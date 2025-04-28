Третий эпизод сериала "Одни из нас" стал самым сложным для Беллы Рамзи

ВНИМАНИЕ — СПОЙЛЕРЫ!
В минувшее воскресенье на HBO вышел третий эпизод второго сезона сериала "Одни из нас". По словам ведущей актрисы Беллы Рамзи, съемки в этой серии дались ее труднее всего — речь о сцене в гардеробной, где Элли оплакивает кончину Джоэла.
О боже, в шкафу — это была самая сложная [сцена], — призналась 21-летняя номинантка на премию «Эмми». — Поэтому мне действительно трудно плакать в сценах. Я могу выдавить слезу, но это не то же самое, что плакать по-настоящему. И даже выдавить слезу для меня нелегко. Я не плачу перед людьми в повседневной жизни. Очень, очень ограниченное количество людей в моей жизни видели, как я плачу. И поэтому делать это на съемочной площадке, полной людей с камерами, а потом еще больше людей увидят это на экранах... это практически невозможно для меня. Поэтому я очень волновалась из-за этой сцены, и это была самая сложная для меня сцена на съемках.
Раньше в подобных сценах я пыталась думать о чем-то действительно грустном, чтобы таким образом вывести себя на эмоции. Но в моем случае это не сработало, потому что это уводит меня от текущего эмоционального состояния Элли. Поэтому я вспоминал самые счастливые моменты, которые у меня были с Педро [Паскалем].
Для меня всегда самое грустное — это вспоминать моменты счастья. Я вспоминала нас, наши первые встречи, и весь съемочный процесс первого сезона, где было много веселых моментов. Я вспоминала все это через призму его потери — не только Джоэла и Элли, но и меня и Педро — потому что воспоминания обо мне и Педро, Джоэле и Элли так сильно во мне сплелись.
Рамзи также отметила, что никогда не считала себя лидером, но ответственно подошла к подготовке главной роли. Ей нравится руководить съемочной площадкой и иметь большое влияние на тон и динамику повествования сериала.
Эта эгоистка только о себе и думает! А как же быть зрителям, которые это смотрят? А как быть людям, которые видели Элли в играх? Вот уж кому действительно сложно пришлось.
Вот почему-то когда я вижу мемы с ней и Ярушиным мне сразу вспоминается Роберт Патрик из Миротворца :D
Он вспоминал самые счастливые моменты с Микаэляном и Кузей. Плакали всем универом.
я всегда думал что ей лет 35
Нам сложно на это чадо лопаты смотреть
А для нас 3 эпизод первого сезона
Тут тоже не далеко ушли :)
Зачем она его насилует?
И сериал и сама игра бесподобные🙏 В плане сюжета настоящие шедевры, но вот только морда главной героини в сериале - это что-то с чем-то))) Похлеще даже, чем пельменная баба из Хорайзена! // New Show
.... Как я понял из спойлера, Джоэля убили?(не начинал смотреть сезон) Ну и нафиг тогда вообще теперь этот сериал??! // Александр Королёв
Из кого? // Артём Савельев
В игре тоже его убили, а сериал представляет из себя как раз прямую киноадаптацию // Денис Астафьев
Его в первоисточнике еще убили в самом начале (в игре) а суть сюжета игры и сериала это месть . // Алексей Коваленко
А я не играл ни разу // Александр Королёв
Да блииин. Топовый персонаж и слили. Эх // Александр Королёв
Я шас расплачусь..
Вы лучше скажите сцену секса эбби покажут или куколдман ее вырежет?
Ну да... пинают её со всех сторон ни за что ни про что, такова цена за место в трендах.
Почему на роль Элли не взяли другую актрису ? // Александр Стукалов
Ты имеешь ввиду Стаса? // Илья Прохоров
на нее напал пердёж в процессе съемок?
Не понимаю, теперь будут каждую новую серию из сериала комментировать и сравнивать? зачем это нужно и кому. Вышел бы весь сериал и тогда бы уже комментировали и сравнивали.