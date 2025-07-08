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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.6 4 763 оценки

The Last of Us Part II Remastered получила бесплатный режим с хронологией сюжета и костюмами из Uncharted

butcher69 butcher69

Студия Naughty Dog выпустила бесплатное обновление для The Last of Us Part II Remastered, которое добавляет в игру долгожданный режим — возможность пройти сюжет в хронологическом порядке. Обновление уже доступно на PS5, а также на ПК через Steam и Epic Games Store.

Для поклонников это шанс взглянуть на драматическую историю Элли и Эбби под новым углом. Изначально вторая часть The Last of Us была построена на нелинейном повествовании, где эмоции героев раскрывались через флэшбеки и чередование временных линий. Теперь же игроки смогут прожить события последовательно — начиная с флэшбеков Элли, через ее обучение игре на гитаре, и до кульминационного путешествия в Сиэтл.

По словам команды, реализовать этот режим было непросто. Плотная структура оригинального сюжета требовала кропотливой переработки — разработчики из Naughty Dog и их партнёры из Nixxes постарались, чтобы новая хронология ощущалась цельной и логичной. Тем не менее, авторы рекомендуют новичкам сначала пройти игру в оригинальном виде.

Дополнительно в обновлении появились новые трофеи за прохождение сюжета в хронологическом режиме и два бонусных скина для режима выживания No Return: Джоэл в образе Натана Дрейка и Томми в образе Сэма Дрейка из серии Uncharted. Такой кроссовер стал своеобразным поздравлением к 40-летию студии Naughty Dog.

Патч также включает общие улучшения производительности и исправления ошибок. Это обновление стало настоящим подарком для всех, кто хочет взглянуть на знакомую историю с новой перспективы — и снова вернуться в постапокалиптический мир The Last of Us.

34
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
EvgeniiV
25
FamousVellin

Фу,.. мерзкое кинцо от куколда.

25
Юркец

Розовая лошадка со страпоном на голове умеет еще и писать?

7
Yoshemitsu

Как бы увесистая харча в рыло игрокам. Мол вы тупые, не поняли гения. Вот для тупых, мы и сделали упрощенный линейный сюжет.

Лучше бы новых локаций на свой рыгалик накатили. Да и скинов для Эббинатора.

14
JIoMTuK

Чушь несёшь, что там может быть непонятного в изначальном сюжете? Там просто долго держали интригу, не более

6
Bambaleila JIoMTuK

ну тебе точно стоит пройти еще раз, если конечно проходил

1
K0t Felix

Фи

5
Никита Дроздоvv

Хм, интересно.

2
gameplaynostalgia

Обычная версия сосёт.. оке