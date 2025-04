The Last of Us Part II Remastered вышла на ПК

Ещё один ключевой эксклюзив PlayStation добрался до ПК — The Last of Us Part II Remastered теперь доступна в Steam и Epic Games Store.

ПК-версия получила множество улучшений:

Быстрые загрузки, настройки VSync и ограничения FPS

Поддержку NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и FSR 4

Гибкие настройки графики — от текстур и теней до объёмных эффектов и отражений

По отзывам игроков и обзорщиков, порт оказался качественным. На системе с i7-14700K, RTX 5070 Ti и DLSS 3.7 в 4К-режиме игра стабильно выдаёт 130–140 FPS.

Напомним, события The Last of Us Part II разворачиваются через 5 лет после первой части. Элли и Джоэл живут в Джексоне, но трагедия вынуждает героиню отправиться в опасное путешествие ради справедливости.