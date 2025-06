The Last of Us: Part 2 вернулась в десятку британского чарта продаж, Elden Ring Nightreign - на 3-й строчке

Независимо от того, как вы относитесь ко второму сезону сериала The Last of Us, кросс-медийный подход Sony, по-видимому, приносит свои плоды: игра снова становится популярной.

The Last of Us Part II Remastered возвращается в британский физический топ-10, заняв в нем 6-е место - самое высокое за долгое время. Наверняка этому поспособствовали и скидки в рамках распродажи Days of Play. В остальном чарт пополнился парой новых релизов: Elden Ring Nightreign дебютировала на 3-м месте, а EA Sports F1 25 заняла 5-ю строчку.

На первом месте - Hogwarts Legacy, а на втором - EA Sports FC 25. Clair Obscur: Expedition 33 сохранила свое место в десятке лучших на 10-м месте, и да, GTA 5 тоже продолжает оставаться в чарте, правда, опустившись на 9-е место..