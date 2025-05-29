Второй сезон сериала "Одни из нас" способствовал росту продаж The Last of Us: Part 2 Remastered

Согласно данным маркетингового аналитика и лауреата премии Webby Криса Коломбо, в период показа 2-го сезона сериала «Одни из нас» на HBO наблюдался значительный рост продаж The Last of Us Part II Remastered.
По оценкам Коломбо, за время показа шоу было продано более 2 миллионов копий, что является значительным коммерческим успехом для The Last of Us Part II Remastered, доступной на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC. Такое увеличение продаж укрепляет позиции франшизы как одного из самых влиятельных кросс-медийных продуктов в новейшей истории развлечений.
По словам Коломбо, второй сезон - это не просто успешный сериал, а мультиплатформенная «экосистема», оказавшая заметное культурное и коммерческое влияние. По имеющимся данным, за семь эпизодов сериал просмотрело более 20 млн уникальных зрителей, что в сумме принесло каналу HBO порядка 72 млн долларов в виде подписки, а также 17,5 млн долларов в виде рекламных доходов.
Хотя зрительская аудитория сериала заметно снизилась по сравнению с первым сезоном: финал второго сезона собрал 3,7 млн зрителей (на 55 % меньше, по сравнению с 8,2 млн зрителей первого сезона), сериал сохранил высокую глобальную вовлеченность и вошел в число самых успешных потоковых сериалов квартала.
Нил дракман соевый чушпан, и педераст , я все сказал.
Отвечаешь на свой рот ?!
Люди устали смотреть на рыло Беллочки Рамзючечки -)))))
беллочка под рюмочку
Хоть с мужланом угадали что в игре что в фильме дочка врача мужлан.
И ту отпидoрасили -))) голодные Американские Парни -))))
Да да , верю ))
Вчера посмотрел седьмую серию, когда Эбби навела ствол на самое страшное существо на планете. Очень жду продолжение, которое выйдет, наверно года через два!!! Сам сериал, как и игра очень затягивает. Вот только главная героиня пипец смертный грех) На одном уровне, как баба пельмень из Хорайзена🤮 // Nvidia Power
Я вообще не понимаю, кому может понравиться вторая часть игры . Не, ну серьёзно ... главные герои от антагонистов до протагонистов это в основном женщины , ну странно же. Глава поселения , Элли, Эбинатор , китайское маленькое оно , мессия на стенах и так далее, мужскому полу отдан исключительно второй план . Сюжет построен исключительно на мести , который как уроборос бесконечен как только один из персонажей действует и мстя идёт по типу " ты, нет ты, а теперь ты, ну ладно" . К слову мне даже не было жалко Джоэла , ну думаю чувак вовремя соскочил , респект ему. Ну и концовка конечно с однополой расово-разнообразной семьёй убила напрочь. То есть даже если опустить всю это облизанную месьё - кукулдом Дракманом повестку , сюжет наислабейший, драматические отступления не впечатляют , а вот бесит она конкретно , да и геймплей не принёс абсолютно ...( тут вы видите напыщенную роже Тинькова - ни .... ху......) А вот первая часть игры , это классическая Драма/Повседневная жизнь где сюжет рассказывает о боли потери близких , обретении смысла жизни для "угасшего" героя , фактически возможности спасения человечества и т.д. Вот с чего всё началось( с книги конечно) , вот где истоки.