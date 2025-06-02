The Last of Us: Part 2 вернулась в десятку британского чарта продаж, Elden Ring Nightreign - на 3-й строчке

Независимо от того, как вы относитесь ко второму сезону сериала The Last of Us, кросс-медийный подход Sony, по-видимому, приносит свои плоды: игра снова становится популярной.
The Last of Us Part II Remastered возвращается в британский физический топ-10, заняв в нем 6-е место - самое высокое за долгое время. Наверняка этому поспособствовали и скидки в рамках распродажи Days of Play. В остальном чарт пополнился парой новых релизов: Elden Ring Nightreign дебютировала на 3-м месте, а EA Sports F1 25 заняла 5-ю строчку.
На первом месте - Hogwarts Legacy, а на втором - EA Sports FC 25. Clair Obscur: Expedition 33 сохранила свое место в десятке лучших на 10-м месте, и да, GTA 5 тоже продолжает оставаться в чарте, правда, опустившись на 9-е место..
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 25
- Elden Ring Nightreign
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- EA Sports F1 25
- The Last of Us Part II Remastered
- Minecraft (Switch)
- Mario Kart 8 Deluxe
- Grand Theft Auto V
- Clair Obscur: Expedition 33
сразу видно что у англичан нет вкуса
сразу видно, что ты озлобленное, опущенное зомби из россии (не путать с русскими людьми и настоящими патриотами своего отечества)!
Бриты эталон безвкусия , как был так и есть. Для них понятие "вкус" - такой же элемент фэнтези, как эльфы и драконы.
для вас эталон вкуса - это подделка сыра "тельзитер", который вам впаривают в "пятёрочке" по завышенной в 10 раз цене)))) (и не только сыр)
почему они сделали подружку глав героини такой уродиной? ) Впрочем, ее вроде все равно грохнули.
неа
Это уже не те британцы, которые Битлз. Деградация во всём.
Как говорится брали пример с россии
А ты брал пример с них, классика
деградант - это ты! Сколько тебе лет, если ты считаешь, что американцы не летали на Луну, а процессора 4790 хватает для всех современных игр в сраных 60 фпс ?
Игра отличная вот и продается
// Илья Артемьев