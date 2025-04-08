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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.8 3 031 оценка

Включённый ReBAR значительно снижает производительность в The Last of Us Part 2 Remastered на ПК

monk70 monk70

На прошлой неделе Sony выпустила The Last of Us Part 2 Remastered на ПК. По многочисленным анализам производительности, порт для ПК находится в лучшем состоянии, чем версия первой части. Тем не менее, это не значит, что он безупречен. И, как ни удивительно, есть действительно простой способ значительно улучшить производительность ПК.

По какой-то причине игра ужасно работает на графических процессорах NVIDIA с включенным Rebar. И хотя драйвер NVIDIA по умолчанию отключает Rebar, на данный момент он, похоже, глючит.

Вам нужно зайти в BIOS и отключить Rebar там. И все. Как только вы это сделаете, вы получите гораздо лучшую производительность. NXGamer продемонстрировал это исправление в своем последнем видео.

9
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Dementor

Круто, лезть в Биос и выключать ReBAR ради одного кривого порта....

14
PREDATOR7706

Ну я попробывал выключить, 0 прибавки фпс, включил обратно

7
SleepyGamer

Играл с включенным ReBar, даже так никаких проблем с количеством кадров не было.

3
CT3H

Так чё... всё настолько хорошо, что ни одного патча не будет? .. я вообще-то жду первый патч, не скачиваю пока ничё.

1
PREDATOR7706

был патч сегодня

0
CT3H PREDATOR7706

А чё на пг не слышно... Микропатч какой-ниб нибось? [ради которого никто не будет перерэпачивать пиратки ]

0
1950s

А как насчет SAM от AMD?

0
tesla707

В тексте к новости вроде черным по белому написано - карты NVIDIA

2
Палыч Роков

проблема на райзенах 7000-й райзенов есть, с отключение ребара всё стало гуд

0
HardworkingDev

я так понял это ReBar есть на видюхах последнего поколения?

0
William Dwight

У меня выключен Rebar

-3
zjkjt
4
William Dwight zjkjt

обращайтесь

0
tesla707

Уже проверить не могу, ибо продал нах эту поделку хуанга и жду другую карту с wb. Там с ребаром проблем нет, и даже наоборот он должен быть выключен чтобы fps был в 2 раза больше.

-5
TERMINATOR-T800

Неудивительно, это же нувидия, у них постоянно что-то не работает....

-6
vegas99

Ради этого стоило ждать 6 лет 😂 На пс5 про никаких проблем

-22
Stylusss

как и fps, и дальности прорисовки, и настоящих 4к.

12
Евгений Кондратенко

Не знаю у кого там какие проблемы на Nvidia, у меня на Radeon с включенным ReBar (Smart Access Memory у AMD) все прекрасно работает. И это на RX 6600. У челов с более мощной картой и того лучше.

0