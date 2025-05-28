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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.5 4 469 оценок

В финале второго сезона The Last of Us показали жуткую сцену, которую вырезали из игры

Simple Jack Simple Jack

В финал второго сезона The Last of Us вошла сцена, которая изначально должна была появиться в оригинальной игре, но в итоге оказалась вырезана. Об этом автор сериала и геймдизайнер игры Нил Дракманн рассказал в официальном подкасте шоу.

Внимание: дальше будут спойлеры ко второму сезону The Last of Us

В финальном эпизоде Элли попадает на остров серафитов — религиозной общины, крайне раждебной к чужакам и особенно к бойцам WLF. Главная героиня просит девочку-серафита передать её матери, что она не из WLF и не представляет угрозы. Но вместо этого ребёнок даёт добро на то, чтобы Элли подвесили и выпотрошили.

К счастью, Элли удаётся вырваться и сбежать. Но сцена, по словам Дракманна, имеет ключевое значение.

Это показывает, какие они ксенофобы. Элли могла бы их защитить, но они не хотят это даже обсуждать. Она чужая — значит, её надо убить. И в этом участвует ребёнок.

Дракманн подчеркнул, что момент важен и для раскрытия самой Элли: «Она одержима поиском Эбби. И как будто сама вселенная говорит ей: „Остановись, посмотри, как далеко ты зашла. Ты чуть не умерла. Вернись“. Но Элли продолжает идти».

Также недавно авторы The Last of Us рассказали, что не исключают возвращения в сериал Джоэла.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Wing42

Там вроде ж с первой же минуты, как появляется Белка Рамзи, начинается САМАЯ ЖУТКАЯ СЦЕНА, которая не отпускает зрителя аж до финальных титров текущего сезона.

8
Everect

Фух. Пронесло. А я то думал, что Белла Рамзи будет раздеваться.

4
Braini Shy

Будет, но всё в рамках 12+

2
ka27

Элли(или Эббинатор) откопает Джоэла и оттарабанит...

3
AlexVurhis

Крайне бессмысленная сцена на фоне поставленной задачи - добраться до аквапарка. лишнее отвлечение для чего?

Carissa7517

Также недавно авторы The Last of Us рассказали, что не исключают возвращения в сериал Джоэла.

Какая то предыстория, перемещение во времени, мультивселенная?