Второй сезон сериала "Одни из нас" способствовал росту продаж The Last of Us: Part 2 Remastered

Согласно данным маркетингового аналитика и лауреата премии Webby Криса Коломбо, в период показа 2-го сезона сериала «Одни из нас» на HBO наблюдался значительный рост продаж The Last of Us Part II Remastered.

По оценкам Коломбо, за время показа шоу было продано более 2 миллионов копий, что является значительным коммерческим успехом для The Last of Us Part II Remastered, доступной на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC. Такое увеличение продаж укрепляет позиции франшизы как одного из самых влиятельных кросс-медийных продуктов в новейшей истории развлечений.

По словам Коломбо, второй сезон - это не просто успешный сериал, а мультиплатформенная «экосистема», оказавшая заметное культурное и коммерческое влияние. По имеющимся данным, за семь эпизодов сериал просмотрело более 20 млн уникальных зрителей, что в сумме принесло каналу HBO порядка 72 млн долларов в виде подписки, а также 17,5 млн долларов в виде рекламных доходов.

Хотя зрительская аудитория сериала заметно снизилась по сравнению с первым сезоном: финал второго сезона собрал 3,7 млн зрителей (на 55 % меньше, по сравнению с 8,2 млн зрителей первого сезона), сериал сохранил высокую глобальную вовлеченность и вошел в число самых успешных потоковых сериалов квартала.