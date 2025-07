The Last of Us Part II Remastered получила бесплатный режим с хронологией сюжета и костюмами из Uncharted

Студия Naughty Dog выпустила бесплатное обновление для The Last of Us Part II Remastered, которое добавляет в игру долгожданный режим — возможность пройти сюжет в хронологическом порядке. Обновление уже доступно на PS5, а также на ПК через Steam и Epic Games Store.

Для поклонников это шанс взглянуть на драматическую историю Элли и Эбби под новым углом. Изначально вторая часть The Last of Us была построена на нелинейном повествовании, где эмоции героев раскрывались через флэшбеки и чередование временных линий. Теперь же игроки смогут прожить события последовательно — начиная с флэшбеков Элли, через ее обучение игре на гитаре, и до кульминационного путешествия в Сиэтл.

По словам команды, реализовать этот режим было непросто. Плотная структура оригинального сюжета требовала кропотливой переработки — разработчики из Naughty Dog и их партнёры из Nixxes постарались, чтобы новая хронология ощущалась цельной и логичной. Тем не менее, авторы рекомендуют новичкам сначала пройти игру в оригинальном виде.

Дополнительно в обновлении появились новые трофеи за прохождение сюжета в хронологическом режиме и два бонусных скина для режима выживания No Return: Джоэл в образе Натана Дрейка и Томми в образе Сэма Дрейка из серии Uncharted. Такой кроссовер стал своеобразным поздравлением к 40-летию студии Naughty Dog.

Патч также включает общие улучшения производительности и исправления ошибок. Это обновление стало настоящим подарком для всех, кто хочет взглянуть на знакомую историю с новой перспективы — и снова вернуться в постапокалиптический мир The Last of Us.