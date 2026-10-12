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Энтузиаст воссоздал Minecraft 1.12.2 на Rust с браузерным мультиплеером и генерацией миров точь-в-точь
Обзоры GTA 6 выйдут до релиза игры - журналисты знают дату, но не хотят её называть, потому как планы могут поменяться
Шпионский боевик 007 First Light доберётся до Switch 2 в марте 2027 года
Шутер BLACK 2006 года получил неофициальный порт для ПК на базе XboxRecomp
Вышел короткометражный фан-фильм по Resident Evil 7 со звездой "Ходячих мертвецов" Чендлером Риггзом
В Steam состоялся анонс Indian Truck Simulator - реалистичного симулятора индийского дальнобойщика на Unreal Engine 5
Отказ создателей Games Workshop продать компанию авторам Dungeons and Dragons привел к появлению Warhammer
Выходцы из ZA/UM анонсировали иммерсивную ролевую игру Red Rooster с упором на физику
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Обзор Star Wars: Galactic Racer - топовые гонки во вселенной "Звёздных войн"
SCS Software показала геймплей DLC Iceland для Euro Truck Simulator 2
Свежий геймплей ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time - улучшения и переработанный Хайрул
God of War 3 запустили на ПК в 144 FPS - Sony, вы это видите?!
GTA 6 может выйти на ПК уже в начале 2027 года: почему Rockstar способна отказаться от многолетнего ожидания
World of Warcraft ожил или как я добавил экосистему животного мира
Анимационный сериал "Монстры-коммандос" - киновселенная DC от Джеймса Ганна
История провала Daikatana - что пошло не так с задумкой Джона Ромеро
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Корпус-аквариум DEEPCOOL CG530U 4F черный
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