The Last of Us Part II Remastered вышла на ПК

Ещё один ключевой эксклюзив PlayStation добрался до ПК — The Last of Us Part II Remastered теперь доступна в Steam и Epic Games Store.
ПК-версия получила множество улучшений:
- Быстрые загрузки, настройки VSync и ограничения FPS
- Поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и FSR 4
- Гибкие настройки графики — от текстур и теней до объёмных эффектов и отражений
По отзывам игроков и обзорщиков, порт оказался качественным. На системе с i7-14700K, RTX 5070 Ti и DLSS 3.7 в 4К-режиме игра стабильно выдаёт 130–140 FPS.
Напомним, события The Last of Us Part II разворачиваются через 5 лет после первой части. Элли и Джоэл живут в Джексоне, но трагедия вынуждает героиню отправиться в опасное путешествие ради справедливости.
expsoft.pro/load/igry/the_last_of_us_part_2/44-1-0-473
свистать всех на борт!
не вижу
Теперь ждём на торрентах))
рутрекер)
на Rutor появилась папка с игрой
Уже.
жду на рутрекер
Ты лучший пацан на свете!
что такое рутрекер можете кратко сказать не понимаю прост
Уверен? Это же не я покупаю игру за 50 баксов, которой 5 лет)
В магазин так же ходишь? Точнее за магазин к мусорке, где бесплатно
бесплатный магазин для народа
Главное, чтобы она работа лучше 1 части, в ее текущем состоянии, и тогда порт будет удачный.
с 1 частью были проблемы только на старте... после патчей 1 часть уже нормальная... хотя у меня и 1 часть на старте работала не плохо...
Ага ага, а у меня она жрала 20 гб видяхи и 24 гб оперативы и вылетала каждые 30 минут.
ждем на зеленом стиме
Папка игры от Рамзеса
expsoft.pro/load/igry/the_last_of_us_part_2/44-1-0-473
RUNE уже взломали.
так быстро я в афиге)
На рутрекере уже выложили portable версию, можно не качать лишние языковые пакеты, которые в папке build находятся.
Все поиграют
Не у каждого здесь 9800X3D в компе, который даёт неплохой такой буст в играх. Особенно в таком разрешении.
В каком таком? В 4к, как на скрине, 9800х3д ничего не даст по сравнению с любым другим современным хорошим процем.
сколько же хейтеров у игры было, теперь вы узнаете что хейт для слабых, в эту игру будут играть сегодня все! это игра 10 из 10 ( говорю как тот кто прошел ее на пс 5 ) // Дмитрий Дементьев
За все отчитываешься? Для меня например игра закончилась на первой части, в эту играть не собираюсь.
только под каждой новостью за 100 комментариев собирается махом, я такого не припомню чтоб старая игра пользовалась такой бешенной популярностью. да и ты зашел в новость про эту игру, мне если игра не интересна то мне жаль тратить время даже на ее новости
Как хочешь, я спать пошел)) в 5 утра на работу, игра не убежит)) // Константин Игоревич
Ну так писдуй от сюда тогда
Я и в первую не играл... И не собираюсь
отличная новость!
уро
Ну че! ждём в зелёном стиме получается!
тестировал кто на производительность по ЦП?
Глянь DF. Р5 3600 и аналоги способны обеспечить стабильные 60 фпс
в длсс режим суперпроизводительность есть, или только производительность, как в 1й части?
Какая разница? Ты любую можешь выставить от 0% до 100% в панели управления.
поподробнее пожалуйста
пацаны, как пофиксить вылет из игры? Amd 7 5800, rx 6750 xt
запускаю лицензионную игру из стим и просто не запускает её или у меня одного так?
Покупая карту от амудя,нужно быть готовым к подобным компромисам.
переустанови винду
Да блин, пожалел я денег в свое время: вместо 4070 Ti взял 3060 12 ГБ. А теперь, похоже, ближайшие 10 лет мне новая карта не светит. И при том, что я инженер на производстве с зарплатой 65 тысяч. Курьеры с 9 классами образования зарабатывают больше меня.
3060 это муор который даже в фу хд 60 фпс мало что тянет
У курьеров нету карьеры)
боюсь мусор тут только ты!
только вот курьеры е-пашут 25\8 с утра до утра без выходных, чтобы получать такую зарплату, доставлять заказы и в зной и в стужу, контактировать с мерзкими людьми, а ты в комфорте со стабильной работой балдеешь
бомжиха порвалась
У меня не показывает игру в стиме, аккаунт казахстанский
молодец, смени регион
Уже час прошёл, уже устарела, клепайте новый ремастеринг!
Лох не мамонт
На 4090 в режиме dlss качество в среднем 135-140 fps, но чересчур мыло, в dlaa где-то 120 fps зато картинка более чёткая. В нативе около 100 fps.
Ну играй в Dlaa неужели тебе 120 ФПС не хватит?
В сингл играх надо минимум 240. Иначе неиграбельно. Разрывы видно
во началась игра в пк игру)) сколько фпс, мыло на жопу
240? Не одна видеокарта столько не выдаст ну если только на низких
R7 5700x3d, rtx4070 super, 2к разрешение, при включение dlaa сильная зернистость, на taa все нормально, как бороться с этим ?
на DF сказали лучше на трансформ нейронках играть.
Второй раз на грабли не наступили
Поднимаю флаг!
киньте ссыль когда появится на торренте
На торронте появился. Качаем!
Пока народа мало быстро качает... пишет 40м всего осталось.
Когда на торренте nnm.club?
Берем только портабль версию
Уже качаю, даже скорость скачки не самая всратая
Те, кто 5 лет назад минусил и обваливал рейтинг этой игры, сейчас же спокойно хавают ее вместе со своими испражнениями, которыми кидались когда-то. Но отбитые и упоротые конечно же консольщики!
Лицемеры получается
И у тебя, конечно же, есть пруфы, что это одни и те же люди?
Я сейчас консольное, аркадно-коридорное кинцо, не считаю играми
Графика хуже чем в первой части? Или мне так кажется?
точно такая же
ВЗЛОМАЛИ!
Когда уже пиратка выйдет?
уже вышла чекни от рамзеса на рутрекере
Кинули кость с барского стола спуся 6 лет после релиза) Пк бояре будут довольны.
Ну вы то такую же кость купили за бабки...
А здесь, если хочется пощупать, платить не надо. Мне не хочется, если что. Я хомячков в детстве отлюбил.
Не вышла, на рутрекере пока пусто
так ща распакуется у лицушникуов, потом вам на торрент зальют
через 2-3 часа точно поиграешь, в зависимости от интернета и раздающих
уже можно скачивать
На системе 5070 14700 120 кадров да ладно ещё бы там было меньше как на 5700ХТ и 20 серии будет идти это уже другой вопрос карты должны его тянут на ульта если нет то оптимизация шляпа
Ты смеёшься? 5700 XT на ультра? дай Бог, на средних бы потянула. Ультра точно нет. А по поводу 20 серии. ну, тут если только 2070 Super-2080 Super всё, что ниже, вряд ли потянет.
тише паребух
Вес 84Gb если только с русским языком.
У меня 89
У меня получилось скинуть ненужный балласт до 88.53гб
Значит не всё скипнул.
Чекни там папку tts1
Да точно. Сабы не вырубил. Спасибо.
Оптимизон кал на 3060,если коротко)
Приятной игры.
ну ща зайду в игру посмотрю
Обязательно поделись как работает игра
Давай,на ночь не уходите с раздачи.По братски по пиратски.
ну есть комплиция)минут 5 где то)
катсцены 100 фпс дают
думаю оптимизон топовый
ща геймплей заскриню
Возможно но это не точно,на торрентах выйдет 21-22 часа по мск
через 30 минут)
как? это какой интернет должнен быть у раздающих и скачивающих, чтобы через полчаса ты уже играл после релиза
1)лицушник распакует
2)зальет на торрент
3)начнет раздавать Вам
Так быстро! Я в шоке)
инет илона маска
первую часть за 30 минут залили)
Дрюкман то ,дрюкман это...Не чё,как релизом повеяло ,все люто ламанулись качать)Вот такой он пг.
Так геймплей там даст поцоцать многим новым проектам. Всё остальное - кэл и можно смело проматывать
Смешная шутка
Известно
на торренте nnm club есть игра ?
зайди и смотри сам
обновляй страницу каждые 5 минут и все
Сам я конечно-же симуляторами гольфа не интересуютсь, как и играми с мужебабой.
Но будет интересно увидеть онлайн в стиме. У сониэкзов он всегда пососный, но с репутацией Пробитого Дракмана будет менее 20К единовременно. // Александр Чернов
Нуу как бы вот
Уже прошёл игру 4 раза и выбил платину)
молодец
На лбу себе выбей платину))
Огрызки пятилетней давности с барского стола, pc gaming classic..
поплачь дурында )) мыльная 30ти фпсная
Тем временем, соснольная перемога прошлого года: ПК-экз System Shock добрался до консолей. Возможность похавать давно окаменевшие объедки с боярского стола сoснольщики получили спустя аж 30 лет.
Sosnole gayming classic.
не мешай фпс считать
оптимизон завезли ,4 к без длсс
Ну так игра с пс4
ну так первый ласт оф ас с пс3, все дело в порте а именно кто это делает, и iron galaxy этому плохой пример
это ремастед с пс 5 который
На пк вышел ремейк первой ластухи на движке второй части, это уже не порт с пс3
такая долгая распаковка
аж странно
ведь нвмеССД стоит
может есть что то быстрее?
Повестки слишком много, поэтому долго распаковывается.
да они такие игры уже выпускают что ссд не выдерживают.
странно что там распаковка по идее бы просто как portable раздавали бы зачем что-то сжимать при нынешних скоростях
да у меня то 600 мб запись в сек, то 200
мб ссд умирает
Это у тебя цп гувно. Распакаовка от цп зависит сильно.