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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.3 2 378 оценок

Второй сезон "Одних из нас" получил новые постеры

butcher69 butcher69

Стриминговый сервис Max представил персонажные постеры второго сезона «Одних из нас», который стартует 13 апреля.

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В новых эпизодах зрители увидят Педро Паскаля (Джоэл), Беллу Рэмси (Элли), Кейтлин Дивер (Эбби), Габриэля Луну (Томми), Изабеллу Мерсед (Дину), Кэтрин О’Хару, Джеффри Райта и других.

События развернутся спустя пять лет после финала первого сезона. Джоэл и Элли окажутся в эпицентре новых опасностей в постапокалиптических США.

Шоураннерами проекта вновь стали Крэйг Мэзин («Чернобыль») и Нил Дракманн — создатель оригинальной игры The Last of Us Part II. Второй сезон состоит из семи эпизодов.

-11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
MNM 1985

)

10
ViksOne

Похожи :D

1
Геральт Батькович ViksOne

Особенно Элли, один в один как в сериале =)

0
User_200

Ну все кардицепсы пiзда вам

4
MNM 1985
0
ka27
2
MNM 1985
1
Носферату Убивату
1
MNM 1985
2
ka27

Видать переела...

2
BluntZebulon

Будто какая-то дешевая порнопародия

0
Listoman

Ну почему Мерсед не на главной роли?)

0
MNM 1985

Вся одежда такая чистенькая , видать до китайских швейных фабрик пандемия не добралась ) Постапокалипсис они снимают блет ) Там за столько лет все бы мыши сгрызли к %ерам

0