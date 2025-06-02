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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.5 4 533 оценки

The Last of Us: Part 2 вернулась в десятку британского чарта продаж, Elden Ring Nightreign - на 3-й строчке

Gruz_ Gruz_

Независимо от того, как вы относитесь ко второму сезону сериала The Last of Us, кросс-медийный подход Sony, по-видимому, приносит свои плоды: игра снова становится популярной.

The Last of Us Part II Remastered возвращается в британский физический топ-10, заняв в нем 6-е место - самое высокое за долгое время. Наверняка этому поспособствовали и скидки в рамках распродажи Days of Play. В остальном чарт пополнился парой новых релизов: Elden Ring Nightreign дебютировала на 3-м месте, а EA Sports F1 25 заняла 5-ю строчку.

На первом месте - Hogwarts Legacy, а на втором - EA Sports FC 25. Clair Obscur: Expedition 33 сохранила свое место в десятке лучших на 10-м месте, и да, GTA 5 тоже продолжает оставаться в чарте, правда, опустившись на 9-е место..

  1. Hogwarts Legacy
  2. EA Sports FC 25
  3. Elden Ring Nightreign
  4. Mortal Kombat 11 Ultimate
  5. EA Sports F1 25
  6. The Last of Us Part II Remastered
  7. Minecraft (Switch)
  8. Mario Kart 8 Deluxe
  9. Grand Theft Auto V
  10. Clair Obscur: Expedition 33
16
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Дворф

сразу видно что у англичан нет вкуса

11
canismajorisvy

сразу видно, что ты озлобленное, опущенное зомби из россии (не путать с русскими людьми и настоящими патриотами своего отечества)!

1
JackBV
британского чарта продаж

Бриты эталон безвкусия , как был так и есть. Для них понятие "вкус" - такой же элемент фэнтези, как эльфы и драконы.

8
canismajorisvy

для вас эталон вкуса - это подделка сыра "тельзитер", который вам впаривают в "пятёрочке" по завышенной в 10 раз цене)))) (и не только сыр)

Саша Борцов

почему они сделали подружку глав героини такой уродиной? ) Впрочем, ее вроде все равно грохнули.

4
WerGC

неа

Ahnx

Это уже не те британцы, которые Битлз. Деградация во всём.

2
Mr16Human

Как говорится брали пример с россии

3
Максим Кузнецов 700 Mr16Human

А ты брал пример с них, классика

canismajorisvy

деградант - это ты! Сколько тебе лет, если ты считаешь, что американцы не летали на Луну, а процессора 4790 хватает для всех современных игр в сраных 60 фпс ?

Константин335

Игра отличная вот и продается

2
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// Илья Артемьев