Включённый ReBAR значительно снижает производительность в The Last of Us Part 2 Remastered на ПК

На прошлой неделе Sony выпустила The Last of Us Part 2 Remastered на ПК. По многочисленным анализам производительности, порт для ПК находится в лучшем состоянии, чем версия первой части. Тем не менее, это не значит, что он безупречен. И, как ни удивительно, есть действительно простой способ значительно улучшить производительность ПК.
По какой-то причине игра ужасно работает на графических процессорах NVIDIA с включенным Rebar. И хотя драйвер NVIDIA по умолчанию отключает Rebar, на данный момент он, похоже, глючит.
Вам нужно зайти в BIOS и отключить Rebar там. И все. Как только вы это сделаете, вы получите гораздо лучшую производительность. NXGamer продемонстрировал это исправление в своем последнем видео.
Круто, лезть в Биос и выключать ReBAR ради одного кривого порта....
Ну я попробывал выключить, 0 прибавки фпс, включил обратно
Играл с включенным ReBar, даже так никаких проблем с количеством кадров не было.
Так чё... всё настолько хорошо, что ни одного патча не будет? .. я вообще-то жду первый патч, не скачиваю пока ничё.
был патч сегодня
А чё на пг не слышно... Микропатч какой-ниб нибось? [ради которого никто не будет перерэпачивать пиратки ]
А как насчет SAM от AMD?
В тексте к новости вроде черным по белому написано - карты NVIDIA
проблема на райзенах 7000-й райзенов есть, с отключение ребара всё стало гуд
я так понял это ReBar есть на видюхах последнего поколения?
У меня выключен Rebar
обращайтесь
Уже проверить не могу, ибо продал нах эту поделку хуанга и жду другую карту с wb. Там с ребаром проблем нет, и даже наоборот он должен быть выключен чтобы fps был в 2 раза больше.
Неудивительно, это же нувидия, у них постоянно что-то не работает....
Ради этого стоило ждать 6 лет 😂 На пс5 про никаких проблем
как и fps, и дальности прорисовки, и настоящих 4к.
Не знаю у кого там какие проблемы на Nvidia, у меня на Radeon с включенным ReBar (Smart Access Memory у AMD) все прекрасно работает. И это на RX 6600. У челов с более мощной картой и того лучше.