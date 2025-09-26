В PS Plus стартовала бесплатная раздача The Last of Us 2

Подписчикам расширенных тарифных планов PlayStation Plus — Extra и Premium — стала доступна The Last of Us Part 2 от Naughty Dog. Пользователи могут скачать как базовую версию, так и переиздание, вышедшее в начале 2024 года.

Бесплатную раздачу для подписчиков PS Plus приурочили ко дню The Last of Us, который празднуется 26 сентября. Именно в эту дату в первой игре началась эпидемия кордицепса, фактически погубившая цивилизацию.

В октябре библиотеку расширенных планов PS Plus пополнят три игры: геймеры смогут поиграть в Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon. До 6 октября игроки еще успевают загрузить три тайтла — Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder.

До 9 октября в PS Store проходит крупная распродажа, приуроченная к выставке Tokyo Game Show 2025. В акции участвуют свыше 4 тыс. игр и дополнений, а скидки достигают 75%.