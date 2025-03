Второй сезон "Одних из нас" получил новые постеры

Стриминговый сервис Max представил персонажные постеры второго сезона «Одних из нас», который стартует 13 апреля.

В новых эпизодах зрители увидят Педро Паскаля (Джоэл), Беллу Рэмси (Элли), Кейтлин Дивер (Эбби), Габриэля Луну (Томми), Изабеллу Мерсед (Дину), Кэтрин О’Хару, Джеффри Райта и других.

События развернутся спустя пять лет после финала первого сезона. Джоэл и Элли окажутся в эпицентре новых опасностей в постапокалиптических США.

Шоураннерами проекта вновь стали Крэйг Мэзин («Чернобыль») и Нил Дракманн — создатель оригинальной игры The Last of Us Part II. Второй сезон состоит из семи эпизодов.