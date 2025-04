В Steam стартовала предзагрузка The Last of Us Part 2 Remastered — обновленной версии игры от Naughty Dog. Это продолжение волны портов PlayStation-игр на ПК, и на этот раз пользователи смогут пережить новые приключения Джоэла и Элли в улучшенной версии, теперь доступной для ПК-игроков.

Игре потребуется около 115 ГБ свободного места на диске (несмотря на упомянутые в системных требованиях 150 ГБ) и рекомендуется использовать SSD для более быстрой загрузки. Важно отметить, что кнопка предзагрузки может не появляться сразу, но перезапуск клиента Steam обычно решает эту проблему.

Порт на ПК, разработанный студиями Nixxes Software и Iron Galaxy Studios, получит несколько графических улучшений, поддержку геймпада DualSense, HDR и сверхшироких экранов, а также другие нововведения. Кроме того, игроки смогут воспользоваться поддержкой технологий NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и 4.0, Intel XeSS и DirectStorage.

Релиз The Last of Us Part 2 состоится 3 апреля 2025 года, а поддерживаемые языки включают русский, как в озвучке, так и в субтитрах, что, безусловно, порадует русскоязычных игроков.