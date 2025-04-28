Третий эпизод сериала "Одни из нас" стал самым сложным для Беллы Рамзи

ВНИМАНИЕ — СПОЙЛЕРЫ!

В минувшее воскресенье на HBO вышел третий эпизод второго сезона сериала "Одни из нас". По словам ведущей актрисы Беллы Рамзи, съемки в этой серии дались ее труднее всего — речь о сцене в гардеробной, где Элли оплакивает кончину Джоэла.

О боже, в шкафу — это была самая сложная [сцена], — призналась 21-летняя номинантка на премию «Эмми». — Поэтому мне действительно трудно плакать в сценах. Я могу выдавить слезу, но это не то же самое, что плакать по-настоящему. И даже выдавить слезу для меня нелегко. Я не плачу перед людьми в повседневной жизни. Очень, очень ограниченное количество людей в моей жизни видели, как я плачу. И поэтому делать это на съемочной площадке, полной людей с камерами, а потом еще больше людей увидят это на экранах... это практически невозможно для меня. Поэтому я очень волновалась из-за этой сцены, и это была самая сложная для меня сцена на съемках.

Раньше в подобных сценах я пыталась думать о чем-то действительно грустном, чтобы таким образом вывести себя на эмоции. Но в моем случае это не сработало, потому что это уводит меня от текущего эмоционального состояния Элли. Поэтому я вспоминал самые счастливые моменты, которые у меня были с Педро [Паскалем].

Для меня всегда самое грустное — это вспоминать моменты счастья. Я вспоминала нас, наши первые встречи, и весь съемочный процесс первого сезона, где было много веселых моментов. Я вспоминала все это через призму его потери — не только Джоэла и Элли, но и меня и Педро — потому что воспоминания обо мне и Педро, Джоэле и Элли так сильно во мне сплелись.

Рамзи также отметила, что никогда не считала себя лидером, но ответственно подошла к подготовке главной роли. Ей нравится руководить съемочной площадкой и иметь большое влияние на тон и динамику повествования сериала.