В финале второго сезона The Last of Us показали жуткую сцену, которую вырезали из игры

В финал второго сезона The Last of Us вошла сцена, которая изначально должна была появиться в оригинальной игре, но в итоге оказалась вырезана. Об этом автор сериала и геймдизайнер игры Нил Дракманн рассказал в официальном подкасте шоу.

Внимание: дальше будут спойлеры ко второму сезону The Last of Us

В финальном эпизоде Элли попадает на остров серафитов — религиозной общины, крайне раждебной к чужакам и особенно к бойцам WLF. Главная героиня просит девочку-серафита передать её матери, что она не из WLF и не представляет угрозы. Но вместо этого ребёнок даёт добро на то, чтобы Элли подвесили и выпотрошили.

К счастью, Элли удаётся вырваться и сбежать. Но сцена, по словам Дракманна, имеет ключевое значение.

Это показывает, какие они ксенофобы. Элли могла бы их защитить, но они не хотят это даже обсуждать. Она чужая — значит, её надо убить. И в этом участвует ребёнок.

Дракманн подчеркнул, что момент важен и для раскрытия самой Элли: «Она одержима поиском Эбби. И как будто сама вселенная говорит ей: „Остановись, посмотри, как далеко ты зашла. Ты чуть не умерла. Вернись“. Но Элли продолжает идти».

Также недавно авторы The Last of Us рассказали, что не исключают возвращения в сериал Джоэла.