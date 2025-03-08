В сеть утёк новый трейлер второго сезона The Last of Us

Официально он должен выйти через несколько часов.
Продолжение сериала основано на The Last of Us Part II. Его события развернутся через пять лет после концовки первого сезона. Согласно синопсису, героям предстоит пережить страшные вещи и встать на путь мести.
Роли Джоэла, Элли и Эбби исполняют Педро Паскаль («Мандалорец», «Нарко»), Белла Рамзи («Игра престолов») и Кейтлин Дивер («Невозможно поверить», «Никто тебя не спасёт») соответственно.
Помимо них в сериале также появятся Изабела Мерсед (Дина), Янг Мазино (Джесси), Ариэла Барер (Мэл), Тати Габриэль (Нора), Спенсер Лорд (Оуэн) и Дэнни Рамирес (Мэнни).
Должности сценаристов занимают Крэйг Мэйзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (автор франшизы). Они также выступили в качестве режиссёров для отдельных серий.
Второй сезон The Last of Us начнёт выходить 13 апреля. На данный момент проект не был продлён на третий сезон, но авторы отмечали, что для полного рассказа истории второй части им потребуется несколько сезонов.
Ранее Нил Дракманн вновь дал понять, что выход The Last of Us Part III маловероятен.
Ахахахах еб... я выпал
Вот тебе еще эксклюзивный кадр от соньки.
Хоть какие-то плюсы в этом потоке нечистот от Дрюкмана и его заднеприводных увлечений
ещё раз убедился что кастинг на роль актёров проводили под градусом...
Кто вообще на эту уродину позарится, будь то мужик или баба
Ой да лан. Вон смотришь на бабу вся такая жирная как 3 обеликса, неухоженная, с гнилыми зубами,а при ней мужик идет нормально выглядящий. А у рамзи все еще не настолько плохо. Тем более она европейка,а там такие жабы с принцесс канают под пивко
Вы так-то странно противоставили. На фоне пропитых неухоженных баб с гнилыми зубами может быть и да покатит Рамзи. Но дело в том, что неухоженных запущенных баб с гнилыми зубами не так уж и много, а как раз более-менее симпатичных, ухоженных и с нормальными зубами, которые намного лучше по внешке чем Рамзи, их как раз овердохрена.
Вопрос у комментатора "кто на нее вообще позарится". Так? Я и ответил. Что если ц более стремных баб находятся мужики, то у рамзи и подавно найдется и не один. К чему твой коммент я так и не понял
Ну, как посмотреть. В целом, как показывает мой жизненный опыт, у стремных баб проблемы постоянно с мужиками, так как непонятно зачем нормальному мужику быть с такой, когда можно и получше варианты подобрать.
А это уже другой вопрос. Тем более что по стате на 1 мужика приходится до 7 баб. Но может те мужики считают,что красивую бабу могут другие увести, поэтому лучше пострашнее, зато точно никому не нужна будет))) других объяснений я не вижу кроме личной неуверенности
Лучше б показали как джоэл в гольф сыграл. Кто хоть выиграл?🤣
Думаю в итоге это окажется метта комментарием Дракмана, где тот выскажется о намеренном искажение образа Элли и Эби, тем самым уткнув носом в то, что для зрителя решает внешность.
НО внешность это только явная проблема подбора актеров, сам сериал отвратительно подает устоявшуюся историю и выглядит максимально вторично на фоне основной игры.
а теперь посмотрим трейлер игры, это шедевр просто - https://www.youtube.com/watch?v=vhII1qlcZ4E&ab_channel=PlayStation
Мощно, думаю, не хуже первого сезона получится, очень жду продолжения. Один из лучших сериалов.
Там, кстати, поцелуй двух девушек в трейлере, надеюсь, мой любимый пегач не оштрафуют за такой контент 😘
значит и игра выйдет где то в начале апреля?
сони как всегда радует
Игра будет на торренте через час после релиза