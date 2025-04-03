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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.4 2 467 оценок

The Last of Us Part II Remastered вышла на ПК

butcher69 butcher69

Ещё один ключевой эксклюзив PlayStation добрался до ПК — The Last of Us Part II Remastered теперь доступна в Steam и Epic Games Store.

ПК-версия получила множество улучшений:

  • Быстрые загрузки, настройки VSync и ограничения FPS
  • Поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и FSR 4
  • Гибкие настройки графики — от текстур и теней до объёмных эффектов и отражений
Судя по первым отзывам, ПК-порт TLOU2 получился довольно качественным

По отзывам игроков и обзорщиков, порт оказался качественным. На системе с i7-14700K, RTX 5070 Ti и DLSS 3.7 в 4К-режиме игра стабильно выдаёт 130–140 FPS.

Напомним, события The Last of Us Part II разворачиваются через 5 лет после первой части. Элли и Джоэл живут в Джексоне, но трагедия вынуждает героиню отправиться в опасное путешествие ради справедливости.

46
165
Комментарии: 165
Ваш комментарий
Jayne Cobb
52
WholesomeShadwell

expsoft.pro/load/igry/the_last_of_us_part_2/44-1-0-473

3
Искусственный интеллeкт

свистать всех на борт!

27
Ted Bear

не вижу

-4
SmilingPherick

Теперь ждём на торрентах))

14
Кирилл Овоаоаа

рутрекер)

4
RaptoR BTR

на Rutor появилась папка с игрой

0
MrRed4et

Уже.

-2
Кирилл Овоаоаа

жду на рутрекер

4
MаnGo

Ты лучший пацан на свете!

-19
Даня Неньчук

что такое рутрекер можете кратко сказать не понимаю прост

-12
Кирилл Овоаоаа MаnGo

Уверен? Это же не я покупаю игру за 50 баксов, которой 5 лет)

3
mad7ess Кирилл Овоаоаа

В магазин так же ходишь? Точнее за магазин к мусорке, где бесплатно

-14
Danil Smirnov Даня Неньчук

бесплатный магазин для народа

0
Голубая Лагуна

Главное, чтобы она работа лучше 1 части, в ее текущем состоянии, и тогда порт будет удачный.

3
John X

с 1 частью были проблемы только на старте... после патчей 1 часть уже нормальная... хотя у меня и 1 часть на старте работала не плохо...

-3
Lex-one John X

Ага ага, а у меня она жрала 20 гб видяхи и 24 гб оперативы и вылетала каждые 30 минут.

0
Даня Неньчук

ждем на зеленом стиме

3
MNM 777
3
AffablePaine

Папка игры от Рамзеса
expsoft.pro/load/igry/the_last_of_us_part_2/44-1-0-473

3
BENDJI

RUNE уже взломали.

2
SmilingPherick

так быстро я в афиге)

2
ГАЗ-М20

На рутрекере уже выложили portable версию, можно не качать лишние языковые пакеты, которые в папке build находятся.

2
RESPEKTROMETR

Все поиграют

1
RaptoR BTR

Не у каждого здесь 9800X3D в компе, который даёт неплохой такой буст в играх. Особенно в таком разрешении.

0
Pahant0Ss RaptoR BTR

В каком таком? В 4к, как на скрине, 9800х3д ничего не даст по сравнению с любым другим современным хорошим процем.

1
Пользователь ВКонтакте

сколько же хейтеров у игры было, теперь вы узнаете что хейт для слабых, в эту игру будут играть сегодня все! это игра 10 из 10 ( говорю как тот кто прошел ее на пс 5 ) // Дмитрий Дементьев

1
Сережаа

За все отчитываешься? Для меня например игра закончилась на первой части, в эту играть не собираюсь.

0
simiola Сережаа

только под каждой новостью за 100 комментариев собирается махом, я такого не припомню чтоб старая игра пользовалась такой бешенной популярностью. да и ты зашел в новость про эту игру, мне если игра не интересна то мне жаль тратить время даже на ее новости

3
Пользователь ВКонтакте

Как хочешь, я спать пошел)) в 5 утра на работу, игра не убежит)) // Константин Игоревич

0
Danil Smirnov Сережаа

Ну так писдуй от сюда тогда

0
saiditsme Сережаа

Я и в первую не играл... И не собираюсь

1
Alextyumen

отличная новость!

1
Макар Котов

уро

0
Никита Дроздоvv

Ну че! ждём в зелёном стиме получается!

0
Seth2236

тестировал кто на производительность по ЦП?

0
LudvigG

Глянь DF. Р5 3600 и аналоги способны обеспечить стабильные 60 фпс

0
Александр Дантес
The Last of Us Part II Remastered вышла на ПК
0
SkyraX

в длсс режим суперпроизводительность есть, или только производительность, как в 1й части?

0
Блоха В Сарафане

Какая разница? Ты любую можешь выставить от 0% до 100% в панели управления.

0
SkyraX Блоха В Сарафане

поподробнее пожалуйста

0
FluffyTempest

пацаны, как пофиксить вылет из игры? Amd 7 5800, rx 6750 xt

запускаю лицензионную игру из стим и просто не запускает её или у меня одного так?

0
VIGITAL1

Покупая карту от амудя,нужно быть готовым к подобным компромисам.

0
ze1n_82

переустанови винду

0
Саня 21

Да блин, пожалел я денег в свое время: вместо 4070 Ti взял 3060 12 ГБ. А теперь, похоже, ближайшие 10 лет мне новая карта не светит. И при том, что я инженер на производстве с зарплатой 65 тысяч. Курьеры с 9 классами образования зарабатывают больше меня.

0
KILLA06

3060 это муор который даже в фу хд 60 фпс мало что тянет

-16
kolinmah

У курьеров нету карьеры)

3
Zveruga89 KILLA06

боюсь мусор тут только ты!

1
создатель русского репа

только вот курьеры е-пашут 25\8 с утра до утра без выходных, чтобы получать такую зарплату, доставлять заказы и в зной и в стужу, контактировать с мерзкими людьми, а ты в комфорте со стабильной работой балдеешь

0
KILLA06 Zveruga89

бомжиха порвалась

0
Grandbarca

У меня не показывает игру в стиме, аккаунт казахстанский

0
SpLiT KoT

молодец, смени регион

0
ИЗВРАЩЕНКА

Уже час прошёл, уже устарела, клепайте новый ремастеринг!

0
ka4o4ek

Лох не мамонт

0
CobraCoke1993

На 4090 в режиме dlss качество в среднем 135-140 fps, но чересчур мыло, в dlaa где-то 120 fps зато картинка более чёткая. В нативе около 100 fps.

0
Никита Дроздоvv

Ну играй в Dlaa неужели тебе 120 ФПС не хватит?

0
YeahAmaDuck Никита Дроздоvv

В сингл играх надо минимум 240. Иначе неиграбельно. Разрывы видно

0
ze1n_82

во началась игра в пк игру)) сколько фпс, мыло на жопу

0
Никита Дроздоvv YeahAmaDuck

240? Не одна видеокарта столько не выдаст ну если только на низких

0
nein631

R7 5700x3d, rtx4070 super, 2к разрешение, при включение dlaa сильная зернистость, на taa все нормально, как бороться с этим ?

0
VIGITAL1

на DF сказали лучше на трансформ нейронках играть.

0
EvgeniiV

Второй раз на грабли не наступили

-1
janerossi

Поднимаю флаг!

-1
WhimsicalEuan

киньте ссыль когда появится на торренте

-1
ХYЛИGun

На торронте появился. Качаем!

Пока народа мало быстро качает... пишет 40м всего осталось.

-1
SmilingPherick

Когда на торренте nnm.club?

-1
kolinmah

Берем только портабль версию

1
Liwan

Уже качаю, даже скорость скачки не самая всратая

-1
Миханик Шестеренкин

Те, кто 5 лет назад минусил и обваливал рейтинг этой игры, сейчас же спокойно хавают ее вместе со своими испражнениями, которыми кидались когда-то. Но отбитые и упоротые конечно же консольщики!

-1
Никита Дроздоvv

Лицемеры получается

0
0ncnjqybr

И у тебя, конечно же, есть пруфы, что это одни и те же люди?

0
UnhappyYegor

Я сейчас консольное, аркадно-коридорное кинцо, не считаю играми

0
Денис Федор

Графика хуже чем в первой части? Или мне так кажется?

-1
MegBegb25

точно такая же

0
Кирилл Овоаоаа

ВЗЛОМАЛИ!

-2
Никон Смирнов

Когда уже пиратка выйдет?

-2
GorgeousYuma

уже вышла чекни от рамзеса на рутрекере

1
vegas99

Кинули кость с барского стола спуся 6 лет после релиза) Пк бояре будут довольны.

-2
saiditsme

Ну вы то такую же кость купили за бабки...

А здесь, если хочется пощупать, платить не надо. Мне не хочется, если что. Я хомячков в детстве отлюбил.

0
agula98

Не вышла, на рутрекере пока пусто

-3
My life is a game

так ща распакуется у лицушникуов, потом вам на торрент зальют
через 2-3 часа точно поиграешь, в зависимости от интернета и раздающих

0
Виталик Умрихин

уже можно скачивать

1
Punisher1

На системе 5070 14700 120 кадров да ладно ещё бы там было меньше как на 5700ХТ и 20 серии будет идти это уже другой вопрос карты должны его тянут на ульта если нет то оптимизация шляпа

-3
Никита Дроздоvv

Ты смеёшься? 5700 XT на ультра? дай Бог, на средних бы потянула. Ультра точно нет. А по поводу 20 серии. ну, тут если только 2070 Super-2080 Super всё, что ниже, вряд ли потянет.

0
Даниил Поляндра

тише паребух

0
BENDJI

Вес 84Gb если только с русским языком.

-3
MаnGo

У меня 89

2
Zavintyshka MаnGo

У меня получилось скинуть ненужный балласт до 88.53гб

0
BENDJI MаnGo

Значит не всё скипнул.

0
BENDJI Zavintyshka

Чекни там папку tts1

0
MаnGo BENDJI

Да точно. Сабы не вырубил. Спасибо.

1
VIGITAL1

Оптимизон кал на 3060,если коротко)

Приятной игры.

-3
My life is a game

ну ща зайду в игру посмотрю

0
Никита Дроздоvv My life is a game

Обязательно поделись как работает игра

0
VIGITAL1 My life is a game

Давай,на ночь не уходите с раздачи.По братски по пиратски.

0
My life is a game Никита Дроздоvv

ну есть комплиция)минут 5 где то)

0
My life is a game Никита Дроздоvv

катсцены 100 фпс дают
думаю оптимизон топовый
ща геймплей заскриню

0
SmilingPherick

Возможно но это не точно,на торрентах выйдет 21-22 часа по мск

-4
Кирилл Овоаоаа

через 30 минут)

1
My life is a game Кирилл Овоаоаа

как? это какой интернет должнен быть у раздающих и скачивающих, чтобы через полчаса ты уже играл после релиза
1)лицушник распакует
2)зальет на торрент
3)начнет раздавать Вам

-1
SmilingPherick Кирилл Овоаоаа

Так быстро! Я в шоке)

0
jax baron My life is a game

инет илона маска

-1
Кирилл Овоаоаа My life is a game

первую часть за 30 минут залили)

0
VIGITAL1

Дрюкман то ,дрюкман это...Не чё,как релизом повеяло ,все люто ламанулись качать)Вот такой он пг.

-4
Шрек и осел vs CD Project

Так геймплей там даст поцоцать многим новым проектам. Всё остальное - кэл и можно смело проматывать

3
UnhappyYegor Шрек и осел vs CD Project
Так геймплей там даст поцоцать многим новым проектам.

Смешная шутка

0
SmilingPherick

Известно

на торренте nnm club есть игра ?

-5
My life is a game

зайди и смотри сам
обновляй страницу каждые 5 минут и все

-1
Пользователь ВКонтакте

Сам я конечно-же симуляторами гольфа не интересуютсь, как и играми с мужебабой.
Но будет интересно увидеть онлайн в стиме. У сониэкзов он всегда пососный, но с репутацией Пробитого Дракмана будет менее 20К единовременно. // Александр Чернов

-5
Никита Дроздоvv

Нуу как бы вот

0
vegas99

Уже прошёл игру 4 раза и выбил платину)

-6
ХYЛИGun

молодец

0
kolinmah

На лбу себе выбей платину))

4
vald11

Огрызки пятилетней давности с барского стола, pc gaming classic..

-6
FeminineEmir

поплачь дурында )) мыльная 30ти фпсная

0
0ncnjqybr

Тем временем, соснольная перемога прошлого года: ПК-экз System Shock добрался до консолей. Возможность похавать давно окаменевшие объедки с боярского стола сoснольщики получили спустя аж 30 лет.

Sosnole gayming classic.

2
ze1n_82

не мешай фпс считать

0
KILLA06

оптимизон завезли ,4 к без длсс

-8
erkins007

Ну так игра с пс4

-2
FabulousBerry erkins007

ну так первый ласт оф ас с пс3, все дело в порте а именно кто это делает, и iron galaxy этому плохой пример

-1
KILLA06 erkins007

это ремастед с пс 5 который

1
Pozhiloy FabulousBerry

На пк вышел ремейк первой ластухи на движке второй части, это уже не порт с пс3

2
My life is a game

такая долгая распаковка
аж странно
ведь нвмеССД стоит
может есть что то быстрее?

-8
Нейтан Дрейк

Повестки слишком много, поэтому долго распаковывается.

3
jax baron

да они такие игры уже выпускают что ссд не выдерживают.

0
жифорсник

странно что там распаковка по идее бы просто как portable раздавали бы зачем что-то сжимать при нынешних скоростях

-1
My life is a game jax baron

да у меня то 600 мб запись в сек, то 200
мб ссд умирает

0
IndescribableKorin

Это у тебя цп гувно. Распакаовка от цп зависит сильно.

0