевры" =)

1
Papa Joe

Лучше бы "Демон Соулс" портировали в место этой СЖВ параши.

1
MelodiousKingston

теперь и нас есть ластуха, приятно доедать за консоле-богами

0
UnsophisticatedEleazar

Не очень. Я ещё на пауке и гов 2016 в их играх разочаровался.

0
Krio_ru

Ну хоть никсес дали в помощь над портом

0
Kenn1y

Как много ждут на ПК, так на момент релиза хейтили, чего это, сразу переобувается?

0
Kommunist7304

В список тех кто хейтили занесли? Есть возможность поименно переобувшихся отметить? Не все хейтеры переобулись, а те кто не переобулся, ну так они придут посраться, просто видимо пока в школе.

0
UnsophisticatedEleazar Kommunist7304

Я так и не понял. Ты топишь за соевых сонибоев, или против них?
Я против, так что можем и посраться.

0
Ahnx

Повесточный шлак.

0
0FILIN0

каждый 2 человек, которые сидит на этом сайте, в обе щеки будет поедать этот кал.

0
Ahnx 0FILIN0

Сомневаюсь. Если они думают, что вторая часть не хуже первой, они сильно ошибаются.

0
Саня Цукино Усаги

Лучший симулятор гольфа наконец-то на ПК

0
Lady_Leda

Надеюсь они не забыли про демон соулс ремейк, прошла ее в том году на плойке и это прям визуально-геймплей кайф, очень хочется перепройти пару раз еще на пк)

0
Станислав85

Тогда не буду ее на плойке брать,

0
MournfulHerod

отличная новость, не могу на плойке пройти, прицелится не возможно)))

0
Evgen 010

Только недавно взял первую и вот вторая, отличненько.

0
BleederHunt

Главное чтобы не было фиаско с оптимизацией как было с первой частью, может студию кто за порт на пк отвечает поменяли/поменяют

0
UnsophisticatedEleazar

Ну, после Аниты Саркисян, которая отстрапонила Пробитого Дракмана, я вообще не вижу смысла в порте этой игры.
Но будет любопытно увидеть онлайн. Сравним с богом войны, у которого 27К.

0
demon33251

Ласт Офф Асс : Лгбт Эдишн

0
Челодой моловек 94

ЗБС

-1
dreamevil2067
Также добавлены новые эпизоды,

Что в этот раз?

Любовь с животными

-1
UnsophisticatedEleazar

Зачем? Зоофилы меньшинством пока не признаны, их никто не защищает.
А вот зоозащитиков могут добавить. И PDF-файлов могут, потому что они как раз гендер

0
RaspyPierce

я один не понимаю зачем именно ремастер делать на вторую часть? Я понимаю на первую, она старая, но эта только 2020 года

-2
-Zion-

Это просто версия для пс5. Это не ремейк как первая.

0
Аналиус

ура жду голые моды!

-2
Destroited

убогий первый вышел таким убитым что второй и бесплатно ненужен.

-2
Ваtоn
-3
My life is a game

Это мы покупаем! Спасибо сони! Жду 2 часть паука и одни из нас!

-5
Lelik_mc_kawai

павук выйдет в январе)

0
My life is a game Lelik_mc_kawai

Да да, уже в желаемом)

-1
Zick211 Lelik_mc_kawai

Через месяц ? Вот жесть, время летит...

0
UnsophisticatedEleazar My life is a game

Серьёзно?
Либо ты любитель соевого латте с добавлением фекалий.
Либо ты очень жирный тролль, и это тупой наброс.

0