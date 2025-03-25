Второй сезон "Одних из нас" получил новые постеры

Стриминговый сервис Max представил персонажные постеры второго сезона «Одних из нас», который стартует 13 апреля.
В новых эпизодах зрители увидят Педро Паскаля (Джоэл), Беллу Рэмси (Элли), Кейтлин Дивер (Эбби), Габриэля Луну (Томми), Изабеллу Мерсед (Дину), Кэтрин О’Хару, Джеффри Райта и других.
События развернутся спустя пять лет после финала первого сезона. Джоэл и Элли окажутся в эпицентре новых опасностей в постапокалиптических США.
Шоураннерами проекта вновь стали Крэйг Мэзин («Чернобыль») и Нил Дракманн — создатель оригинальной игры The Last of Us Part II. Второй сезон состоит из семи эпизодов.
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Похожи :D
Особенно Элли, один в один как в сериале =)
Ну все кардицепсы пiзда вам
Видать переела...
Будто какая-то дешевая порнопародия
Ну почему Мерсед не на главной роли?)
Вся одежда такая чистенькая , видать до китайских швейных фабрик пандемия не добралась ) Постапокалипсис они снимают блет ) Там за столько лет все бы мыши сгрызли к %ерам