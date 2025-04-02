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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 424 оценки

В Steam стартовала предзагрузка The Last of Us Part 2 Remastered

butcher69 butcher69

В Steam стартовала предзагрузка The Last of Us Part 2 Remastered — обновленной версии игры от Naughty Dog. Это продолжение волны портов PlayStation-игр на ПК, и на этот раз пользователи смогут пережить новые приключения Джоэла и Элли в улучшенной версии, теперь доступной для ПК-игроков.

Игре потребуется около 115 ГБ свободного места на диске (несмотря на упомянутые в системных требованиях 150 ГБ) и рекомендуется использовать SSD для более быстрой загрузки. Важно отметить, что кнопка предзагрузки может не появляться сразу, но перезапуск клиента Steam обычно решает эту проблему.

Порт на ПК, разработанный студиями Nixxes Software и Iron Galaxy Studios, получит несколько графических улучшений, поддержку геймпада DualSense, HDR и сверхшироких экранов, а также другие нововведения. Кроме того, игроки смогут воспользоваться поддержкой технологий NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и 4.0, Intel XeSS и DirectStorage.

Релиз The Last of Us Part 2 состоится 3 апреля 2025 года, а поддерживаемые языки включают русский, как в озвучке, так и в субтитрах, что, безусловно, порадует русскоязычных игроков.

29
73
Комментарии: 73
Ваш комментарий
Rorschach93

помню как сонибои кукарекали, что не выйдет на ПК

18
simiola

ты то че кукарекаешь?

-31
Rorschach93 simiola

за живое задело, а сказать нечего ?

3
USAROKSTARONE

Вспомнились слова айтипедий

0
Eikiti

Доволен?) Игра 5 летней давности) Кушайте не обляпайтесь)

1
No more drugs

Сонибои её прошли сто лет назад вдоль и поперёк, а ты ток кнопку предзагрузки нажмёшь)

-3
agula98

Ждём предзагрузку на рутрекере, если порт будет таким же неоптимизированным как второй паук завтра будет резня

3
Человек-Анекдот

написал бы тоже самое , но нет, не знаю как вас там не задушил стелс

-6
My life is a game

завтра через 2-3 часа после релиза поиграешь
пока зальют,пока скачаешь

-2
My life is a game

я не пойму на чем вы играете, если для вас их порты неоптимизированные

ни один порт сони не был плох на релизе лично для меня, кроме первой ластухи

по системным требования подходит твой комп?

-3
Миханик Шестеренкин Человек-Анекдот

А кто тебя заставляет там стелсить?

-1
Человек-Анекдот Миханик Шестеренкин

Отсутствие патров, аптечек и т.д. , вам казуальщикам на лёгкой сложности не понять

-2
AndBasf

Добрый вечер друзья! Денуво нет?

1
Liwan

Дайте знать, чё там по оптимизации, отпишитесь пж, оч интересно

1
Андрей Ккккк

Предвкушаю компиляцию шейдеров длиной в 12 часов и полное отсутствие оптимизации, как в 1 части.

1
Artix999

Ну разве что у тебя калькулятор то да))

-2
SERGEY-SP

Будет там оптимизация!Оптимизация будет как в цусиме на релизе!Им обосраться не выгодно сейчас!Тем более в предверии выхода сериала!Так что сам подумай даже логически!

0
demon33251

Помойка повесточно-лгбтшная, а не игра .

1
Комментарий удален
Janekste

Еще одна игра в коллекции на пк... недоступная в 180 стран мира! Круто!

-15
Миханик Шестеренкин Janekste

Не надоело еще повторять одно и тоже, как попугай?

11
muxamor2011 Janekste

Жаль конечно ребят из Афганистана, Антарктиды, Арубы, Белиза, Бенина, Гамбии, Гуамы, Гернсии, Ирана, Ирака и т. д.

0
caliskan muxamor2011

Казахов пожалей. Я стимовский казах и мог бы купить эту игру, но не дают, придется брать бесплатно

3
Саша Вольфсон

А как нибудь эту перезагрузку можно на торренты пораньше выхода залить?

0
StormX07

Это специальный архив, никто даже покупатель ничего с ним не может сделать,

Он распакуется только в день запуска. А до тех пор это кусок файла без формата 100Гб.

Ты что никогда игру не пред заказывал ?

0
SmilingPherick

А если у меня казахский акк в стиме у меня нету предзагрузки? значит я должен ее предзакать ранние?

0
SmilingPherick

Игра будет с защитой от пираток или нет?

0
ГАЗ-М20

Сони не ставит защиту на свои пк-порты.

7
Пользователь ВКонтакте

Какого Джоэла? // Джони Петров

0
riptor2012

Первую прошёл, понравилась. Надеюсь и вторая зайдёт

0
NoStoop

Окей

-1
Rock8
-1
darkevil555

но не в 180 странах

-3
EvgeniiV

Качаем 100Gb, завтра ещё наверное 30Gb будет

-3
BoomGoTinko

И ? у многих интернет 30-50мб , у некоторых 100мб , потратишь ты пару минут на закачку .

-4
agula98 BoomGoTinko

Ты,видимо, перепутал мегабиты и мегабайты, то что ты написал с такими скоростями никаких пару минут не будет

0
Бомбящий игрок BoomGoTinko

30-50 мб скачается минимум ~8 часов, а 100мб, пару минут не будет, только ~3-4 часа. Не позорься, погугли, как правильно рассчитать скорость интернета.

0
Саша Вольфсон BoomGoTinko

У меня 100 мб интернет, качает максимум 10 мегабайт в секунду, часов 6 не меньше качать, у меня еще больше получается так как в телевизоре зависает трансляция, родителям мешаю, приходится на паузу ставить, или скорость убавлять до 5

2
electr01

погнали ля

-3
kolinmah

Погнали, посоны!)

0
muxamor2011

удачного бета теста посоны.

-2
SoRaS3 muxamor2011

Не могут же они в очередной раз так тупануть.. может норм сделают.

-1
vvvjust

Уже!

-3
My life is a game

уже качает 22%
медленно ток что то
мб севвера под нагрузкой

-4
darkevil555

сколько вес?*

0
My life is a game darkevil555

100 где то

0
Government Body darkevil555

115 Гб

-1
EvgeniiV Government Body

У меня 100Gb

-2
RaptoR BTR EvgeniiV

Как же мерзко выглядит изогнутый монитор, бррр... ужс! Тебе в прикол за таким сидеть?)

10
Government Body

Уже скачал полностью. Завтра как-раз поиграю (если не обосрутся разрабы с оптимизацией и компиляцией шейдеров)

-4
My life is a game

серьезно?так быстро?
там час назад началась предзагрузка

2
Government Body My life is a game

Скорость загрузки была 40 Мбайт в сек.

0
OneTweak

Не доступная в снг и рф ммм

-4
SubaruBrzDream

ключи же продают для ру акков.

4
Никита Дроздоvv

А пираты только завтра скачают

-5
MetalGearStranding

Только локализация всратая, и я крайне рекомендую тем, кто еще не играл - играть с оригинальной озвучкой и ру сабами. прямо другой уровень погружения будет, поверьте)

-20
kolinmah

А чего? Актеры плохо озвучили?

0
MetalGearStranding kolinmah
-8
MetalGearStranding kolinmah

Ну как тебе сказать, очень много моментов изменили настолько, что местами меняется смысл. Мат вырезан полностью. Тяжелое дыхание персонажей в оригинальной озвучке в эмоциональных сценах, ру озвучке отсутствует и т.д.

2
kolinmah MetalGearStranding

Да, но играть и одновременно читать субтитры - это жестоко)

10
TheCalvariam kolinmah

лучше с ру озвучкой, плевать что у нас цикады вместо светлячков) хотя название организации светлячки ну это прям кринж, цикады лучше звучат, да и смысл то остался, только теперь не иди на свет в темноте, а иди на шум в тишине, так как цикады типо громко жужжат.

3