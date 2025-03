В сеть утёк новый трейлер второго сезона The Last of Us

Официально он должен выйти через несколько часов.

Продолжение сериала основано на The Last of Us Part II. Его события развернутся через пять лет после концовки первого сезона. Согласно синопсису, героям предстоит пережить страшные вещи и встать на путь мести.

Роли Джоэла, Элли и Эбби исполняют Педро Паскаль («Мандалорец», «Нарко»), Белла Рамзи («Игра престолов») и Кейтлин Дивер («Невозможно поверить», «Никто тебя не спасёт») соответственно.

Помимо них в сериале также появятся Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Ариэла Барер (Мэл), Тати Габриэль (Нора), Спенсер Лорд (Оуэн) и Дэнни Рамирес (Мэнни).

Должности сценаристов занимают Крэйг Мэйзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (автор франшизы). Они также выступили в качестве режиссёров для отдельных серий.

Второй сезон The Last of Us начнёт выходить 13 апреля. На данный момент проект не был продлён на третий сезон, но авторы отмечали, что для полного рассказа истории второй части им потребуется несколько сезонов.

Ранее Нил Дракманн вновь дал понять, что выход The Last of Us Part III маловероятен.