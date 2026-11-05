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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
7.8 5 684 оценки

В The Last of Us Part II Remastered добавят скины Натана и Сэма Дрейков из Uncharted

Gruz_ Gruz_

Студия Naughty Dog подготовила отличный сюрприз для фанатов своих главных франшиз. В рамках свежего обновления для The Last of Us Part II Remastered в игру добавят два уникальных облика, вдохновленных серией Uncharted, которые можно будет разблокировать в режиме «Без возврата» (No Return).

Для получения косметики геймерам придется пройти игру в новом «Хронологическом режиме» В качестве награды Джоэл примерит на себя узнаваемый образ искателя сокровищ Натана Дрейка, а его брат Томми получит костюм Сэма Дрейка.

Контент распространяется бесплатно в составе свежих обновлений для актуальных платформ. Пользователям PlayStation 5 нововведение станет доступно вместе с патчем v2.1.0, а владельцы ПК получат облики после установки патча v1.5.

Реакция фанатов на анонс оказалась неоднозначной: пока одни игроки иронизируют над забавным и слегка нелепым внешним видом сурового Джоэла в амплуа искателя сокровищ, другие просят разработчиков добавить в игру «настоящий» скин Джоэла из одноименного сериала HBO.

Обновления 21
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5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
lucsses

Ну, да. Особенно эти скины пригодятся для Джоэла, которого "добрая" Naughty Dog решила убить в первых часах игры!

2
Пользователь ВКонтакте

Чё его там ремастерить то? Там и так во второй части оптимизация потрясающая и графика на высоте. Чё с хрена сало то топить? // Дмитрий Голышев

1
Johnny Rotten

Намек что дрюкман изнасилует драке в 5 части так же как сделал это с джоелом)

1