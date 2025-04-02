В Steam стартовала предзагрузка The Last of Us Part 2 Remastered — обновленной версии игры от Naughty Dog. Это продолжение волны портов PlayStation-игр на ПК, и на этот раз пользователи смогут пережить новые приключения Джоэла и Элли в улучшенной версии, теперь доступной для ПК-игроков.
Игре потребуется около 115 ГБ свободного места на диске (несмотря на упомянутые в системных требованиях 150 ГБ) и рекомендуется использовать SSD для более быстрой загрузки. Важно отметить, что кнопка предзагрузки может не появляться сразу, но перезапуск клиента Steam обычно решает эту проблему.
Порт на ПК, разработанный студиями Nixxes Software и Iron Galaxy Studios, получит несколько графических улучшений, поддержку геймпада DualSense, HDR и сверхшироких экранов, а также другие нововведения. Кроме того, игроки смогут воспользоваться поддержкой технологий NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3.1 и 4.0, Intel XeSS и DirectStorage.
Релиз The Last of Us Part 2 состоится 3 апреля 2025 года, а поддерживаемые языки включают русский, как в озвучке, так и в субтитрах, что, безусловно, порадует русскоязычных игроков.
помню как сонибои кукарекали, что не выйдет на ПК
ты то че кукарекаешь?
за живое задело, а сказать нечего ?
Вспомнились слова айтипедий
Доволен?) Игра 5 летней давности) Кушайте не обляпайтесь)
Сонибои её прошли сто лет назад вдоль и поперёк, а ты ток кнопку предзагрузки нажмёшь)
Ждём предзагрузку на рутрекере, если порт будет таким же неоптимизированным как второй паук завтра будет резня
написал бы тоже самое , но нет, не знаю как вас там не задушил стелс
завтра через 2-3 часа после релиза поиграешь
пока зальют,пока скачаешь
я не пойму на чем вы играете, если для вас их порты неоптимизированные
ни один порт сони не был плох на релизе лично для меня, кроме первой ластухи
по системным требования подходит твой комп?
А кто тебя заставляет там стелсить?
Отсутствие патров, аптечек и т.д. , вам казуальщикам на лёгкой сложности не понять
Добрый вечер друзья! Денуво нет?
Дайте знать, чё там по оптимизации, отпишитесь пж, оч интересно
Предвкушаю компиляцию шейдеров длиной в 12 часов и полное отсутствие оптимизации, как в 1 части.
Ну разве что у тебя калькулятор то да))
Будет там оптимизация!Оптимизация будет как в цусиме на релизе!Им обосраться не выгодно сейчас!Тем более в предверии выхода сериала!Так что сам подумай даже логически!
Помойка повесточно-лгбтшная, а не игра .
Еще одна игра в коллекции на пк... недоступная в 180 стран мира! Круто!
Не надоело еще повторять одно и тоже, как попугай?
Жаль конечно ребят из Афганистана, Антарктиды, Арубы, Белиза, Бенина, Гамбии, Гуамы, Гернсии, Ирана, Ирака и т. д.
Казахов пожалей. Я стимовский казах и мог бы купить эту игру, но не дают, придется брать бесплатно
А как нибудь эту перезагрузку можно на торренты пораньше выхода залить?
Это специальный архив, никто даже покупатель ничего с ним не может сделать,
Он распакуется только в день запуска. А до тех пор это кусок файла без формата 100Гб.
Ты что никогда игру не пред заказывал ?
А если у меня казахский акк в стиме у меня нету предзагрузки? значит я должен ее предзакать ранние?
Игра будет с защитой от пираток или нет?
Сони не ставит защиту на свои пк-порты.
Какого Джоэла? // Джони Петров
Первую прошёл, понравилась. Надеюсь и вторая зайдёт
Окей
но не в 180 странах
Качаем 100Gb, завтра ещё наверное 30Gb будет
И ? у многих интернет 30-50мб , у некоторых 100мб , потратишь ты пару минут на закачку .
Ты,видимо, перепутал мегабиты и мегабайты, то что ты написал с такими скоростями никаких пару минут не будет
30-50 мб скачается минимум ~8 часов, а 100мб, пару минут не будет, только ~3-4 часа. Не позорься, погугли, как правильно рассчитать скорость интернета.
У меня 100 мб интернет, качает максимум 10 мегабайт в секунду, часов 6 не меньше качать, у меня еще больше получается так как в телевизоре зависает трансляция, родителям мешаю, приходится на паузу ставить, или скорость убавлять до 5
погнали ля
Погнали, посоны!)
удачного бета теста посоны.
Не могут же они в очередной раз так тупануть.. может норм сделают.
Уже!
уже качает 22%
медленно ток что то
мб севвера под нагрузкой
сколько вес?*
100 где то
115 Гб
У меня 100Gb
Как же мерзко выглядит изогнутый монитор, бррр... ужс! Тебе в прикол за таким сидеть?)
Уже скачал полностью. Завтра как-раз поиграю (если не обосрутся разрабы с оптимизацией и компиляцией шейдеров)
серьезно?так быстро?
там час назад началась предзагрузка
Скорость загрузки была 40 Мбайт в сек.
Не доступная в снг и рф ммм
ключи же продают для ру акков.
А пираты только завтра скачают
Только локализация всратая, и я крайне рекомендую тем, кто еще не играл - играть с оригинальной озвучкой и ру сабами. прямо другой уровень погружения будет, поверьте)
А чего? Актеры плохо озвучили?
Ну как тебе сказать, очень много моментов изменили настолько, что местами меняется смысл. Мат вырезан полностью. Тяжелое дыхание персонажей в оригинальной озвучке в эмоциональных сценах, ру озвучке отсутствует и т.д.
Да, но играть и одновременно читать субтитры - это жестоко)
лучше с ру озвучкой, плевать что у нас цикады вместо светлячков) хотя название организации светлячки ну это прям кринж, цикады лучше звучат, да и смысл то остался, только теперь не иди на свет в темноте, а иди на шум в тишине, так как цикады типо громко жужжат.