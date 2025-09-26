В PS Plus стартовала бесплатная раздача The Last of Us 2

Подписчикам расширенных тарифных планов PlayStation Plus — Extra и Premium — стала доступна The Last of Us Part 2 от Naughty Dog. Пользователи могут скачать как базовую версию, так и переиздание, вышедшее в начале 2024 года.
Бесплатную раздачу для подписчиков PS Plus приурочили ко дню The Last of Us, который празднуется 26 сентября. Именно в эту дату в первой игре началась эпидемия кордицепса, фактически погубившая цивилизацию.
В октябре библиотеку расширенных планов PS Plus пополнят три игры: геймеры смогут поиграть в Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon. До 6 октября игроки еще успевают загрузить три тайтла — Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder.
До 9 октября в PS Store проходит крупная распродажа, приуроченная к выставке Tokyo Game Show 2025. В акции участвуют свыше 4 тыс. игр и дополнений, а скидки достигают 75%.
отличная игра прошел с удовольствием на РС
Спасибо, больше рыгать не хочу...
Даже если заплатят, нет!
Заголовки научись писать. Это не раздача по подписке плюс. Игра просто попала в каталог подписки премиум /экстра
Я вообще не понимаю почему вечно пишут что раздача бесплатная, ведь плюс стоит денег и не малых, эта вам не эпик геймс с халявой.
потому что нужен громкий заголовок
И что теперь, надо весело прыгать) Игру уже по 10 раз все прошли.