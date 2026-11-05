В The Last of Us Part II Remastered добавят скины Натана и Сэма Дрейков из Uncharted

Студия Naughty Dog подготовила отличный сюрприз для фанатов своих главных франшиз. В рамках свежего обновления для The Last of Us Part II Remastered в игру добавят два уникальных облика, вдохновленных серией Uncharted, которые можно будет разблокировать в режиме «Без возврата» (No Return).

Для получения косметики геймерам придется пройти игру в новом «Хронологическом режиме» В качестве награды Джоэл примерит на себя узнаваемый образ искателя сокровищ Натана Дрейка, а его брат Томми получит костюм Сэма Дрейка.

Контент распространяется бесплатно в составе свежих обновлений для актуальных платформ. Пользователям PlayStation 5 нововведение станет доступно вместе с патчем v2.1.0, а владельцы ПК получат облики после установки патча v1.5.

Реакция фанатов на анонс оказалась неоднозначной: пока одни игроки иронизируют над забавным и слегка нелепым внешним видом сурового Джоэла в амплуа искателя сокровищ, другие просят разработчиков добавить в игру «настоящий» скин Джоэла из одноименного сериала HBO.