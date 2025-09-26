ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 5 082 оценки

В PS Plus стартовала бесплатная раздача The Last of Us 2

Simple Jack Simple Jack

Подписчикам расширенных тарифных планов PlayStation Plus — Extra и Premium — стала доступна The Last of Us Part 2 от Naughty Dog. Пользователи могут скачать как базовую версию, так и переиздание, вышедшее в начале 2024 года.

Бесплатную раздачу для подписчиков PS Plus приурочили ко дню The Last of Us, который празднуется 26 сентября. Именно в эту дату в первой игре началась эпидемия кордицепса, фактически погубившая цивилизацию.

В октябре библиотеку расширенных планов PS Plus пополнят три игры: геймеры смогут поиграть в Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon. До 6 октября игроки еще успевают загрузить три тайтла — Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder.

До 9 октября в PS Store проходит крупная распродажа, приуроченная к выставке Tokyo Game Show 2025. В акции участвуют свыше 4 тыс. игр и дополнений, а скидки достигают 75%.

Источник  
11
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
WerGC

отличная игра прошел с удовольствием на РС

16
Ответынамоикоментынечитаю

Спасибо, больше рыгать не хочу...

15
Neko-Aheron

Даже если заплатят, нет!

14
Александр Назарко

Заголовки научись писать. Это не раздача по подписке плюс. Игра просто попала в каталог подписки премиум /экстра

5
kotasha

Я вообще не понимаю почему вечно пишут что раздача бесплатная, ведь плюс стоит денег и не малых, эта вам не эпик геймс с халявой.

4
Wolf_7491

потому что нужен громкий заголовок

PuaJl4eJl

И что теперь, надо весело прыгать) Игру уже по 10 раз все прошли.

2
MNM 777
2