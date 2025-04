Включённый ReBAR значительно снижает производительность в The Last of Us Part 2 Remastered на ПК

На прошлой неделе Sony выпустила The Last of Us Part 2 Remastered на ПК. По многочисленным анализам производительности, порт для ПК находится в лучшем состоянии, чем версия первой части. Тем не менее, это не значит, что он безупречен. И, как ни удивительно, есть действительно простой способ значительно улучшить производительность ПК.

По какой-то причине игра ужасно работает на графических процессорах NVIDIA с включенным Rebar. И хотя драйвер NVIDIA по умолчанию отключает Rebar, на данный момент он, похоже, глючит.

Вам нужно зайти в BIOS и отключить Rebar там. И все. Как только вы это сделаете, вы получите гораздо лучшую производительность. NXGamer продемонстрировал это исправление в своем последнем видео.